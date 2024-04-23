刁四麻辣燙（士林夜市店）

士林夜市一級戰區小東街又開了新開了一家麻辣燙。

前幾天才看到在裝潢馬上就開幕營業！

店內的位置不多，大概9個二人座位，用餐時間幾乎都是外帶居多。

店內乾淨明亮，自助區域內的食材看起來還蠻新鮮的。

查一下資料發現，刁四麻辣燙品牌創立於2015年，是一家以「麻辣燙、麻辣香鍋、冒菜」等為特色經營的速食品牌連鎖店。

菜單

這邊比較特別的是採自助夾取喜歡的食材，這裡算食材種類眾多

之後再挑選喜愛的湯頭，目前有六種湯頭選擇，鮮湯味、鮮辣味、蕃茄味、酸菜味、鮮藤椒、成都冒菜

除了特殊高單價食材為固定價格、主食的麵也標示固定售價

而且肉跟菜、火鍋料這些都是同等計價。

收費方式採「肉菜均100公克$50元」

有些食材泡在水裏，覺得再夾取有水的重量會不划算🤣，愛吃肉的人比較划算🤣

外帶及外送的菜單採套餐式，喜歡火鍋料的人，套餐會比較優惠。

鮮辣味/小麻小辣 NT.210.

今天就什麼都夾1-2個的份量 秤重價格NT.190元. 主食冬粉NT.20元

有六種湯頭選擇，鮮湯味、鮮辣味、蕃茄味、酸菜味、鮮藤椒、成都冒菜。

這碗NT.210.元

想點白飯的話只要一碗NT.15元，可以店內免費續。

我選小麻小辣的鮮辣味，這款湯頭是可以當湯喝的。

對於愛吃辣的人會沒有感覺，所以又去調了沾醬來增添辣度。

也因為多了麻醬的溫順湯頭是會讓人想多喝幾口湯的，喝完之後也比較不會口乾舌燥，喜歡吃麻辣燙的人可以來品嚐看看。

建議內用座位不多需等候，附近的學生或上班族都直接外帶比較快。

新開幕正舉辦來店打卡送飲料，送小罐飲料

刁四麻辣燙（士林夜市店）店家資訊

台北市士林區小東街21號

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