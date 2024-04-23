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桃園楊梅必訪美食：老莊園客家台菜，隱藏在落羽松中的道地客家料理

2024-04-23 17:51:00 饅頭弟 人氣：103
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2136篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：老莊園
phone03-4783002
place桃園市楊梅區老莊路400巷15號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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桃園楊梅的老莊園，自2016年開張至今，不僅環境怡人、樹木蒼翠

更以迷人的落羽松迎賓，成為當地的一大特色景點

這裡以豐富的客家及台菜為主打，同時也有別具創意的獨家招牌料理

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老莊園

電話：03-4783002

營業時間：週二至週日11:00-21:00 (每週一公休)

地址：桃園市楊梅區老莊路40015

有停車場/共約30格車位

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老莊園的土雞料理，絕對是口感豐富、鮮美無比的美味享受

每一口嫩滑的肉質都蘊含著濃濃的鮮香，細嚼之間，肉汁充盈口腔，帶來滿滿的滿足感

不同部位的肉質帶有獨特的口感，有的柔軟細緻，有的則帶有些許彈性，滿足了各種口感的喜好

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老莊園的梅干菜扣肉，絕對是令人垂涎欲滴的美味佳餚

肉片經過巧妙的烹調，肉質鮮嫩多汁，入口即化，搭配上香氣四溢的梅干菜，讓味蕾享受到濃厚的滋味

無論是搭配白飯、香氣扑鼻的米飯，或者是清爽的小菜

老莊園的梅干菜扣肉都是令人回味無窮的美味選擇，絕對是您前來用餐時的必點之選！

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老莊園的客家悶桂筍，這道菜品的特色在於桂筍的質地鮮嫩爽脆，入口即化

而且悶煮的過程中，桂筍充分吸收了各種調味料的風味，帶有淡淡的鮮甜和濃厚的香氣，讓人一試難忘

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老莊園的客家米苔目，是一道經典美食，散發著濃濃的家鄉風味

每一口都充滿著米苔目獨特的彈牙口感，配上豐富的客家調味，讓人嚐到家的溫馨和滿足

這道菜以精選的米苔目為主料，經過細火燉煮，吸收了湯汁的滋味，口感柔軟而有彈性

配以新鮮的蔬菜和精選的肉類，味道鮮美豐富，令人食指大動

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老莊園的起司南瓜煲，真的是必點菜之一

南瓜的柔軟口感與起司的香濃口味相互融合，帶來了一種獨特的滋味

濃郁的起司香氣和甜美的南瓜味道交相輝映，讓人回味無窮

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老皮嫩豆腐的質地柔軟細嫩，入口即化，而老皮則賦予了豆腐獨特的香氣和口感

經過巧妙的烹調，豆腐吸收了老皮的精華，味道更加濃郁，帶有淡淡的甜味和濃厚的豆香

這道菜不僅口感豐富，而且營養豐富，豆腐富含高質量的蛋白質和礦物質，是一道美味又營養的素菜

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老莊園的蔥爆香牛肉，真是讓人食指大動的一道美味！

這道菜把鮮嫩的牛肉和蔥結合得剛剛好，每一口都彷彿在嘴裡跳舞，帶著濃濃的香氣和鮮甜

牛肉入口即化，蔥的香氣彌漫整個口腔，讓人垂涎欲滴

這可不僅僅是一道美味，還是一種享受，絕對是您在老莊園用餐時的必點之選

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老莊園的四季肥腸，真是一道令人忍不住一口接一口的美味

這份料理，不論在春夏秋冬，都是絕佳的選擇

肥腸本身鮮嫩多汁，搭配上豐富的香料和調味，每一口都充滿著濃郁的滋味，讓人回味無窮

不論是搭配一杯暖心的湯品，還是配上一碗熱騰騰的飯菜，都是絕對的享受

這道菜絕對值得您前來老莊園品嚐，絕對會讓您流連忘返

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老莊園的山藥炒蘆筍，真是一道美味清新的家常小炒

那嫩綠的蘆筍和香甜的山藥，經過熱鍋一炒，散發出誘人的香氣，彷彿就是春天的味道

每一口都是鮮嫩的蘆筍和爽口的山藥，口感豐富多變，讓人忍不住一口接一口

這道菜不僅美味可口，而且營養豐富，是一道適合全家人共享的健康美食

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老莊園的客家小炒，就像一份家常小菜，散發出濃濃的家庭味道！

這道菜將新鮮的食材與客家特色調味完美融合，每一口都是家的溫暖

入口的一瞬間，香氣四溢，彷彿讓人置身於家鄉的廚房中

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老莊園的清炒高麗菜，就像是家常小菜中的一抹清新

高麗菜經過巧妙的烹調，保留了蔬菜的原汁原味，清脆爽口，充滿了營養的香氣

簡單的調味讓菜品更顯清爽，彷彿是家中爐灶上的味道，滿滿的親切感

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老莊園的滑蛋鮮蝦仁鮮甜與滑蛋的綿密完美結合，散發著令人垂涎欲滴的誘人香氣

蝦仁鮮嫩多汁，滑蛋濃郁細膩，入口即化，彷彿帶您回到家的廚房，感受到滿滿的溫暖

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老莊園的竹筍排骨湯，口感絕對令人驚艷！

這道湯品將新鮮的竹筍和精選的排骨搭配而成，清甜的竹筍與鮮嫩的排骨相得益彰

每一口都充滿了濃郁的風味，竹筍入口爽脆，排骨則鮮嫩多汁，湯汁清澈透亮，帶著淡淡的甜味和鮮香

這道湯品不僅口感豐富，而且營養豐富，含有豐富的膳食纖維和蛋白質，是一道美味又健康的料理

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客家搗麻糬的口感是獨特的，每一口咬下去

都能感受到糯米的彈性和芝麻餡的香濃，帶來一種滿足和愉悅的感覺

搗麻糬的獨特口感和香氣，讓人忍不住一口接一口

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烏梅汁的口感濃稠，但又不會太黏稠，有點類似果醬的質地

它帶有淡淡的果香，讓人聯想到滿樹結實的烏梅樹，讓人心情愉悅

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一樓設有兩大主廳，共33桌供應，而二樓則提供獨立包廂，適合舉辦各式家庭聚會、婚宴或商務宴會

無論您是來品嚐美食，還是享受賓至如歸的用餐體驗

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老莊園的雞蛋、梅干菜、堅果和桔子醬等等，都是當地的特色產品，都可以買回家品嘗

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老莊園擁有綠意盎然的戶外場地，這片綠地環境優美，樹木蒼翠，花草茂盛，讓人仿佛置身於大自然的懷抱中

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那片落羽松停車場確實是令人心驚神迷的美景

每當落羽松樹林隨風搖曳，陽光透過樹葉間的縫隙灑下

營造出一種神秘而迷人的氛圍，讓人仿佛置身於童話般的仙境之中

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整體而言：老莊園的菜色和環境相得益彰，給人一種融合了美食、自然和文化的全方位享受

這裡不僅是一個用餐的場所，更是一個讓人放鬆身心、沉浸於美好氛圍中的寧靜之地

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饅頭弟 親子同遊 桃園楊梅美食 老莊園 客家台菜 落羽松 道地客家料理 桃園美食推薦 台灣客家美食 楊梅特色餐廳 桃園地道美食 台灣客家菜
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