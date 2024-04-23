桃園楊梅的老莊園，自2016年開張至今，不僅環境怡人、樹木蒼翠

更以迷人的落羽松迎賓，成為當地的一大特色景點

這裡以豐富的客家及台菜為主打，同時也有別具創意的獨家招牌料理

老莊園

電話：03-4783002

營業時間：週二至週日11:00-21:00 (每週一公休)

地址：桃園市楊梅區老莊路400巷15號

有停車場/共約30格車位

老莊園的土雞料理，絕對是口感豐富、鮮美無比的美味享受

每一口嫩滑的肉質都蘊含著濃濃的鮮香，細嚼之間，肉汁充盈口腔，帶來滿滿的滿足感

不同部位的肉質帶有獨特的口感，有的柔軟細緻，有的則帶有些許彈性，滿足了各種口感的喜好

老莊園的梅干菜扣肉，絕對是令人垂涎欲滴的美味佳餚

肉片經過巧妙的烹調，肉質鮮嫩多汁，入口即化，搭配上香氣四溢的梅干菜，讓味蕾享受到濃厚的滋味

無論是搭配白飯、香氣扑鼻的米飯，或者是清爽的小菜

老莊園的梅干菜扣肉都是令人回味無窮的美味選擇，絕對是您前來用餐時的必點之選！

老莊園的客家悶桂筍，這道菜品的特色在於桂筍的質地鮮嫩爽脆，入口即化

而且悶煮的過程中，桂筍充分吸收了各種調味料的風味，帶有淡淡的鮮甜和濃厚的香氣，讓人一試難忘

老莊園的客家米苔目，是一道經典美食，散發著濃濃的家鄉風味

每一口都充滿著米苔目獨特的彈牙口感，配上豐富的客家調味，讓人嚐到家的溫馨和滿足

這道菜以精選的米苔目為主料，經過細火燉煮，吸收了湯汁的滋味，口感柔軟而有彈性

配以新鮮的蔬菜和精選的肉類，味道鮮美豐富，令人食指大動

老莊園的起司南瓜煲，真的是必點菜之一

南瓜的柔軟口感與起司的香濃口味相互融合，帶來了一種獨特的滋味

濃郁的起司香氣和甜美的南瓜味道交相輝映，讓人回味無窮

老皮嫩豆腐的質地柔軟細嫩，入口即化，而老皮則賦予了豆腐獨特的香氣和口感

經過巧妙的烹調，豆腐吸收了老皮的精華，味道更加濃郁，帶有淡淡的甜味和濃厚的豆香

這道菜不僅口感豐富，而且營養豐富，豆腐富含高質量的蛋白質和礦物質，是一道美味又營養的素菜

老莊園的蔥爆香牛肉，真是讓人食指大動的一道美味！

這道菜把鮮嫩的牛肉和蔥結合得剛剛好，每一口都彷彿在嘴裡跳舞，帶著濃濃的香氣和鮮甜

牛肉入口即化，蔥的香氣彌漫整個口腔，讓人垂涎欲滴

這可不僅僅是一道美味，還是一種享受，絕對是您在老莊園用餐時的必點之選

老莊園的四季肥腸，真是一道令人忍不住一口接一口的美味

這份料理，不論在春夏秋冬，都是絕佳的選擇

肥腸本身鮮嫩多汁，搭配上豐富的香料和調味，每一口都充滿著濃郁的滋味，讓人回味無窮

不論是搭配一杯暖心的湯品，還是配上一碗熱騰騰的飯菜，都是絕對的享受

這道菜絕對值得您前來老莊園品嚐，絕對會讓您流連忘返

老莊園的山藥炒蘆筍，真是一道美味清新的家常小炒

那嫩綠的蘆筍和香甜的山藥，經過熱鍋一炒，散發出誘人的香氣，彷彿就是春天的味道

每一口都是鮮嫩的蘆筍和爽口的山藥，口感豐富多變，讓人忍不住一口接一口

這道菜不僅美味可口，而且營養豐富，是一道適合全家人共享的健康美食

老莊園的客家小炒，就像一份家常小菜，散發出濃濃的家庭味道！

這道菜將新鮮的食材與客家特色調味完美融合，每一口都是家的溫暖

入口的一瞬間，香氣四溢，彷彿讓人置身於家鄉的廚房中

老莊園的清炒高麗菜，就像是家常小菜中的一抹清新

高麗菜經過巧妙的烹調，保留了蔬菜的原汁原味，清脆爽口，充滿了營養的香氣

簡單的調味讓菜品更顯清爽，彷彿是家中爐灶上的味道，滿滿的親切感

老莊園的滑蛋鮮蝦仁鮮甜與滑蛋的綿密完美結合，散發著令人垂涎欲滴的誘人香氣

蝦仁鮮嫩多汁，滑蛋濃郁細膩，入口即化，彷彿帶您回到家的廚房，感受到滿滿的溫暖

老莊園的竹筍排骨湯，口感絕對令人驚艷！

這道湯品將新鮮的竹筍和精選的排骨搭配而成，清甜的竹筍與鮮嫩的排骨相得益彰

每一口都充滿了濃郁的風味，竹筍入口爽脆，排骨則鮮嫩多汁，湯汁清澈透亮，帶著淡淡的甜味和鮮香

這道湯品不僅口感豐富，而且營養豐富，含有豐富的膳食纖維和蛋白質，是一道美味又健康的料理

客家搗麻糬的口感是獨特的，每一口咬下去

都能感受到糯米的彈性和芝麻餡的香濃，帶來一種滿足和愉悅的感覺

搗麻糬的獨特口感和香氣，讓人忍不住一口接一口

烏梅汁的口感濃稠，但又不會太黏稠，有點類似果醬的質地

它帶有淡淡的果香，讓人聯想到滿樹結實的烏梅樹，讓人心情愉悅

一樓設有兩大主廳，共33桌供應，而二樓則提供獨立包廂，適合舉辦各式家庭聚會、婚宴或商務宴會

無論您是來品嚐美食，還是享受賓至如歸的用餐體驗

老莊園的雞蛋、梅干菜、堅果和桔子醬等等，都是當地的特色產品，都可以買回家品嘗

老莊園擁有綠意盎然的戶外場地，這片綠地環境優美，樹木蒼翠，花草茂盛，讓人仿佛置身於大自然的懷抱中

那片落羽松停車場確實是令人心驚神迷的美景

每當落羽松樹林隨風搖曳，陽光透過樹葉間的縫隙灑下

營造出一種神秘而迷人的氛圍，讓人仿佛置身於童話般的仙境之中

整體而言：老莊園的菜色和環境相得益彰，給人一種融合了美食、自然和文化的全方位享受

這裡不僅是一個用餐的場所，更是一個讓人放鬆身心、沉浸於美好氛圍中的寧靜之地

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