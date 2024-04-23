三重赤肉焿.板橋民生店(FB粉絲團):新北市板橋區民生路二段80號，電話:0977 061 266，營業時間:10:30-20:45

再不寫點小吃，恐怕大家會忘了我是寫「小吃」起家的.....前陣子經過一家很多次的肉羹前，突然覺得肚子微餓，店前也沒人排隊於是花了十來分鐘坐下，速速吃完，然後滿足的付了錢走人，徹底貫徹了舒國治老師的小吃精神。有些小吃，很平常，很平常的美味，在離台灣許久後，就這簡單的「味」，便最能治癒思鄉的「胃」。

三重赤肉焿，吃完查了一下才發現有很多家，三重、樹林、光是板橋就不止一間，就不知是不是有什麼特別的關系?請三重、板橋的鄉民不吝指教。刷一排彈幕，或是底下留言XD

店內的用餐空間就傳統小吃，白牆加上白色地磚，我則選擇坐在騎樓。除了肉羹外，就是麵、米粉和魯肉飯，也可以做成肉羹飯，小菜只有滷蛋和滷油豆腐和燙青菜。

有時，很認同舒國治老師單賣一味的小吃就是好店的說法，望向MENU也不用像五郎老是選擇障礙發作....花不到30秒便完成點菜的工作，老闆也很給力，三分鐘左右全上桌。

先說這肉羹，先聊這蘿蔔活甜的湯頭，帶點像是蛋的自然芡喝來頗為涮嘴，碗底朝天時甚至有一點意猶未盡，但明明就是很普通的肉羹湯，但興許也印證了我常剛的普通但很好吃的理由，肉羹寫的是赤肉，但和我理解的赤肉(條)不太一樣，微帶咬勁的肉羹其實不少，就是有一點小飽嘴的爽度不夠，但幸好湯頭是我愛的。

油豆腐同樣是很正常、很平常，卻也中規中矩的，豆子的香甜相對明顯，淋上香而不鹹的肉燥湯頭倒也十足十拌演好配角的小菜任務。

本來想點魯肉飯，但不知為何說時說成乾麵，不曉得看倌會不會跟我有一樣的毛病?

這麵同樣很涮嘴，有一點像記憶中菜市場的肉燥乾麵，麵條像是黃麵微咬勁咀嚼端的麵香不錯，淋上的肉燥不鹹不膩帶著油蔥和肉燥的油甜。

我沒計時，但拍完後我應該花不到十分鐘就吃到碗底朝天，付完帳拍拍屁股走人。這時，想起舒國治老師在窮中談吃一書中提到的，好的小吃就該是速速坐下、速速點餐、速速吃完，再速速走人。

最後順便一提的是桌上的辣椒非很棒，嗜辣的朋友千萬別錯過。正點。

三重赤肉焿.板橋民生店(FB粉絲團):新北市板橋區民生路二段80號，電話:0977 061 266，營業時間:10:30-20:45

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