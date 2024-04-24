

▲ 2024.03.21北京之旅的行程天安門、故宮博物院(紫禁城)、天壇...一次遊覽中國經典皇家歷史宮殿建築群，感受故宮博物館的宏偉之美。

▲ 2024.03.21跟著導遊的腳步，坐遊覽車要到北京天安門，北京環路塞車嚴重，沒紅綠燈，有六環路，最遺憾的這六環路是拆北京城牆去蓋的，為了解北京塞車之苦，但還是每天塞車。

▲市中心最大廣場 「天安門」

▲「天安門」是地旗升旗典禮的地方，跟著太陽起落升降旗，廣場上有人民英雄紀念碑，毛澤東寫：人民英雄永不朽，紀念碑後面建築：毛的遺體置放的地方。

▲面對天安門廣場的左邊建築是是人民大會堂，而其正後方的灰色大巨蛋，是中國大劇院，

▲天安門廣場右邊建築：中國國家博物館（導遊建議下次必遊）。

▲跟著導遊走入天安門西通道，走到天安門城樓、故宮博物院。

▲在天安門西通道裡，與來自台灣同遊的團友們合照。

▲走出西通道來到，經過天安門城樓旁，斜後方是中山公園，大陸以孫中山為國父，在這裡紀念他。

▲跟著人群走到天安門城樓。

▲經過天安門城樓正門的通道，進入了紫禁城-故宮博物院範圍了，1987年被登錄為世界文化遺產，是中國現存最大且最完整的古典建築群。

▲進入天安門城樓，就是故宮博物院，城牆上有塊的端門牌坊。

▲今天才了解，原來大陸的故宮博物院，是展現整個歷史建築，而台灣的故宮博物院是展覽歷史文物；導遊很感謝當初國民黨把故宮博物院的文物，遷移到台灣，沒受到後來戰爭的掠奪而滅失。

▲午門是紫禁城的正門，位於紫禁城南北中軸線的最南端。

▲故宮博物院的午門，中國子午中線。午門過去是頒發皇帝詔書、頒布翌年曆書的頒朔典禮、戰爭時軍隊凱旋，舉辦向皇帝敬獻戰俘獻俘禮的地方。

▲明朝皇帝處罰大臣的廷杖，在午門前舉行；每逢重大典禮、重要節日，均在午門前陳設，這裡是體現著皇帝威嚴的地方。

▲進入紫禁城，太和殿黃色屋頂，為皇帝最高用色，重簷屋墊，綠頂為王，一品以上可見皇帝，三品只能在殿外跪見。

▲進入紫禁城，導遊介紹著，裡面有有8721房間…

▲沒想到常在電視劇看到眾臣朝拜的紫禁城古裝場景，今天自己也走到這裡。

▲一面聽著劉導介紹：太和殿-45，四柱一間，一木三間，明朝建立，朱帝-公元1406年開始建，目前603歲，設燕京-靖難之變； 太和殿屋頂有十種脊獸動物，脊獸最初的功能是為了保護屋脊上的木栓和鐵釘，防止它們漏水和生鏽，同時，還能起到固定和支撑瓦片的作用，以及避雷針，太和門二旁的石獅是青銅器，腳下小獅子是母獅，圓球是公獅，太子登基，皇帝生日，節日，打仗閱兵，太和殿有18個香爐，代表清朝18個省，太和殿，上面天井有個陛，皇帝在下面叫陛下，袁世凱把陛遷移旁邊。



▲「中和墊」 小歇，金磚一片650銀子折合人民幣一萬多，故稱金磚；左邊溜金大銅缸，126倆黃金，鎮火用。



▲「保和殿」：皇帝換衣服、吃飯、考試、殿試、謝皇，千守宴…

▲乾清宮；建築規模為內廷之首，是明朝、清皇帝寢宮。



▲ 交泰殿：皇后生日，置放25玉璽地方。



▲「坤寧宮」，皇太后居所，後面有一甲的御花園。

▲御花園



▲「延輝閣」：宮女選秀，也是慈禧太后即秀女出身的地方。

▲玄武門



▲出玄武門，對面是景山，也稱煤山，明朝末代皇帝崇禎自縊的地方。

▲下午跟著導遊的腳步，來到天壇公園

▲導遊介紹著天壇前走道的用意，中間天神玉皇大帝走，左邊皇宮大臣走，右邊皇帝。

▲1998年北京天壇被列為世界文化遺產，明清歷代皇帝祈求五穀豐收之地；是明朝永樂年建立，天神放神牌位的地方，皇帝祭天的地方，皇帝要齋戒三天。

▲天壇是古代工匠鬼斧神工的建築，它特殊無梁柱的建築，美國國務御季辛吉每次來訪最喜歡的地方。

▲天壇的圍牆是有名的回音壁，對角線講話，對方可回話；神壇前中間第一石拍手回一聲，拍二聲回二聲，第三石階拍回三聲，倒數第四石頭講話，牆外二邊可聽到。

▲祈年殿，可以說是天壇的標志性建築，只要看到它就能想到天壇，想到北京。

▲祈年殿在天壇的北部，始建於明永樂十八年（1420年），是天壇最早的建築物。乾隆十六年（1751年）修繕後，改名為祈年殿。

▲祈年殿於北京天壇公園北部，也稱為祈穀壇，是舉行孟春祈穀大典的場所，始建於明永樂十八年（1420年），是天壇最早的建築物。光緒十五年（1889年）毀於雷火，我們現在看到的祈年殿是後來按照原樣修複的。

▲除主要建築祈年殿祭壇以外，壇邊還有皇乾殿、東西配殿、祈年門、神廚、宰牲亭、長廊等，長廊南面的廣場上有七星石，是嘉靖年間放置的鎮石。

▲展示廳。

▲祈年殿的祭壇為壇殿結合的圓形建築，根據古代“屋下祭帝”的說法創建。祈年殿下部為壇，壇為三層，高5.6米；殿為圓形，直徑32.7米，高38米，三重簷攢尖頂，上覆鎏金寶頂藍瓦，層層收進，整個建築美觀、巨集偉、大氣。祈年殿內有28根金絲楠木大柱，柱子環轉排列，裡圈的四根寓意春夏秋冬四季，中間一圈12根寓意12個月，最外一圈12根寓意12時辰以及周天星宿。殿內梁枋施龍鳳和璽彩畫。除主要建築祈年殿祭壇以外，壇邊還有皇乾殿、東西配殿、祈年門、神廚、宰牲亭、長廊等，長廊南面的廣場上有七星石，是嘉靖年間放置的鎮石。古人的智慧無與倫比，中國的數理與建築美學的完美融合，並且暗含了中國的封建禮教，無論從哪個角度來看，都是一個完美的建築。學建築學的人，不可錯過的古代祭祀建築的典範。(詳出處 ： https://tw.trip.com/travel-guide/attraction/beijing/hall-of-prayer-for-good-harvest-15297536)

▲在展示廳裡有詳盡的介紹，以及天壇公園內的歷史典故由來。

▲這一天，我們在北京，聽字正腔圓京味腔的劉導一路的講解，在輕鬆愉快的氛圍中，了解很多的古典歷史和野史趣事，北京歷史博物館，保留著明清時代完美的建築，；這一天遊覽了中國經典皇家歷史宮殿建築群，感受故宮博物館的宏偉之美，渡過一個知性感性的美好日子。

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