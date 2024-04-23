小高玉迴轉壽司

地址:115台北市南港區經貿二路66-2號

電話:0227868077

營業時間:11:30–14:00、17:30–21:00

哈摟大家

今天要來和大家分享無意間發現的 隱藏版迴轉壽司

小高玉迴轉壽司

這間算是小眾連鎖的迴轉壽司

今天去的是南港店

整體以黃色為他們的主調

還有鐵板燒呢

當天人沒有很多

沒有等很久就全上拉

蝦軟手捲 鮮蝦手卷

他的手捲用的生菜非常好

一吃就知道和傳統吃到的高麗菜絲不同

看到廚師傅冰箱拿出很鮮脆的連梗生菜

就知道真的是真材實料

蔥花鮪魚手卷

滿滿的蔥花鮪魚

吃到嘴裡好飽口阿

海鮮沙拉

海鮮沙拉很特別

生菜一樣很新鮮

裡面海鮮有 蝦軟 蟹肉棒 鮪魚 炙燒鮭魚

很特別的是炙燒鮭魚 吃來軟軟嫩嫩好吃

壽司全貌

今天點了一些壽司 等等再把特別的介紹

生蝦壽司

蝦子很大尾好吃

蝦卵鮭魚壽司

這道有驚豔到

蝦卵炙燒過後鋪在鮭魚上

好美味 好搭

干貝壽司

干貝好厚厚一片

比目魚鰭鞭肉

鰭邊肉油脂豐厚 入口即化

炙燒青甘

青甘魚今天優惠多送一冠

重點是很新鮮

炙燒過後有魚肉超鮮嫩可口

芥末章魚

章魚加上芥末嗆辣好味

節瓜串燒 雞胗串燒

雞胗串燒甜甜的好吃

完全是隱藏版壽司

樣樣壽司都新鮮又多選擇

小高玉迴轉壽司

地址:115台北市南港區經貿二路66-2號

電話:0227868077

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