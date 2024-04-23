尚品丰素食禾食

地址：台南市北區開元路170號

TEL：0970-277531

營業時間：週一～週日 11:00-14:00 17:00-23:30(週三休，但遇初一、十五正常營業)

FB：尚品丰素食禾食

台南也素食日本料理耶！

尚品丰禾食位在開元路上，是台南少見的素食日本料理店，

賣的不只有常見的壽司，還有烤物、炸物、冷物、蒸物、丼飯、手捲........

對吃素的朋友根本就是一大好消息啊！

這當然也要帶吃素的我媽來吃看看啊！

尚品丰禾食小小一間，有二層樓，一樓是備餐區及吧店座，適合1~2人用餐。

二樓是木板的和室用餐空間，要脫鞋~

店家有準備麥茶免費暢飲喔～

菜單在這裡喔～（下載至店家FB）

品項不花俏，是常見的日本料理，但因為是素食的，每一樣都好想吃看看喔！

餐點現點現做，需要等待的時間，但一上桌後，色香味俱全，讓人口水直流啊！

酥脆老油條，油條好酥脆，烤醬鹹甜好吃，重點是油條吃起來一點也不油膩，超超超好吃的！

Liz強力推廌必點！

豆皮壽司，中規中矩，雖然平凡，但它是吃日本料理不可少的角色～您說是嗎?！

炸蝦壽司，好特別喔！沒想到素食也吃的到炸蝦耶！雖然吃起來沒有真蝦的鮮味，但口感有99%的相似度喔！

醋飯Ｑ彈，調味到位，配上仿真的炸蝦，無法抗拒的好吃！

生菜沙拉佐和風沙拉醬，清爽鮮脆，也好吃~

蘆筍手捲+炸蝦手捲～

鮭魚卵山藥細麵，這一道我也推，

山藥切的比麵線還細，滑滑嫩嫩的，鮭魚卵的口感鮮甜，搭配的醬汁一點也不像素食，真的會懷疑這真的是素食嗎?？？好好吃喔！一下子就全滑進胃袋裡了！

鮭魚卵烤飯糰＋醬烤飯糰，

飯糰紮實，醬烤的好香，飯糰中間還夾著素肉鬆，吃起來很有層次，二款都好吃。

綜合烤物：有烤百頁、烤櫛瓜、烤香菇、烤杏鮑菇豆包捲、烤櫛瓜豆包捲、烤杏鮑菇～

不知道為什麼，綜合烤物的烤醬味道沒有烤油條那麼重口味，但食材新鮮烤起來就是好吃，

但Liz是重口味，如果可以再鹹一點會更讚！

野菜天婦羅，蔬菜酥脆多汁又不膩，炸的還蠻有水準的！

素食的日本料理可以做的這麼多變化，且如此有水準的好吃，帶來溢滿的幸福感，真的讓人印象深刻，

吃素的朋友們，這間快點筆記起來喔！

別忘了給Liz一個讚喔！