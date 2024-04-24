羊鮮森溫體涮羊肉精緻火鍋｜愛上甘美羊湯。從羊鮮森開始🍲

溫體涮羊肉起家的羊鮮森精緻火鍋，為迎合大眾的喜愛與期待，特別選用彰化新鮮直送的珍貴國產努比亞羊，肉質軟嫩鮮美，油脂適中，不帶有令人不舒服的羊羶味，是擁有國產羊肉專賣店認證書【認明合格國產羊肉，安全有保障】的店家。

羊鮮森的火鍋頭是長時間煮出的好湯，細選國產溫體好羊肉，淺嚐一口即會愛上，比出大拇指稱讚，好鮮甜啊！愛上涮羊肉火鍋，從羊鮮森開始！平日午間還有超值極鮮羊商業午餐。

羊鮮森｜餐廳環境

位於台中美村路上的羊鮮森溫體涮羊肉精緻火鍋，緊鄰公益路與勤美誠品綠園道商圈，生活機能與藝文設施應有盡有，地理位置極佳、交通也便捷。

羊鮮森環境寬敞舒適、採光也明亮爽朗，

擁有兩層樓的用餐空間，除了基本四人桌與多人歡聚圓桌之外，

也有提供隱密不受打擾的包廂空間，建議提前預約訂位和詢問低消費額。

羊鮮森將國產溫體羊這位傳統的火鍋主角，選配上適合的食材珍味，用心升級成精彩高CP值的雙人和四人套餐餐程，

平日午間11:30-16:00，限時推出精緻且美味不馬虎的商業午餐可供選擇，還能單點羊肉熱炒尬著吃超唰嘴！美味料理再結合上優雅又寬敞大氣的用餐空間，將吃鍋氛圍up up無限大升級！

當月壽星還有暖心驚喜，憑證件可享肉盤加大！好吃台中火鍋再添一～

羊鮮森｜菜單MENU

▎MENU：請點我

▎線上：預約

(取自 羊鮮森 官方)

羊鮮森｜餐程介紹

◍━━ 雙人套餐｜＄1588 ​━━◍

▎鴛鴦鍋｜經典原湯+(麻辣99)

▎經典蔬菜盤 *2

▎嚴選溫體羊 *1

▎+200升級極品溫體羊

▎美國翼板牛｜嫩肩里肌牛 擇1

▎撒尿牛丸｜干貝鮮蝦蛋餃 擇1

▎現炒芥蘭｜空心菜 擇1

▎白飯｜寬粉｜雞蛋｜麵線｜烏龍麵(+20） 擇2

▎雜炊 *1

▎冰淇淋｜紅豆紫米粥 擇2

▎鴛鴦鍋｜經典原湯+(麻辣99)

初次登陸羊鮮森，雙人套餐強力推薦點起來！建議選擇鴛鴦鍋，可一次收服兩款好湯，

以羊大骨、帶皮羊肉和大量蔬菜慢熬出的乳白色羊湯，老饕吃飯建議先品嚐一口原湯，清甜鮮爽且喉韻回甘，好湯，再喝一口！

無辣不歡的朋朋們，另一鍋就選麻辣鍋吧！帶有銷魂辣勁的火紅色湯頭，拿來涮肉超級讚，滑溜鴨血與豆腐吸飽飽湯汁後，入嘴的是滿滿香辣爆漿口感。

▎嚴選溫體羊 *1

嚴選溫體羊的部位是羊的前腿、腹肉、後腿，是以瘦肉為主。

粉嫩嫩的色澤看著就好心饞，將頂級溫體羊來回輕涮3-5秒即可享用，

肉質香軟甜嫩且不腥不羶，蘸點孜然的魅惑香氣，這魔性連結超合拍，還以為在高原野地上奔騰~~

▎+200升級極品溫體羊

+200即可升級極品溫體羊，除了上述溫體羊還可同時享有羊小排與羊里肌兩款幸福好肉！油花充足且嚼勁十足的羊小排很美味，

但米更傾心柔軟滑嫩且肉汁鮮甜的羊里肌，朗朗鵝樂金架讚！

配上薑絲醬油或是特製豆瓣醬也很提香超對味！聽說一頭羊僅有一條大里肌，是特殊又珍貴的部位，難怪一吃就愛上～

▎美國翼板牛

油花豐富的翼板牛，一上桌立馬嚥起口水，

入口多汁鮮嫩，甜味也足，些許筋絡也增添了Q度，

而且肉量十足超大片，咬起來好過癮！

▎經典蔬菜盤 *2

再來煮點蔬菜潤嘴，添添健康值，蔬菜盤內含香菇、鴻禧菇、番茄、南瓜、芋頭貢丸、魚冊、高麗菜、娃娃菜、大陸妹和一塊搶眼小黑金等十足豐富，

純手工製作火鍋料如鮮彈貢丸咬開是綿密芋頭餡；甜Q魚冊是台南鄉親的經典好味；還有滿藏鮮甜海味的墨魚牛軋糖，最愛花枝的彈跳口感，每口都能感受到食材的真實美味。

▎干貝鮮蝦蛋餃

將整尾蝦入餡的干貝鮮蝦蛋餃推薦要點，

蛋餃不只大塊鮮嫩，還咬得到彈牙蝦肉超滿足

▎現炒芥蘭

羊肉大餐怎能少了現炒芥蘭這盤靈魂配角，清香脆爽帶有獨特甘香，很好的解了嗑肉膩感

▎雜炊

最後吸附滿滿精華的羊湯當然不能浪費，拿來煮雜炊肯定幸福，

倒入米飯、蛋液、海苔與青蔥滾煮，無需調味即能感受到美好鮮甜，不只暖胃也飽足

▎冰淇淋｜紅豆紫米粥

最後以冰爽冰淇淋舒心收尾，夏日就愛這冰火降溫與調劑，好過癮

✿ 單點-千璽茶

大口嗑肉與過癮吃鍋之餘，還可品茗宜人茶香，與台灣茶專門店〔千璽茶韻〕共同合作推出清香甘潤的千璽山峽綠茶，與優雅醇厚的阿里山炭焙烏龍，兩款喉韻回甘，與鍋物結合極好呢

✿ 單點-塔香炒羊肉

✿ 單點-麻油炒羊肉

除了歡樂吃鍋，還可單點熱炒來作伴，

無論是香氣撲鼻又特出的塔香炒羊肉；

還是風味個性帶勁的老薑爆麻油羊肉，兩款肉質皆彈嫩，香氣也足，超合米胃口的台灣家常惹味

◍━━ 商業午餐極鮮羊｜328 ​━━◍

▎蔬菜炒羊肉｜主廚炒蛋｜白飯｜當日小菜

▎極鮮溫體羊肉湯

▎古早味紅茶｜紅豆紫米粥

▸ 平日11:30-16:00供應｜酌收10%服務費

如需午間商務餐會、或是午休簡單用餐，也有提供超值商業午餐，包含主餐、現沖溫體羊湯、當日小菜、甜品與冷飲等五合一菜色，時蔬炒羊肉就是道唰嘴極品啊，大口扒著飯再配上炒蛋超滿足，

還有一碗湯鮮肉嫩的現沖溫體羊湯，這樣組合真心很划算！

羊鮮森｜餐廳資訊

羊鮮森-溫體涮羊肉精緻火鍋

評分： / 4.8

地址：403台灣台中市西區中興里美村路一段273號( 地圖 )

電話：04 2302 6889

營業時間

星期一: 11:30 – 21:30,



星期二: 11:30 – 21:30,



星期三: 11:30 – 21:30,



星期四: 11:30 – 21:30,



星期五: 11:30 – 21:30,



星期六: 11:30 – 21:30,



星期日: 11:30 – 21:30

星期一: 11:30 – 21:30, 星期二: 11:30 – 21:30, 星期三: 11:30 – 21:30, 星期四: 11:30 – 21:30, 星期五: 11:30 – 21:30, 星期六: 11:30 – 21:30, 星期日: 11:30 – 21:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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┺ 建議提前預約：請點我

🅿️ 鄰近收費停車場：新生高架農安停車場｜國雲停車場

羊鮮森｜餐廳地圖