鶯歌美食小吃推薦/鶯歌美食廣場美食【go鱻海鮮麵線】限時好康!

大腸蚵仔麵線&蝦仁蚵仔麵線(第2碗10元)1次買兩碗大腸蚵仔麵線平均一碗只要30元。蚵仔鮮Q~大腸入味好咬食；手工麵線湯頭棒棒(蝦仁蚵仔麵線)平均一碗才35元『CP值爆表啦』

去年底進駐鶯歌公有市場2樓(鶯歌美食廣場)麵線小吃go鱻海鮮麵線!

(近30年料理人生)老闆在桃園八德開GO鱻海鮮涮涮鍋很多年；火鍋店海鮮每天產地新鮮直送! 2023年12月來鶯歌開賣『蚵仔大腸蝦仁麵線小吃』主打浮誇痛風海鮮麵線! 小紫在網路有看過網友打卡！也來(美食廣場)買過大腸蚵仔麵線吃

這次看到4月份(每週三、四、五)3天限定(限量) 大腸蚵仔麵線與蝦仁蚵仔麵線(第2碗10元)當然要趁優惠回訪來撿便宜+回味!

注意事項/您先看一下: go鱻海鮮麵線進駐(鶯歌美食廣場後)客潮不如預期so只營業到4/26止喔！未來將在鶯歌另尋新址找尋新店舖販售(屆時若重新開幕~小紫再好康報報 )

go鱻海鮮麵線

營業時間: 只賣4/24、4/25、4/26(3天)每日限量賣完就打烊!

營業時間: 11:00~當日備貨賣完為止

攤址: 新北市鶯歌區建國路108號2樓(8號攤位)

原文網址 鶯歌美食【go鱻海鮮麵線】限時好康!大腸蚵仔麵線一碗30元/蝦仁蚵仔麵線35元。蚵仔鮮Q/大腸入味好咬食(限時優惠)

go鱻攤址指引: 從建國路(上圖)走樓梯或搭電梯上2樓後(左轉)經過 大媽牛肉麵攤 繼續直走到底就會看到(8號攤)

之前來買吃過! 麵線湯頭順口、蚵仔鮮甜肥美，滷大腸口感也棒棒!

看到美食廣場粉專貼文4月(每週三~五)有優惠! 立馬衝一波!

到店候餐與闆娘閒聊(驚訝 得知)

go鱻海鮮麵線攤! 只營業到4/26止。即將離開鶯歌美食廣場；另尋(鶯歌區) 鄰近馬路一樓新店舖(販售)

也就是說: 想回味! 要趁優惠這3天趕快來買，不然~就需等老闆夫妻找到(新店面)重新開張後才能去享食嚐鮮或回味!

因為近日即將結束這個營業據點(另尋它處)內用與外帶均是使用免洗紙餐具裝盛

大腸蚵仔麵線(小碗) $50元/碗。第2碗10元

一次點兩碗(總額除以2)=平均一碗30元

蒜茸、香菜、辣椒加不加？點餐時記得提前告知(老闆夫妻製餐時也會詢問客人)避免她們忙碌時忘了問，您可以主動說

蚵仔與蝦仁都是現點現燙! 尚青海鮮原汁原味

4/24~4/26是4月最後營業日(每日限量備貨)賣完就收

早上11點開賣! 不限每位客人購買數量! 若遇到一次購買數十碗....很有可能中午12點多就會完售喔!

大腸蚵仔麵線 (小碗+蒜茸)不加香菜

大腸蚵仔麵線 (小碗)+蒜茸+香菜+辣

辣椒是店家自炒~很香! 加辣更對味!

蚵仔嘉義產地新鮮直送! size大顆無泡水，現點現燙口感超鮮

比起沾裹一層厚厚地瓜粉川燙鮮蚵! 我更愛這種不沾粉直接川燙的蚵仔! 因為這代表著蚵仔夠大顆且非常新鮮! 店家才敢這樣(不裹任何粉)直接燙

手工紅麵線 口感軟嫩、不軟爛

麵線糊芶芡不會芶太濃! 湯頭帶著蒜香、麵線古溜滑嫩

一碗裡頭大約有4顆肥美鮮蚵。 一咬立馬爆漿口感微Q~蚵肚很甜 加辣!很涮嘴，

滷大腸也很厲害! 無腥味! 滷的很入味！香又好咬食

平常比較少吃高普林海鮮的我!

為了回味這鮮甜肥美蚵仔與入味滷大腸! 要我最近趁暫時停業前~再回訪購買~我願意!

若您們來買看到排隊人潮裡有一位穿紫色衣服大齡女子(我)不用感到驚訝嘿! 因為小紫真的是自費覺得好吃! 看到有優惠立馬衝衝衝

蝦仁蚵仔麵線 (小碗)$60元

4/24~4/26這3天，也是第2碗10元，等於平均1碗35元

蝦仁不是發泡脆口蝦仁喔! 是大隻白蝦手剝之蝦仁現燙! 雙重海味麵線滋味更鮮! 兩者相比...我還是比較喜歡(大腸+蚵仔)的海陸雙拼麵線組合

對了營業日倒數ing! 真的是每天限量販售~賣完就提早打烊

萬一您來晚了(遇完售) 推薦您(鶯歌美食廣場內) 21號攤位(鶯歌大媽牛肉麵) 牛肉麵套餐CP值也棒棒

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6號攤 英姐麵疙瘩

目前每週五六日/每日限量『88元』超派雞排炒飯套餐(附湯附甜點)真的只賣88元

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go鱻海鮮麵線攤位(斜對面)15號攤 芙琳卡

是桃園八德(興仁夜市)甜點排隊名攤(芙琳卡)總店老闆開的！

很多客人都以為(芙琳卡鶯歌店)是加盟店

NO~錯喔! 其實這攤老闆才是創始人(老闆很低調) 客人沒問，不會主動提! 我是因為來買N次(某天候餐聊天時)聊到才知道! so芙琳卡鶯歌店賣的(甜點品項)比興仁夜市芙琳卡攤位多很多很多

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每個人對 go鱻海鮮麵線 喜好味覺不盡相同。2024-4/19食記心得僅供參考(鶯歌美食廣場8號攤位)只賣4/24~4/26止；將暫時歇業另尋其它營業據點(重新開幕)屆時小紫再來去新店購買寫食記分享!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤 。您的支持是我繼續寫文分享的動力，一起趴趴走找尋下一站美食景點Go