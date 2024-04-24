袁彬愛吃火鍋，尤其是麻辣鴛鴦鍋，鮮香麻辣，這次特別走訪桃園龜山，造訪舞之椒麻辣鴛鴦鍋，鄰近林口長庚醫院的職人麻辣火鍋店，google評價有4.4高分。

湯底是店家自己熬的，除了麻辣湯底，螺螄粉湯底推薦必點，味道豐富有層次，喝起來很過癮。除了火鍋之外，還可以吃到麻辣串串跟現炸四川酥肉等經典菜色，除了單吃，也可以當成火鍋料，都很好吃。

舞之椒麻辣鴛鴦鍋的影音介紹

舞之椒麻辣鴛鴦鍋的環境

店面位於龜山區文化三路，離機場捷運A8長庚醫院站13分鐘的距離，TOYOTA 大崗營業所旁，有一個大大的紫色招牌。

隨著走進裝飾如宮廷大門的店門口，入口右側是結帳櫃台，左側則是飲料區，分別提供厚奶茶跟茉香綠茶，無限喝到飽。後方則是肉片區，採用機器切肉。

整體裝潢擺設充滿中式宮廷風格，深紅色的雕飾梁柱，木質裝飾，搭配燈光微暗的環境，根本是網美打卡等級的火鍋店。

調味料區除了提供蒜苗、沙茶，芝麻醬及蔥花等辛香料，還有白飯可以添。

店家現場還有在販售自製螺獅粉，超大包，包裝精緻，2包299元，價格很親民。跟袁彬同行的學弟在吃過螺獅粉之後，還特地買了1包。

舞之椒麻辣鴛鴦鍋的優惠

消費滿千即贈200元抵用券

活動時間到6/30，可以用在下次再到舞之椒麻辣鴛鴦鍋用餐，單鍋單點消費到1000元就可以拿出來折抵

Google五星好評，以破盤價加價購野生龍蝦

因為母親節，特別推出專屬優惠活動。只要在google五星好評，就可以用破盤價加價購野生龍蝦。野生龍蝦(5~6兩)，行情價600~700元，只需398元，野生龍蝦(7~8兩)，行情價800~900元，只需498元。每鍋限加購2隻，提前2天預約。

舞之椒麻辣鴛鴦鍋的料理

酸辣涼粉

在麻辣鍋上桌前，店家先送上一碗酸辣涼粉，Q彈涼粉，覆蓋上加入店家自製油潑辣子的獨門醬汁，混合碎花生跟蔥花，吃起來超開胃，非常過癮。

麻辣串串、現炸四川酥肉

除了可以吃到開胃的螺獅粉，袁彬還加點兩道吃麻辣鍋必備的手路菜，可以單吃也可以當作火鍋料。

麻辣串串

一共有牛肉串跟豬肉串，先炸過，肉質口感好，有嚼勁，搭配青蔥、蒜頭及洋蔥，用竹籤串成一串串。可以沾獨門灑粉單吃，或是泡在湯頭內，吸附鮮香的湯汁，串串的味道更讚了。

現炸四川酥肉

加入香料醃漬並且酥炸，可以沾一點獨門灑粉，或是泡進湯頭內增添味道。因為太好吃了，袁彬跟學弟一下子就嗑光了，很想跟老闆再點一盤。

麻辣鴛鴦鍋

湯底

袁彬分別點了麻辣跟螺獅粉湯底，湯底跟油潑辣子都是店家手工炒製熬煮，豆腐跟鴨血都可以免費加，超佛心。

袁彬點的是小辣，滋味鮮香微辣，喝完不會燥整個冒汗。店家很用心，為了避免湯底越煮越濃厚，還加了一塊蘋果去中和。

來到舞之椒麻辣鴛鴦鍋，螺獅粉湯底袁彬推薦必點，加了酸豆角、酸筍、油潑辣子及泡椒，喝起來滋味微酸帶辣，與泰式鍋物相比，辣度更明顯。愛喝湯又愛吃辣的袁彬連喝數碗。

雙人幸福海鮮總匯

袁彬加購了一尾小龍蝦，切半剖開，可以看到蝦卵跟厚實的蝦肉，進到湯頭內烹煮。蝦肉吸附湯汁，口感厚實鮮甜，蝦卵口感綿密，滋味豐富有層次。



除了加購的野生龍蝦，這盤海鮮總匯，還有蚵仔、草蝦、小花枝、魷魚、魚片以及干貝等新鮮海產。都可以吃到海產的新鮮，為了避免客人煮太久，吃不到干貝的新鮮滋味，店家還準備了一個沙漏，相當用心，給一個讚。

優質雪花牛、梅花香豬肉

這個擺盤實在太吸睛了，兩大盤肉片，並排成兩列，鮮嫩帶點粉紅跟通紅的色澤，夾上兩三片，放進火鍋內涮個幾下，鮮嫩的口感，帶出鮮香微辣的豐富滋味。

香菇聯合國

除了香菇、金針菇、還有鴻喜菇等菇類，擺進麻辣鍋內烹煮，可以吃到新鮮的口感。

綜合養生鮮蔬

除了常見的高麗菜、玉米、花椰菜、南瓜及絲瓜等蔬菜，還附上口感豐富的白木耳，吃起來都相當鮮脆，味道極好。

油條

吃麻辣鍋一定要配油條，將油條泡在湯頭內泡軟，吸附鮮香湯汁，吃一口軟中帶一點脆脆的口感。

人氣芋頭丸2顆

這個芋頭丸超大顆，咬一口可以吃到滿滿的芋頭香氣，放進火鍋湯頭內烹煮，吸附香麻湯汁，同行的學弟都大力讚賞，真的超好吃的。

登峰太極

作為店家的人氣招牌肉品，選用肋眼牛排搭配大黃瓜片，擺盤超級華麗，像是曬衣服，要從底部一片片撈起，放進湯頭內烹煮，吃起來超鮮嫩的。

手釀烏梅汁冰沙

吃完麻辣鍋再來一杯酸酸甜甜的手釀烏梅汁冰沙就是過癮，上面擺上酸梅，更能凸顯濃郁的酸味，喝完還可以再續杯，實在太讚了。

水果跟飯後甜點

水果

切成四片的蘋果，吃起來很爽脆，可以解膩，好吃。

提拉米蘇跟杜老爺冰淇淋

吃完麻辣鍋還可以配甜點或是冰淇淋，也太爽了，提拉米蘇吃起來口感綿密香甜。

舞之椒麻辣鴛鴦鍋的菜單

完整菜單請看這 >> 菜單



舞之椒麻辣鴛鴦鍋的品嚐心得

在用餐過程中，店長也跟袁彬聊起基隆麻辣鍋的市場，基隆麻辣鍋最大賣點是食材以及沾醬，像是臭到府麻辣臭豆腐鴛鴦火鍋，帶有濃郁氣味的臭豆腐跟沾醬。另一家姥沙四川麻辣鍋，選自崁仔頂的新鮮海產，能夠充分湯頭的好滋味。

相較於基隆麻辣鍋，舞之椒麻辣鴛鴦鍋更加用心呈現在湯頭，所使用的辣椒粉及沙茶醬都經過檢驗，香麻不燥，身為愛鍋一族的袁彬大力推薦

舞之椒麻辣鴛鴦鍋的資訊

舞之椒頂級麻辣鴛鴦鍋(寵物友善)

評分： / 4.4

/ 4.4 地址：333台灣桃園市龜山區文化三路368號( 地圖 )

電話：03 327 0255

營業時間

星期一: 17:30 – 21:30,

星期二: 17:30 – 21:30,

星期三: 11:30 – 13:30, 17:30 – 21:30,

星期四: 11:30 – 13:30, 17:30 – 21:30,

星期五: 11:30 – 13:30, 17:30 – 21:30,

星期六: 11:30 – 14:00, 17:30 – 21:30,

星期日: 11:30 – 14:00, 17:30 – 21:30

星期一: 17:30 – 21:30, 星期二: 17:30 – 21:30, 星期三: 11:30 – 13:30, 17:30 – 21:30, 星期四: 11:30 – 13:30, 17:30 – 21:30, 星期五: 11:30 – 13:30, 17:30 – 21:30, 星期六: 11:30 – 14:00, 17:30 – 21:30, 星期日: 11:30 – 14:00, 17:30 – 21:30 官網、FB

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