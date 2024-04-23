東京雖然是一座繁華、什麼都有的大城市，可是當你去過東京市區一些知名的觀光景點後，難免會想再深度旅遊，那麼這時候就很適合選擇東京郊區景點。

在這篇文章裡，小編幫大家整理東京近郊10座城市、近30處景點推薦，不論你想到東京郊區旅遊想找相關攻略，還是想安排東京郊區一日遊、東京近郊兩天一夜，都可以參考這篇文章喔！

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東京近郊指的是哪些地方？

圖片來源：Google Map

一般大家對於東京的認知，想必都是市中心的區域，像是新宿、上野、銀座。可是實際上東京更廣義來說，還包含了周邊的關東地區，例如茨城縣、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣等等，只要在鐵路電車兩小時內可達的地方都算是「東京」。

東京市區給大家的印象是繁華、人潮壅擠的大城市，如果你喜歡更有日式風情、希望欣賞大自然之美的話，很推薦你到東京郊區旅遊。打開地圖，如果你想感受異國風情，可以到輕井澤；如果想泡溫泉、眺望富士山，那麼河口湖、箱根都是不錯的選擇；而如果是想體驗古式/懷舊日式風情，則推薦可以到鎌倉、川越等地方走走。

接下來，小編就針對10個旅客常去的東京郊區城市，一一跟大家分享有哪些推薦景點，let’s go！

東京郊區景點｜輕井澤

輕井澤在東京近郊中算是最受歡迎的旅遊地，從東京搭新幹線大概一小時就能抵達。由於輕井澤位在海拔1,000公尺的高原上，加上這裡有非常多歐式建築與教堂，也是知名的滑雪勝地，所以又被稱為「東方小瑞士」，跟台灣的清境農場有點類似。

輕井澤景點推薦 #1｜聖保羅天主教堂

聖保羅天主教堂建於1935年，由捷克建築師設計。從外觀來看好像童話裡才會出現的三角屋頂，而內部裝潢也很有特色，以多組X字型的木質樑柱組合而成。如果你對歐式建築感興趣，請一定要去參觀！

輕井澤景點推薦 #2｜石之教堂

你可能見過各式各樣的教堂，可是一定沒看過用石頭砌成的教堂吧？石之教堂由美國建築師建造而成，同時也是一棟「自然建築」 – 將陽光、水、樹木融於建築中。最特別的是，這是一座無特性信仰的教堂，也就是說只要倡導自然界的一切，都可以作為祈禱用的場所。

輕井澤景點推薦 #3｜白絲瀑布

白絲瀑布位於輕井澤北部，這座落差高3公尺、寬70公尺的瀑布是夏天感受涼爽天氣的絕佳地點。此外，如果你是在夏天或冬天到輕井澤，白絲瀑布會舉行夜間七彩點燈活動，這又是另一種獨特感受。

地址：長野県北佐久郡軽井沢町長倉 小瀬 (Google地圖) 營業時間：24小時

東京郊區景點｜鎌倉/江之島

鎌倉是日本三大古都之一，與京都、奈良齊名，顧名思義這裡有濃厚的日式風情，從東京出發到鎌倉同樣只需一小時。除了充滿懷舊風情，也有很多人推薦來這裡看夕陽喔！

鎌倉景點推薦 #1｜灌籃高手平交道

你知道嗎？據說灌籃高手片頭曲中櫻木花道與晴子相遇的地方，就是在「鎌倉高校前站」這裡喔！如果你也是灌籃高手迷，絕對不要錯過這個地方。不過要注意這裡遊客非常多，如果想拍到好照片，請一定要早點去卡位。

鎌倉景點推薦 #2｜鎌倉大佛

鎌倉大佛雕像建於1252年，高11.3公尺，整尊佛像以青銅打造。由於建立至今已有千年歷史卻仍被保存的很完整，因此被日本政府指定為有形文化財。

鎌倉景點推薦 #3｜鶴岡八幡宮

鶴岡八幡宮是日本三大八幡宮之一，同時也是日本重要史跡之一。這座神社從前是守護鎌倉武士，但演變至今已成為日本熱門的婚紗、日式婚禮的重要場合。當然，也是熱門的約會聖地囉！

東京郊區景點｜河口湖

如果你想近距離欣賞富士山，那麼河口湖是絕佳的地點，從東京搭乘富士回遊特急大約兩小時就能到，安排個東京郊區一日遊，短暫遠離喧囂很不錯！

河口湖景點推薦 #1｜河口湖畔&富士山

圖片來源：Canva

通常你參加一些旅行社推出的河口湖東京郊區一日遊，想眺望富士山的壯麗山景，那麼一定少不了河口湖畔。這裡可以說是欣賞富士山最完美的地點，也可以在附近搭乘纜車、游船等，以不同角度欣賞富士山之美。

河口湖景點推薦 #2｜忍野八海

忍野八海這個名字的來由，是因為富士山雪水融化流經地層後，在忍野村附近滲出並形成8座池塘而得名。在這個村落裡可以看到水質非常清澈，幸運的話也可以從這裡看到富士山喔！

河口湖景點推薦 #3｜河口湖自然生活館

河口湖自然生活館是攝影愛好者最喜歡的景點，這裡可以搭配富士山和園區的植栽們拍出一張又一張美麗的照片。春天有櫻花、油菜花和鬱金香；夏天有薰衣草，秋天則有掃帚草圓球花，一年四季來這裡都有不同的樣貌。

東京郊區景點｜箱根

如果你喜歡泡溫泉的話，箱根是著名的溫泉勝地，從東京搭乘小田急浪漫特快大約一小時就可以抵達。非常推薦把這裡當成東京近郊兩天一夜遊，晚上入住溫泉旅館放鬆度過休閒時光。

箱根景點推薦 #1｜箱根海賊船

箱根海賊船並不是讓你體驗當海賊王的感覺，他是一種觀光船，外型做得像海盜船一樣，每天在蘆之湖的桃源台港、箱根町港、元箱根三個港口間行駛。湖面平靜不用擔心會暈船，也可以從這裡直接看到富士山，是到箱根必體驗的交通工具喔！

箱根景點推薦 #2｜大涌谷

大涌谷是3000年前火山爆發後的遺跡處，在江戶時代被稱為地獄谷。現在這裡的火山活動還是很活躍，在進入參觀前工作人員都會發放濕毛巾，覺得氣味不舒服時可用。雖然多數人都可以適應這種硫磺、火山氣體，不過如果有不舒服的話請一定要趕快離開休息。

箱根景點推薦 #3｜箱根神社

如果你想觀賞佇立在湖中的鳥居，箱根這裡就有一個。箱根神社創立於757年，據說當時是因為要幫下海的船隻祈福，所以特別在蘆之湖畔設立第一個鳥居，而如今則成為熱門的打卡點。

東京郊區景點｜日光

日光位在東京最北邊，從東京出發大約兩小時左右的車程。這裡以自然景觀和古老神社聞名，還有很有名的鬼怒川溫泉，如果是秋天來訪也別忘了來這邊賞楓，據說每年可以吸引6,000萬以上的觀光人次呢！

日光景點推薦 #1｜二社一寺 (日光東照宮、二荒山神社、日光山輪王寺)

日光可以說是一個世界遺產之城，總共被收錄103座世界遺產建築，其中日光東照宮、二荒山神社、日光山輪王寺是必看重點，也被稱為日光的二社一寺。日光是早期德川家時期的所在點，所以在當地可以看到當時德川家的氣勢，歷史韻味濃厚。

日光景點推薦 #2｜鬼怒川溫泉

鬼怒川溫泉是知名的東京溫泉之一，這裡交通方便，而且有很多人氣溫泉設施與飯店。據說鬼怒川溫泉可以治療燒燙傷、治療疲勞和神經痛，從前是專門給高僧入浴用，算是很高級的浴池喔！

日光景點推薦 #3｜日光江戶村

日光江戶村是一個可以讓你體驗當「江戶人」的主題樂園，在園區內你可以體驗各式各樣的古裝，也可以觀賞忍者表演等，園區內還原江戶時代的場景非常逼真，也曾是日劇「仁醫」的拍攝地喔！

東京郊區景點｜川越

川越就如其名，這裡的景緻真的會讓你仿佛「穿越」回江戶時代，老街、神社、傳統點心是喜歡日本文化的你一定會喜歡的地方。除此之外，川越距離東京市區也不遠，只要30-40分鐘左右的車程即可抵達喔！

川越景點推薦 #1｜冰川神社

冰川神社是著名的緣結神社，已經有超過1500年的歷史。如果你想祈求友好的戀愛運勢、婚姻運勢，甚至是祝產，都可以來這做神社參拜喔！

川越景點推薦 #2｜藏造之町

想著和服「穿越」回江戶時代，來到藏造之町是你再好不過的選擇。川越的藏造之町因為早年一場大火，讓這裡所有東西都付之一炬。後來當地就以保留江戶時期建築為準，在明治時期重新建造，也就是我們現在看到一番街的景象。這裡除了可以欣賞傳統日式建築外，豆乳甜甜圈、烤糰子、鰻魚飯等也是必吃美食，有看又有得吃，真是一大享受！

川越景點推薦 #3｜喜多院

喜多院創建於830年，是日本重要的文化財之一，其中寺內有五百羅漢像，已經有超過半個世紀的歷史，是日本三大羅漢像之一，非常值得一看！

東京郊區景點｜埼玉

如果你喜歡大自然環境，不喜歡東京擁擠的人潮與車潮，那麼可以安排到距離約一小時車程的埼玉走走。這裡有非常多森林、自然景觀，同時也有很多適合親子一起玩的景點，不論大人小孩都可以在這裡度過一段快樂時光！

埼玉景點推薦 #1｜龍貓森林

據說龍貓最初的靈感就源自於埼玉縣所澤市的狹山丘陵，這裡有兩座人工水庫，還有森林步道，自然生態非常豐富。而如果你想跟大龍貓拍照的話，也可以到「小黑炭的家」，裡頭除了龍貓之外還有一些限定紀念品，是一個非常適合親子旅遊的景點喔！

埼玉景點推薦 #2｜嚕嚕米公園

埼玉縣另一個推薦的景點也與親子有關，也是嚕嚕米卡通作者的靈感發源地。這裡沒有一般我們認知兒童公園的溜滑梯、盪鞦韆，而是大片的草地與空間，讓爸爸媽媽和小孩盡情在這裡玩耍，如果累了也可以到園區內的市內建築休息，是一座風格非常獨特的兒童遊戲場所。

東京郊區景點｜葉山

前面介紹過鎌倉與江之島，而葉山則是他們的進階版，同樣也是一座海灣小鎮，海景非常漂亮，也有許多海景餐廳跟海景咖啡廳，當然也有新鮮漁獲，非常推薦在這裡待到夕陽後再回東京喔！

葉山景點推薦 #1｜森戶海岸

森戶海岸是葉山最大的沙灘之一，這裡除了可以從事水上活動、浮潛、欣賞夕陽之外，更是從海邊觀賞富士山的絕佳地點，也被選為神奈川縣50景之一呢！

葉山景點推薦 #2｜一色海岸

一色海岸被CNN列為世界百大海灘之一，這裡是日本人非常喜歡的海邊度假勝地，也有各式各樣的水上活動，非常熱鬧！

葉山景點推薦 #3｜森戶神社

森戶神社有超過850年的歷史，是附近居民的信仰中心，同時也是求戀愛運非常靈驗的地方。求籤的方式也很特別，你必須邊想著自己要求的事情，然後在魚池裡撈出一隻「鯛魚」，裡頭就塞著指引你戀愛方向的籤喔！

東京郊區景點｜熱海

熱海的意思是「發熱的海」，指的也就是溫泉。這裡同樣也是個溫泉鄉、海景村，還有不定時的煙火秀，是情侶約會、夫妻蜜月最棒浪漫的選擇。

熱海景點推薦 #1｜熱海七湯

熱海七湯顧名思義，就是在熱海地區有七座溫泉，分別是野中之湯、佐治郎之湯、風呂之湯、清左右衛門之湯、河原湯，以及小澤之湯，每一座溫泉距離都在步行可及的範圍內，對泡湯有興趣的人可以挑戰看看一次all in喔！

熱海景點推薦 #2｜熱海煙火大會

既然來到熱海，請別錯過這裡一年一度限定的熱海煙火大會。其實這個活動有點類似澎湖花火節，在4-12月間會定期施放煙火，但是震撼程度卻能讓你永生難忘喔！

東京郊區景點｜銚子

銚子也許是比較冷門的東京近郊秘境，距離東京大約兩小時左右的車程。這裡的氣候很特殊，因為有寒暖流交會的關係，因此夏涼冬暖。此外這裡也能品嚐到新鮮的海鮮、特殊的醬油冰淇淋，甚至能欣賞到關東第一道日出喔！

銚子景點推薦 #1｜山佐醬油工廠

銚子最有名的觀光景點，就是距離車站不遠的山佐醬油工廠。這裡除了可以了解醬油是如何被製造出來之外，還可以進行手作體驗跟品嚐醬油冰淇淋。可惜因疫情關係目前暫時關閉，期待後面有重新開張的一天。

銚子景點推薦 #2｜犬吠崎

銚子位於關東最東邊，也因此這裡是觀賞日出的絕佳地點。很多人都推薦到犬吠崎這裡看日出，除了日出以外也有做潔白的燈塔，風景非常幽美。

東京郊區景點常見問題

Q. 東京自由行推薦到哪些郊區景點？

輕井澤、河口湖、鎌倉、川越、箱根等郊區是最多旅客安排的東京近郊城市。

Q. 東京郊區推薦怎麼玩？

如果旅遊時間有限，東京郊區一日遊還綽綽有餘；如果想深度體驗，那麼東京近郊兩天一夜會是更好的選擇！

東京不如很多人想像的只有市區、迪士尼、東京鐵塔可以走走而已，其實東京近郊才是旅人們最愛攻略的地方。以上幫大家整理這些東京郊區旅遊懶人包，希望對大家會有幫助！