買飲料有選擇障礙的人，來這裡絕對不會有這種問題(哈)

因為這裡只賣一款飲品，而且賣完就休息，太晚來可是喝不到唷!!

在台東市的果珍濃台東水果珍奶，這裡只賣一種飲料，

萍果也是看了網路介紹，所以這次來台東旅遊跟老公指定一定要來喝這家飲料。

它的位置其實不太好停車，還好來的時候剛好有停車格，

不然以萍果老公的個性絕對不會在附近繞，尋找車位，只為買一杯飲料，

店家對面剛好也是有名氣的藍蜻蜓素食專賣店，但正好接近中午用餐，人太多了，

老公不耐久等，只好放棄，

不過沒關係，有買到這限定款飲料也很值得開心啊!

店內裝潢很有適合拍照打卡的FU，先拍張照再進去買。

這裡只賣一款水果珍奶，牆上也有貼告示，

用新鮮水果火龍果、木虌果、鳳梨，再加入初鹿鮮乳調製的飲品，

底下的是紅龍果珍珠和木虌果珍珠。

(我們來買的時候一杯是60元，2024年起以調整價格為80元)

小小的店面，但裝飾卻很網美風格，好適合拍照唷!!

這家店為什麼會只賣一種飲品，其實也是有故事的喔~

至於故事....請大家自己去果珍濃的FB看吧^^

萍果就不多作介紹了 ((其實是懶的打字了))

拍張照紀錄一下我來過^^

第一次買飲料只要告知買幾杯，不用選擇障礙的選飲品，

因為是新鮮水果製作的飲品，看到的就是火龍果的原色，

而且飲品無添加香料香精或果糖代糖，所以喝起來完全就是水果本身的甜味!!

飲用前先搖一搖，沒有靠果糖代糖調出的甜度，喝到的是水果原始的果香味，

製成了冰沙的口感，火龍果淡淡的甜味加上鳳梨的微酸甜，還蠻好喝的~

而珍珠也是用火龍果、木虌果製作而成，吃起來也是QQ的，

這裡只賣一種飲品就覺得它很酷耶!

有經過是可以買杯來喝喝~

臉書:https://www.facebook.com/Guozhennong

地址： 台東縣台東市大同路212巷4號

營業時間:10:00~15:00(售完會提前打烊)

週三店休