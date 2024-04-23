老婆最近迷上追劇，追劇時難免吃點零食，什麼零食好吃又不會胖呢？老婆想起在彰師大就學時，我們最愛吃的滷味-「黑竹園」。

當年只覺得他們的雞腳凍特別好吃，後來才知道，原來滷汁的配方竟然是出自清宮御膳房的御廚之手，再加上曾老闆不斷的研究改良，以包含麥門冬、參絲、當歸、川芎、枸杞等十餘種中藥，並佐以醬油、芝麻、鹽、酒一同熬煮；而且滷汁是開店至今使用四十年的老滷汁，難怪製作出來的滷味口味如此特殊，只要吃過就回不去了，成為香港、澳門遊客到員林、台中旅遊必買的伴手禮。( 註：如有帶出國需求，可以提供真空包裝，唯須提前二天告知。)

是珍珠自然不會蒙塵，「黑竹園」的美味不脛而走，引得大批媒體爭相報導，聯合、中時、自由、蘋果等各大報、壹周刊及電視「鳳中奇緣」、「台灣尚青」、「草地狀元」、「大特寫」、「用心看台灣」、「超級美食任務」、「台灣鄉土美食」 ...等多項美食節目，以及台視、中天、三立、東森、民視、TVBS 等新聞台都曾特別採訪推薦。

以前想吃到「黑竹園」的雞腳凍可不簡單，因為雞腳凍每日現滷現賣，晚點去就賣完了。沒想到現在竟然出了冷藏包，品項也更豐富了，更讚的是不用再長途跋涉，電話訂購或是網路下單就能買到，而且採用貨到付款的方式，不用擔心網路詐騙的問題。只要當天下午 4 點前下單，隔天「黑貓低溫宅急便」就會把最新鮮的美味滷味送到家，快速又方便！( 註：當天下午四點前下單，隔天到貨；若於下午四點之後下單，隔天發貨，後天到貨。訂購 2000 元以下，運費 140 元；2000 元以上，免運費。 )

既然這麼方便就能重拾美味回憶，那還等什麼？我們立刻上網訂購，果然隔天一早就收到包裹，效率令人滿意。不過，這裡還是要特別提醒大家，「黑竹園」的滷味非常搶手，訂貨最好提前 1~2 天預約，才不會想吃卻吃不到哦！

終於買到朝思暮想的滷味，老婆超開心！「黑竹園」的滷味不含防腐劑，冷藏保存期限只有 5 天，我們決定趁新鮮趕快吃掉。老婆首先看到滷牛肉，突然有了靈感，拉著我到大賣場買了漢堡麵包、蔥花煎包和一些生菜，準備做兩個漢堡當中餐。



滷牛肉使用 CAS 認證的牛腱心，有筋有肉，看顏色就知道滷得很通透，開封即食，什麼時候想吃都可以。夏天胃口不佳，冰涼後當冷盤吃，好吃又開胃。

準備大賣場賣的漢堡麵包一個，依次鋪上一片生菜、一片起司、番茄，放上幾片「黑竹園」滷牛肉，最後擠點蜂蜜芥末醬，一個＂牛肉漢堡＂就完成了！

接著換用蔥燒餅來做看看，步驟同上，一樣三分鐘就可以變出一個＂法式鮮蔬陽光燒餅＂，超簡單！

有了「黑竹園」滷牛肉，再也不用擔心早上趕時間，沒空做早餐了！不管是＂牛肉漢堡＂，或是＂法式鮮蔬陽光燒餅＂，通通可以信手拈來，三分鐘內營養、衛生又健康的早餐就上桌。再也不用餓肚子上班，也不用擔心外面早餐店的食安缺少保障，太棒了！

我在旁邊看得直流口水，好不容易等到老婆說：「可以吃了！」，我立刻迫不及待大咬一口。果然一如預料，滷牛肉裡外味道如一，淡淡的中藥香，恰到好處的鹹度，肉軟筋 Q 不卡牙，滿足我對滷牛肉的所有期待。

老婆看我吃得津津有味，不禁有些得意，我一時技癢也想露一手。立馬下廚煮了一碗麵，再燙了幾片青菜，最後加上幾塊滷牛肉，香味俱全的牛肉麵就完成了！老婆試吃幾口，眉飛色舞地比了一個大大的＂讚＂，我問這個讚是給我還是給滷牛肉？她笑而不語，我猜應該是兩者皆是吧，哈哈~

第一天，「黑竹園」滷牛肉給了我們一個美好的印象；第二天中午，我們食髓知味，打算開兩包小滷味來配飯。老婆多準備了一大碗生菜沙拉，再切一盤水果，兩個人的午餐，儀式感也要拉滿。

滷花生採用台灣在地最優良的花生品種，粒粒晶瑩飽滿，以文火慢滷入味，香氣濃郁。一大盒才賣 70 元，比傳統市場賣水煮花生的路邊攤還便宜，C/P 值爆表。

滷花生算得上是國民美食，但若滷得不夠，口感太硬不好吃；滷得太過，則會軟爛沒有口感。「黑竹園」的滷花生脆而不硬、鬆而不散，越吃越涮嘴，保證讓你一吃就停不下來。買幾盒冰在冰箱裡，當小菜配飯，涼涼的吃，很適配！

滷豆干同樣是國民美食，使用手工豆干為原料，所以每顆的大小不一；好處是豆干裡面的氣室夠多，滷汁容易滲透到每一個角落，這就是好吃的關鍵。

滷豆干好不好吃，一吃就知道。我夾起一塊大口咬下，滷汁立刻炸出，彷彿給味蕾下了一場春雨，真的很誇張！大家看看這個斷面秀，就知道有多水嫩！多入味！

夏天到了，三五好友來家拜訪，少不了喝幾杯冰啤酒，這時滷花生、滷豆干拿出來，就是最好的下酒菜。邊喝、邊聊、邊吃，要多愜意就有多愜意！

《⛔飲酒請適量，喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

追劇最容易嘴饞，什麼東西最能解饞又不怕發胖？肯定就是需要慢慢啃的滷鴨翅、雞翅、雞爪了。

「黑竹園」鴨翅凍大大一盒，分量十足，拿在手上沈甸甸的，用黑色的紙盒包裝，看起來相當酷。值得一提的是，鴨翅凍、雞翅凍、雞爪凍雖然都是用紙盒包裝，但是保持得非常乾淨，外表不沾、不黏、不油，這點我很喜歡。

坦白說，鴨翅凍我是第一次近距離看，第一眼就被牠的驚人尺寸嚇到。這麼大的鴨翅凍，直接手拿起來啃，超過癮！不過，我也得老實說，以前我是不敢吃滷鴨翅的，因為鴨翅根本沒有肉，全是皮，而且細毛特別多。常常看到滷味攤裡的滷鴨翅，還殘留一些沒有處理乾淨的雜毛，光看就倒胃口，哪會想吃？

還好，「黑竹園」的鴨翅凍處理得非常乾淨，我來來回回仔細檢查了幾遍，也沒有發現一根漏網之＂毛＂，所以在老婆的慫恿之下，嘗了人生第一支滷鴨翅。因為鴨翅幾乎沒有肉，所以滷鴨翅好不好吃，滷汁便成了最重要的關鍵。傳自清宮的秘方果然厲害，中藥香醇溫和，微微的八角香氣和輕辣味，吃起來清爽不油膩。冰鎮後，鴨皮的膠質嘗起來有種果凍的錯覺，取名「鴨翅凍」名副其實。

若你覺得鴨翅凍沒有什麼肉，解不了饞，那麼雞翅凍應該能滿足你。

香噴噴、油亮亮的雞翅凍，這賣相太惹人食慾。若你饞得受不了，從冰箱拿出來冰冰涼涼的吃，肉質嫩滑，彈性十足，不過最令我著迷的是表層有如果凍般的雞皮；若是喜歡吃熱食，用電鍋蒸過，中藥香氣瀰漫鼻間，那鮮美飽滿的滋味，越吃越香，會讓你不自覺的一隻又一隻，吃到停不下來。

「黑竹園」的滷味樣樣都好吃，不過，要說最有名的應該就是「招牌雞腳凍」了。

嚴選 CAS 認證的新鮮雞爪，挑骨後以開水汆燙，加上全雞及獨門秘方滷汁一起熬煮，除了增添雞腳凍的美味，更能將雞腳凍的膠質提煉出來。同時為了兼顧健康，滷好後不厭其煩的還得將滷汁上可能存留的油脂、膽固醇都刮除。就是這麼嚴謹的製作過程，難怪雞腳凍能大受歡迎。

雞爪是一種令人愛恨兩極的滷味，喜歡的人可以一買一大袋，啃得不亦樂乎；不敢吃的人，卻是光看就退避三舍。老婆是屬於第一種人，我則是屬於第二種人，但是這次在老婆的威脅利誘下，我不得不硬著頭皮，咬下人生第一口雞腳凍。沒想到這一口下去，讓我徹底後悔了，後悔為什麼沒有早一點認識「黑竹園 招牌雞腳凍」本人！

真的毫不誇張，「黑竹園」的雞腳凍真的會讓人著迷，比起滷鴨翅更 Q 、更厚的膠質，口感超讚！濃郁的滷汁，醇甘無比，一絲異味也沒有，就連骨頭吸吮起來，也是滋味迷人。強烈建議和我一樣，以前不敢或不愛吃滷味雞腳的人，一定要吃看看黑竹園的招牌雞腳凍，保證讓你一吃就愛上！

雞胗是雞用來磨碎食物的沙囊，肉質非常緊實，滷汁難以滲透，而且有一種難以去除的特殊怪味，所以要滷得好吃，非常考驗滷製的功力。

黑竹園的滷雞胗顯然經過徹底的清洗，沒有一絲異味，最厲害的是滷得很透，咬下去的瞬間，就能感受脆嫩的口感。咀嚼起來就像很結實的雞腿肉，充滿濃郁的香氣，微微的辣度更能刺激食慾，怎麼吃都不會膩。

一隻鴨只有一個鴨舌，但喜歡吃的人不少，所以一直是市場上的搶手貨。這一盒滷鴨舌少說也有十個，只賣 130 元，相當平價。

也許大家不知道，鴨舌不但奇貨可居，而且滷製前的工作非常繁瑣，光是清除不能吃的部分以及刮除舌苔，就需要費許多功夫。吃滷鴨舌更需要功夫，因為它既細又小，啃食起來難度很高。但就是這難度，更增添食用的樂趣，讓愛好者樂此不疲，每次看老婆啃得眉開眼笑，就覺得非常羨慕。

滷味最重要的靈魂是滷汁，「黑竹園」有了清宮御膳房的滷汁配方，再選用好食材，所以每一種滷味都有讓人百吃不厭的魔力。這次購買八種「黑竹園」滷味，除了讓我們重拾大學時代美好的回憶之外，也讓我解鎖了好幾種以前不敢吃的滷味，讓我喜出望外！

這麼好吃的「黑竹園」滷味，你是不是也想躍躍欲試了呢？以下提供訂購相關資訊給大家參考：

一、訂購方式：

1、電話訂購：請打訂購專線： 04-8313929 ，就會有專人為您服務。

2、線上訂購：點選官網左欄的「美味產品」，進入產品選單選購。

3、傳真訂購：點選官網右上方「下載訂購單」圖示 ，下載後列印傳真訂購表單，填完後傳真到：04-8383019

二、付款方式：目前提供「貨到付款」及「ＡＴＭ轉帳」兩種付款方式。

三、運送方式：黑貓低溫宅急便寄送，隔日送到府，新鮮不打折，記得將款項付給送貨人員就 OK 了！

(PS：當天下午四點前下單，隔天到貨，若於下午四點之後下單，隔天發貨，後天到貨。 )

🎀黑竹園雞腳凍 員林老店🎀

🏡地址：彰化縣員林市員水路一段676巷12號

☎️電話：04-8313929

☎️傳真：04-8383019

🕐營業時間：AM 07:00 ~ PM 10:00

👉官方網站：https://www.b-bamboo.com.tw/

👉 FB 粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100052745486854

🎀黑竹園雞腳凍 台中東興店

🏡地址：台中市西屯區東興路三段388號

☎️電話：04-23208279

🕐營業時間：AM 11:00 ~ PM 09:00





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