以前有中壢的朋友說：「桃園特色美食，非米干莫屬了！」

但去了桃園好多次都沒有機會品嚐純米製作的米干，據說這一村內就有近60家的米干店，更有著名的龍岡米干節，就在每年的4月左右。

🌏Google地圖一打開，周邊真的是滿滿的米干店？！而且每一家評價都很不錯。

但桃園的忠貞新村為甚麼會有米干這項美食呢❓答案就在忠貞新村文化園區裡的異域故事館，記錄了泰緬孤軍的悲壯歷史故事，撤台後的安置地點就在忠貞新村。

異域故事館門口

那我們就從2022年3月才開幕的異域故事館📖開始介紹吧～！GO！

故事館採預約制，建議大家一定要進場看看

異域故事館

地址 桃園市平鎮區中山路44-1號

開放時間 10:00~17:00(週一公休)

參觀時間 約40分鐘，建議老人家及小孩可以先上過洗手間再進場唷！

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官方網站(線上預約)

線上預約提供四個時段，現場假日有更多導覽場次，也可以現場報名，一梯次20人！

場次時間一到，推開拉門，會先觀賞一部講述歷史的短片（約10分鐘）

接下來，會以五大區域主題作為進程，一間一間的做導覽介紹～

共有「亂」、「靜」、「迷」、「回」、「容」五個區域

「亂」💣槍林彈雨，配上地板模擬的槍砲彈碎片，是讓人印象深刻的聲光體驗。也看到在當時士兵們的配件，竟然穿著草鞋就上戰場了，戴著的鋼盔有一定的份量，導覽員說：「當時要煮米吃，就是直接把鋼盔拿來當鍋子用」

現場也可以體驗戴上鋼盔，拿起槍枝背上子彈，合影留念。

柱子上寫著創辦人對於戰爭的想法以及對於戰爭的心得，🤝希望世界可以和平，避免戰爭的發生。

後面的展區內容，就交給大家現場去一探究竟囉！😉可以聽見士兵的心聲、戰爭下的遺孤，以及當時留在金三角地區的生存故事，異域故事館的創立以及相關基金會目前都還持續的在幫助留在泰緬邊境的士兵家眷。

金錢可以買到武器，但不能買到和平。

🛬出境，離開展區會進入眷村風的紀念品/周邊商店，裝飾的也是很可愛，有警察帽子和眷村大門的造景，更有一間仿當年代的客廳，是很好拍的一區！後方的廁所也是保持著忠貞文化園區的質感美麗路線，有好好看的鸚鵡壁紙 XD

空間裡的電視還有互動設計，可以拍攝有趣短片唷！

離開異域故事館，可以在忠貞新村的各角落拍美照📸～

癮食聖堂 Poppy Church，很有名的一家餐廳。還有園區好看的彩繪牆面～

忠貞新村的各角落美照，可以拍出異域、文青風情。

前往旁邊的市場－忠貞新村，有很多著名的小吃攤位及餐館，我們就晃啊晃，不小心走進了一個轉彎，又這麼剛好直接排到了隊伍裡，後面就陸續有人前來排隊！那就...吃看看米干囉~🥢

大鬍子米干

大鬍子米干

地址 320桃園市中壢區龍平路173號

價格 米干/米線(不含蛋)55元、肉片15元、蛋10元、蛋湯20元

米干對我而言就是長得像粄條，口感卻是米苔目的那種概念，調味上必須要加辣，會讓整體層次更上一層樓，但喜歡清淡的饕客，也是可以原味品嚐，再依喜好加醋或辣油。這一家米干是要自己端到座位上的，說實話好燙手阿～～～真的需要一名不怕燙的手收來支援，哈～

甩餅和手上的綠豆沙，再逛個市場，很輕鬆愜意！

吃完米干，再來一個🧈甜味的捲餅，是蠻一般的味道。

市場裡面也有很多越式的盒裝甜鹹食，也是有很多人會買，或許也是一個不錯的選擇，在一個轉角我們買到了很古早味的20元綠豆冰沙🧊，真的好便宜～🐜螞蟻人應該會喜歡，尤其在大熱天吃完又燙又辣的湯麵後。

忠貞市場外，還有很有名的🇹🇼國旗屋米干店，聽友人說裡面的麻辣滷味很好吃！推薦大家可以進去吃看看囉～有好吃的話，歡迎留言告訴我😁



那今天的介紹就到這裡啦🙆

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