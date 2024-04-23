城隍廟周圍有許多必吃的著名老店，這間柳家肉燥飯營業至今已有90年歷史，是許多老新竹人從小吃到大的回憶，這家跟翁記做法一樣表面會灑上胡椒粒提味，肉燥是以肥肉為主的肥肉系，肉燥與滷汁油油亮亮超級誘人，來這吃滷肉飯也記得順道點上白菜滷、魯蛋、槓丸湯搭配。

開車前往可停城隍廟對面的國雲城隍廟停車場。

▲柳家肉燥飯位在城隍廟小吃街內，位置在面對廟門口的左手邊，看到門口長長的排隊人潮就代表到了！

▲內用外帶都要排隊，直接口頭點餐，點完付完錢再找位子坐，看老闆舀起那油亮的滷鍋，看著看著都餓了！

▲內用空間不大有些壅擠，不過最近店家在附近租了店面的用餐空間，用餐環境比這裡好很多。

▲肉燥飯(小) 40元：肉燥使用豬頸肉切丁，幾乎以肥肉為主，最大的特色是會灑上黑胡椒提味，並加入酸菜和香菜解膩，如果不想要香菜點餐記得提早跟老闆說。他們的白飯粒粒分明又Q又香，醬汁和肉燥整體算是重口味稍微偏油。

▲焢肉飯(小) 60元：焢肉是腿庫的部位瘦肉較多，瘦肉的部位偏乾柴有點可惜，好在味道有滷透，跟肉燥飯比起來還是遜色不少。

▲炒米粉(小) 40元：米粉是較租的麵條，口感Q彈，搭配肉芽菜吃起來多了一絲清爽口感。

▲白菜魯 50元：白菜滷份量不少，並加入了金針菇，口感清甜入口即化，很適合搭配肉燥飯解油膩。

▲摃丸湯 50元：摃丸湯一份有三粒，湯頭味道偏淡，摃丸口感扎實，外地遊客一定要嚐嚐新竹的名產。

▲油豆腐 20元、魯鴨蛋 20元。

▲魯鴨蛋蛋黃滑嫩，滷汁有滷透非常夠味，油豆腐內有細細的孔洞充分的吸附滷汁。

雞蛋糕短評：滷肉飯的滷汁非常香不會過油，瘦肉肥肉的比例控制得很好，搭配少量酸菜解油膩，胡椒讓味道更加提升，白飯粒粒分明軟硬適中，滷鴨蛋也非常入味搭配滷肉飯超完美。



用餐環境★★☆

餐點★★★★

服務★★★

CP值★★★★



【柳家肉燥飯美食資訊】

地址：新竹市北區中山路75號

電話：無

官網：無

營業時間：10:30–22:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無(城隍廟有洗手間)

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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