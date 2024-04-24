【武鶴和牛火鍋】在台北有2家分店，而且評價都是4.6分以上的高評分

因為每一道的肉盤份量都超足而且切得很大片，另外還有提供桌邊剝蝦的服務

讓用餐的顧客不會感覺匆促，吃到飽也能夠優雅的品嘗餐點，也因此擁有超高人氣!!!

是許多人推薦的高CP值火鍋!!!



這次來到的是位於從台北中山區吉林路的總店，距離捷運行天宮約步行6分鐘可抵達，附近也有收費停車場

外觀可以看到明亮顯眼，看起來像書法字的招牌

店內以時髦的黑白色調為主軸，輔以金色的椅子跟裝飾

還有一棵美美的櫻花樹，在暖色系的燈光照耀下，營造出濃濃的日式氛圍

用餐空間共有兩層樓，大部分都是4人座位，不過還有一間可單獨使用的包廂座位

不管是情侶朋友的吃飯約會，或是多人團體聚餐都很適合

用餐的部分有分套餐跟吃到飽

吃到飽有1380、1980跟2480的極賞吃到飽

不過1380的吃到飽就已經可以吃到日本A5和牛跟澳洲和牛等等高品質肉品了

就看個人的喜好跟要求程度增加

如果想要用套餐或單點也有龍蝦等等高級海鮮可以點唷

看看這個超大片但是又薄切的精緻牛肉

油花分布超漂亮，稍微涮一下帶有一點血色，最為鮮嫩好吃

可以充滿幸福感的享受富含油脂的美味和牛~~~

豬肉跟海鮮的品質也是完全不馬虎

就算不吃牛肉也可以享受到Q彈中帶著鮮嫩的松阪豬

還有油花漂亮，肉質嫩中帶彈性，好吃度完全不亞於牛肉的香甜伊比利豬

這個肥肥嫩嫩的生蠔也沒有在開玩笑的~~~飽滿又不腥~吃起來很順口

三兩下就被吞光光了

另外還有這碗鮭魚軟和牛丼飯

香氣十足的牛肉配上滿滿鮭魚卵跟蔥花

蔥花增加了牛肉的風味~鮭魚卵則讓牛肉吃起來更順口不柴

吃起來又香又不單調~

只要是愛吃火鍋愛吃牛肉的朋友

不管是想吃吃到飽還是想來點精緻套餐、單點肉品的

武鶴和牛火鍋都不可以讓你有一個高品質的用餐體驗喔



【武鶴和牛火鍋(吉林總店)】

地址:台北市中山區吉林路228號

電話:02-25818066

營業時間：11:30–14:00, 17:00–22:00(星期一中午休息)

官網: FB

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