久違的阿里山追日出之旅終於成行 🌞

熱血的中年大叔大媽想要考驗自己，重返青春、擁抱活力，這一次規劃從宜蘭出發，經由高速公路直達嘉義，到阿里山後再接新中橫塔塔加，下南投後再上山到清境農場，隔天再去合歡山欣賞高山美景，接著走台8線的中橫公路至梨山風景區，最後經由武陵農場、南山部落 下山回到宜蘭。

三天兩夜繞行了

宜蘭 ➡️嘉義➡️南投➡️台中➡️宜蘭

很喜歡這種衝一波的高山之旅，遠離塵囂置身山林，呼吸到的都是最清新的空氣，眼裡充滿了綠，耳際填滿了大自然的樂曲，現在就來看看我們的行程記錄

🌟第一天的行程參考 2023/11/2

宜蘭出發 ➡️中餐雲林斗六｜CHICO餐廚

➡️嘉義阿里山｜隙頂

➡️嘉義阿里山｜霞之道

➡️晚餐阿里山｜阿里山美食館

➡️夜宿｜中華電信阿里山會館

➡️阿里山日出｜小笠原山景觀台

雲林斗六｜CHICO餐廚

出發經由高速公路直奔西部，接近中午時先選擇離交流道不遠的餐廳先填飽肚子，看了這一間CHICO餐廚網路評價不錯，於是趕緊打電話保留位置就過去用餐，環境非常優美舒適的異國料理店，沒想到口味很棒也符合我們期待，滿心歡喜吃完旅程的第一餐，繼續奔向阿里山

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🌟完整圖文分享 視覺味覺兼具的異國料理【CHICO餐廚】推薦嫩煎沙朗牛排大拼盤、地中海清炒鮮蝦義大利麵、西班牙海鮮燉飯 ​

嘉義阿里山｜隙頂

開車到阿里山國家風景區的主要道路為 省道台18線 ，也就是阿里山公路(起點為嘉義高鐵站，終點為塔塔加遊客中心，全長109.3公里)。沿著台18線行駛可經過觸口、隙頂、巃頭、石棹、國家森林遊樂區，在台18線65K處連接169縣道則是往奮起湖。台18線過了觸口之後便開始攀升為高山公路，到阿里山森林遊樂區總長約54公里，沿路風光明媚，茶園、雲海、日出日落、運木鐵道都能一覽無遺。我們開車沿著高山公路蜿蜒而上，大自然景致美麗呈現，道路寬敞、青山為伴，旅遊真正的放鬆此刻正開始萌芽，第一站我們來到隙頂稍作停留。

隙頂位處於阿里山的半山腰，大約在阿里山公路39~41公里範圍，早期這裡的原住民需要涉足山谷之隙的小徑下山，來到諸羅城(嘉義的舊稱)，所以此地便名為隙頂，園區多種植茶葉和高冷蔬果，更是阿里山重要的產茶區之一。這裡擁有多個知名步道，如: 二延平步道、仙井步道、公田步道等(但我只知道二延平步道啦)

隙頂風景區是來到阿里山遊玩的旅客一定會駐足停留之處，小村莊有幾處停車空位，多數人經過就會下車走走，不管你是特地來攀爬步道還是被群山雲霧和茶園風光吸引都沒有關係，景觀平台先插旗打卡就對了 😁

台北有象山，阿里山的隙頂也有個象山

1050公尺高的象山是隙頂地區的地標，從這個景觀台看過去可見一頭栩栩如生的巨象，相傳有一個說法，以前只要天氣好時聽到象山發出轟隆聲，表示天氣要變壞了，反之天氣不好的時候聽到轟隆聲，就代表天氣即將轉好。

這裡由於地形的關係，午後經常霧氣繚繞，許多民眾會來到隙頂觀賞日落和雲海，我們當天抵達天氣算很晴朗視野不錯，不過我一直在找那一頭巨象，可能比較沒有充沛的想像力，感覺象頭象鼻象背有一點模糊，呵~ 有機會請你們也來找一找巨象吧，還有聽聞爬上象山還能看見嘉南平原和曾文水庫的美景唷

嘉義阿里山｜二延平步道

隙頂地區最最著名的就是二延平步道，全長約1.1公里，來回至少需要一小時左右，沿途有竹林、茶園和巨石景觀，山頂的視野絕佳，有夕陽雲海海雲瀑的超級美景，也是吸引許多攝影人士前往取景的場所。

一開始我們興致勃勃想要嘗試挑戰，以為輕鬆就能抵達我一直想要拍的茶園風光，不過到了入口處只見扶搖而上的階梯步道，前段比較狹窄只走了5分鐘就開始喘了，正巧遇見下山的山友說，以我們這種肉腳來回需要1~1.5小時，當時已經是下午2點又見前方景觀平台上霧氣瀰漫，只好忍痛放棄等待下回準備好再來挑戰登頂完攻 (握拳) ✊

離開隙頂向原本的預定目標石棹步道群前進，高山之旅所到之處就是山林映滿眼簾，感覺離藍天白雲靠得好近好近，一路上茶園佈滿公路兩側，阿里山的茶區分布在海拔800-1600公尺的山區，這裡土壤有豐富的礦物質，日夜溫差大、白天日照又比平地短，經常雲霧瀰漫，利於茶樹的生長也讓阿里山茶有了甘醇冷冽的特性，「茶葉之鄉」的美名果然不凡。

嘉義阿里山｜石棹｜霞之道

我們趁著傍晚時分來到【石棹步道群】由霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道、愛之道組成，每一條步道都有其獨特的風光，這是第一次初訪故選定其中一條最短的霞之道來解鎖

步道前段是高聳婆娑的茂密竹林，直挺挺的向天伸展， 偶爾隨風搖擺吱吱作響讓人著迷不已

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穿越竹林之後所見盡是一片青青茶園， 一會兒雲霧繚繞一會兒又撥雲見日，總讓人捉摸不定，完全不知道下一分鐘會是怎樣的景致？只知道越走越高，視野所見越是遼闊， 初次造訪霞之道留下深刻美好的印象，有機會一定要把石棹步道群 通通解鎖 ​

🌟完整圖文分享 石棹步道群【霞之道】飽覽茶園風光，置身靜謐綠蔭竹林，輕鬆短程的忘憂步道｜阿里山步道推薦

走完 霞之道 ，傍晚時分的霞光餘暉就在山頭照映著天空，

竹林、茶園、晚霞 正是此步道最大的特色

趁著落日前趕緊進入阿里山森林遊樂區，因為晚上夜宿在此準備明天清晨衝日出

嘉義阿里山｜全台最高的郵局

海拔2170公尺，號稱 全台最高的郵局 就在阿里山， 也稱作『離天空最近的郵局』，宮殿式的建築古色古香， 紅白交織與藍天相襯，色彩繽紛更顯得華麗， 也是許多遊客到阿里山必打卡的景點之一喔

嘉義阿里山｜阿里山美食館餐廳

第一天旅遊的晚餐其實沒有特別預定，秋冬時節來到山上氣溫真的很低，只有十度C左右，臨時找了一間有鍋物的餐廳想要暖暖身子，於是來到 阿里山美食館 ，來得早不如來得巧，我們一行三人居然有座位可內用，接下來後面的人已經要候位了，真是太幸運啦

阿里山美食館 共有兩層樓，因為人潮不少幾乎客滿，為避免打擾客人用餐就沒有到處拍照

這一餐主要點了一個 昆布牛肉片鍋_雙人套餐 $880

配菜有

鹽燒鯖魚、蔥爆山豬、紅燒豆腐、枸杞山菇、古早味高麗菜

當然也有單點鍋物及熱炒類，附上菜單讓大家參考一下

總之，寒冷的高山夜晚吃這一鍋就很滿足，雙人套餐菜色足夠我們食用，有魚有肉有青菜，重點是這裡

V 不加服務費

V 白飯、小米粥、飲料無限供應

大推薦他們的小米粥，煮得濃稠非常可口

配菜現點現做，熱騰騰上桌，我們白飯和小米粥吃了好幾碗呢，我覺得熱炒類還不錯，如果人多點上一桌應該可以吃得更豐盛

夜宿 中華電信阿里山會館

今晚入住的地方是中華電信阿里山會館，因為有認識的中華電信員工，所以透過員工訂房系統協助幫我們事前預訂房間，只要帶妥證件就可以登記入住，中華電信在全省其他縣市大多有會館，設備雖然不及飯店高檔卻是乾淨俱全，重點是房價不貴，平日一晚只要$2200，對於只是休息一晚隔天要跑行程的我們來說CP值很高啊

當天入住的四人房，空間是不是還蠻大的呀，而且床墊也好睡，隔天起來不會腰酸背痛，平價乾淨又舒適，近幾年中華電信會館已經成為我們旅遊住宿的選擇之一了

嘉義阿里山｜搭小火車觀日出

前一晚先查好隔天日出的時刻 6:25，肯定要搭上第一班的小火車，早早入睡期待著隔天的熱血行程。第一班的火車發車時間為5:10，真的很怕睡過頭，手機鬧鐘調整4點起床，這種戰戰兢兢又興奮的心情好久沒出現了，清晨的阿里山超級冷啊，氣溫只有7-8度，要看日出一定得要包緊緊才好

阿里山 祝山觀日平台 日出時刻表

祝山線火車時刻與票價，請參考 官網資訊

以為自己起得夠早~ 沒有喔 ❗️

在排隊買票的人已經一堆了，趕緊跟上隊伍

從阿里山車站出發觀日出原本是到祝山車站，不過當時因為祝山車站正在改建，所以只能停靠在對高岳車站，

單程時間大約為23分鐘，全票$120 半票 $60

買好票到了月台已經接近第一班火車出發的時間，月台上滿滿的人潮，國內外旅客都有，小火車進站吸引許多民眾爭相拍照紀念，搭乘阿里山小火車追日出畢竟是很難得的經驗。等到我們上車的時候已經沒有座位，車廂內也是滿滿站立的旅客，我想一年四季來阿里山看日出的人應該都不會少吧

經過20多分鐘的緩慢前進，終於抵達 對高岳車站 ，因為外頭烏漆麻黑也沒能看見風景

另外一個重點是原本到 祝山車站 就能夠看日出，但因為火車僅能停靠在 對高岳車站 ，需要徒步前往 祝山車站 ，意味著我們必須再步行一公里，預估還要走20分鐘，因為第一次走這一段山路，才曉得是緩坡，我們下車已經5:35了，眼看著天色漸漸明亮很擔心趕不上日出，這一路讓我們邊走邊喘又提心吊膽，心想總不會走到一半太陽就蹦出來了吧

嘉義阿里山｜祝山車站(整修中) 已於2023/11/21啟用

爬了將近20分鐘的山路實在會累，看見拉起黃線的 祝山車站 那一刻甚至有一點感動

◆ 海拔2451公尺的 祝山車站 ，也是 全台最高的火車站

◆ 祝山車站 在2020年10月開始改建，一直到2023年11月新站啟用前，到阿里山看日出都只能抵達 對高岳車站

◆ 一年只在元旦停靠一次作為臨時車站

祝山車站 對面就是一條小小的商街，為了來觀看日出的眾多遊客，這裡清晨便開始做起生意，販賣一些早點和飲品與紀念品，我們也趕緊買了一點東西先填填胃，剛剛爬那一段山路血糖已經降到最低點了 😢

廣場和景觀台上聚集了很多團客，簡直人山人海而且人聲鼎沸，我連景觀台上的圍籬都無法靠近，此時靈機一動立刻轉往另一處欣賞日出的景點，那就是 小笠原山觀景台

小笠原山觀景台 怎麼去 ?

在 祝山車站 旁邊的觀景台右邊有一條小徑，順著這條山路再往前走500公尺就對了，你沒看錯~天色漸漸光，即使只有短短500公尺我們還是走得非常緊張，況且在2450公尺的高山爬個小山坡跟平地差很多，感覺並不輕鬆啊哈哈

在趕路的時候沒辦法好好拍照，手在抖、腳在忙、加上呼吸急促，此時只想趕快抵達終點看日出，不然不就白來了嗎? 長長的森林步道看似沒有盡頭，殊不知更美的秘境就在前方

嘉義阿里山｜小笠原山觀景台

終於，在最重要的一刻抵達，印象中以前來過阿里山看過兩次日出都是在 祝山車站 ，這是初次來到 小笠原山觀景台 ，望見這360度的無敵視野讓我喜出望外，這一切都值得了 💗

天色未明，觀景台上已經有許多等待黎明破曉的遊客，藍灰色的天際浩瀚無邊，站立此處高點被群山環繞，不得不讚嘆 小笠原山觀景台 的絕佳地理位置，在這觀看日出比 祝山車站 的視野更棒更開闊，360度的環景啊啊啊 ~

團客大多會直接到 祝山車站 ，那裏顯得比較擁擠和吵雜，我真心大推薦要追阿里山日出，一定要來 小笠原山觀景台， 光是人潮就少了一半而且大家安靜地等待，那種屏氣凝神、萬眾矚目的氣氛，讓阿里山的日出破曉更顯得珍貴神秘

小笠原山 在阿里山山脈內、祝山稜脈的末端，以當時首度踏勘的日籍技師小笠原富次郎而命名。海拔高度2488公尺的 小笠原山觀景台 在2005年11月建置完成，在平台上可以眺望 阿里山山脈、玉山群峰、中央山脈 ，除了欣賞到絕美的日出、夕陽、彩霞、還能夜觀星辰， 是阿里山國家風景區的新八景

山上的低溫抵擋不了我們的熱情，每個人站在觀景台旁靜靜凝望著，天色隨著黎明的到來瞬息萬變，由藍色漸漸轉為紫色和橙色，氣候感覺清朗沒有濃厚的雲海，而山巒間的薄霧欲蓋彌彰的為高山蒙上一層神秘面紗，景色顯得迷茫浪漫

除了360度的觀景平台可以賞日出，

一旁的木棧道也是不錯的欣賞點

在 阿里山車站 預估的日出時間 6:25真的很準 (每一個季節和月份的時間都不相同，出發前請記得到相關網站先查詢) 當山頭的紅色光芒乍現，平台上的人們頻頻發出驚嘆聲，大家千辛萬苦來到高山又那麼早起，還得跟天氣拚搏賭運，當然還是有人專程到阿里山卻沒能看見日出 😭 你們說，此時此刻是不是應該喜極而泣呀~

破曉之後天空亮得很快，瞬間太陽躍升陽光普照， 山頂與樹梢變成金黃色一片，這冬季的早晨漸漸暖和起來， 在景觀台上駐足了一會兒，深深的呼吸著阿里山的清新空氣， 環顧四周群山的壯麗，天空依舊湛藍無暇， 我們慢慢的往祝山車站的方向回去， 這時不趕路了，腳步特別放慢放輕鬆

這一段木棧道我覺得特別的幽美，曲折蜿蜒在小山坡上， 忍不住回頭再看一次冬陽，樹叢繁葉間的光芒四射

早安大地 🌞 早安阿里山 🌞

一小段樹林間的山徑，在光影交織下譜出了幽靜之美， 沐浴森林之中心情特別暢快， 回程的途中一棟兩層樓的木屋 茶田35號 引人注目， 這裡一樓是展覽空間，二樓則是咖啡與早午餐的用餐區， 旅遊回來之後才知道這裡清晨四點就開始營業， 為了就是服務來看日出的旅客，可以歇腳喝茶看展覽， 可惜先前不曉得有這個茶屋秘境，也有其他的行程安排， 所以錯過了，有機會很想特地前來在森林之中喝一壺好茶

當天的戶外展區是森林蕨類植物，各種蕨類與木器石器相結合，成為獨樹一格的藝術品，離開 小笠原山觀景台 的遊客有一些人被吸引過來，也在庭院裡流連忘返

再次回到 祝山車站 ，接著要走一公里到 對高岳車站 搭小火車回去，下坡比較輕鬆一點



嘉義阿里山｜對高岳車站

清晨摸黑經過這裡，原本沒有什麼特別感覺，回程天亮才發現 對高岳車站 非常漂亮，下圖的 對高岳觀日坪 是每年舉辦「阿里山日出印象音樂會」的場地

對高岳車站 是阿里山的秘境之一，為何這樣說? 因為祝山線平時是不停靠此站的，因此比較少遊客會專程到對高岳，只有在每年元旦舉行活動的時候才會將這裡當作臨時車站，所以要不是這次 祝山車站 改建工程進行，我們也是沒有機會停靠 對高岳車站 的，而想要到對高岳就要在《沼平車站》下車然後徒步過來

對高岳車站

★ 海拔高度2405公尺，是阿里山森林鐵路祝山線的車站，1986年啟用

★ 彎月造型的月台和軌道是最大特色，用有腹地寬廣的景觀平台

★ 2020年10月14日至2023年11月20日作為 祝山車站 改建的臨時停靠站

★ 對高岳景觀台與車站月台就可以觀日出

圓弧形的月台和軌道線條好漂亮，木造的月台屋簷梁柱與紅色的小火車，在這一片深山綠林間更顯幽靜美麗，對於這次能夠一探 對高岳車站 留下非常深刻的印象，隨著 祝山車站 的新建工程完畢，表示 對高岳車站 的任務也告一段落，未來旅客們想要一睹它的丰采，可就不是搭小火車就能直接抵達了

再次搭森林小火車回到 阿里山車站 ，青春熱血追日出的旅程達標，真是太太太開心 🌞

阿里山森林遊樂區前面的地標，仍然是低溫9度C，

不過追了這一回讓我熱血沸騰、精神百倍

抵達遊客中心時看見遊園專車，當時為了趕日出爬一公里的山坡，就看見有幾台遊園車呼嘯經過，那時喘吁吁的我們好想搭個順風車，哈哈，如果想要欣賞阿里山日出，除了搭乘森林小火車之外，另外的選擇就是遊園專車，提供給大家參考囉

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※ 延 伸 閱 讀 ※ 【嘉義車宿】湯瑪士小火車的家_扇形車庫+阿里山可愛彩繪豬豬部落+森林秘境美食Hana廚房+迷霧多林車站

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