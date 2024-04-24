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宜蘭縣礁溪鄉美食-日嚐こんばんは-日式文青居酒屋，丼飯190元開吃

2024-04-24 10:50:05 靜兒貪吃遊玩愛分享 人氣：110
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靜兒貪吃遊玩愛分享

發表篇數：587篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：日嚐こんばんは 礁溪店
place宜蘭縣礁溪鄉德陽路95號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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每次來礁溪泡湯總是看到這間日嚐こんばんは用餐人潮不少，看到google評論兩千多則高達4.8顆星的高評價，便決定來試試，日式文青風格氛圍感十足，菜單有丼飯、鍋物外，還有些適合配酒的刺身、壽司、炸物、烤物，選擇性相當多元化，丼飯最低只要190元，CP值超高，可說是越晚人潮越多的小店

日嚐こんばんは 在哪？

日嚐こんばんは位在礁溪湯圍溝溫泉公園旁的德陽路上，開車旁邊就有收費停車場，停車相當便利，距離礁溪車站走路大約10分鐘的路程，裝潢以木製裝潢搭配暖黃的燈光，整體看起來乾淨清爽

店內空間

店內空間有吧台座位與2~4人木桌椅，大約可以容納32人左右的空間，假日更是經常一位難求，建議想來用餐可以事先訂位～

菜單MENU

菜單有丼飯、麵類、鍋物、壽司、刺身、烤物、炸物、湯品、甜點等，價位落在$30~$600之間，選擇相當多元，不論是用餐、吃宵夜小酌都可以

店內還有打卡活動，有興趣也可以參加唷！！

餐點

鮭魚生魚片

生魚片滿大片的，厚薄度適中，口感相當不錯

厚切豬排丼

豬排丼一份只要190元，上面灑上了柴魚片跟海苔，豬排肉質軟嫩，外皮酥脆，份量上很剛好

干貝牛肉捲

牛肉裡裹著半顆的干貝，整體干貝鮮美的水分搭配軟嫩的牛肉相當好吃，當成下酒菜很適合

京都蟹膏鮮魚味噌湯

湯頭喝起來相當鮮美，魚肉相當多，不過喝不出來蟹膏的味道，份量上大約可以盛裝4碗左右，很適合兩個人的份量

醬燒山藥明太子

個人超愛山藥明太子，山藥口感濕綿搭配明太子的鹹香超好吃

鹽烤雞腿肉

鹽烤雞腿肉個人覺得一般般

明太子手羽

鹽烤的手羽，上面一層的明太子醬搭配，增添口感，也很適合當下酒菜

唐揚豆腐

唐揚豆腐炸的外皮酥脆內嫩，酥軟度很剛好，會發現每道料理都會灑上海苔粉增加風味，搭配沾醬相當美味唷！！

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：日嚐こんばんは – 礁溪店
  • 所在地址：262臺灣宜蘭縣礁溪鄉德陽路95號
  • 營業時間：日 一 二 四 五 六 17:00-01:00
  • 店家電話：03-9880807
  • 評價：★★★★★
 
 

 

 

 

交通資訊

 

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