《台中小鎮豆花》肯定是在地太平人的愛店！台中小鎮豆花這間太平豆花平易近人的甜甜價格，是多少學子放學後、上班族下班後必吃的台中下午茶，台中小鎮豆花價格在這萬物皆漲的時代，一碗才賣30元真的太佛心！必須上到台中銅板美食榜上材行啊！從下午1點賣到晚上11點，只要想吃台中下午茶還是台中宵夜想吃甜的，都能來買《台中小鎮豆花》，而台中小鎮豆花不僅只有豆花，還有湯圓粉圓米台目等等可選～

台中小鎮豆花

不知道大家有沒有很難忘的台中美食名單？這間《台中小鎮豆花》就是阿偉的名單之一！也不是說《台中小鎮豆花》多強多厲害還是多好吃，就是這間太平豆花真的吃太多年了，比起多福豆花給的印象，說道台中豆花還是會第一聯想到台中小鎮豆花，加上台中小鎮豆花價格真的太佛，每一碗的料也非常多，傳統豆花的香濃滋味，偶爾就想要來台中小鎮回味一下《台中小鎮豆花》的美味～台中小鎮上也有多間太平美食，後續再來整理分享給大家～

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台中小鎮豆花資訊

時間：13:00–23:00

地址：411台中市太平區長億路1號 / 地圖

台中豆花推薦

台中小鎮豆花就開在長億活動中心旁邊，長億加油站對面，外觀是很傳統很傳統的路邊攤外觀，每當下午都會搭著遮陽傘，攤位非常固定，印象中有20年了吧？

這攤《台中小鎮豆花》真的吃很久了，求學時期太平美食可沒這麼多可選，加上當時交通工具只有腳踏車跟雙腿，所以台中小鎮的台中小鎮豆花，不僅是南太平夏日首選，更是冬天時，除燒仙草外的台中美食選擇之一。

台中小鎮豆花菜單

台中小鎮豆花菜單品項較少，雖然簡單但更顯專精感，豆花有冷有熱，四季都能來吃《台中小鎮豆花》，除豆花外，還有湯圓、粉圓、薏仁、綠豆湯跟米苔等，價格就在牌子下方，用黑色簽字筆寫著，基本都是30元。

台中小鎮豆花座位區

台中小鎮豆花也有座位區可以現點現吃，下午4~6點時段，座位區使用人較多，大多是學生跟剛下班的。

雖然《台中小鎮豆花》有座位區，但大多時候還是選擇把台中小鎮豆花外帶回家，因為不管天氣熱還是天氣冷，也要跟家人一起吃個台中下午茶休閒一下。

台中小鎮豆花推薦 / 花生豆花

每次來吃台中小鎮豆花，阿偉大多會點綜合豆花，但花生煮得太好吃，不時就會換點花生豆花，而且台中小鎮豆花價格便宜又大碗，湯水甜而不膩口，豆花滑嫩入口即化，光想就忍不住，想在衝去台中小鎮吃一波。

豆花外表有點偏向果凍的感覺，但豆花整體味道很細膩，豆香氣非常棒！

花生綿密細緻，就跟愛之味花生一樣，糜糜～桑桑～很讚！

台中小鎮豆花推薦 / 黑糖粉圓

除綜合豆花外，《台中小鎮豆花》的黑糖粉圓也很強，粉圓粒粒飽滿份量多，吃起來Q彈Q彈的，口感很不錯！

但要記得粉圓不能放太久，買回家要儘快吃完，因為粉圓冰太久會變硬，Q度會下降很多，儘量1小時內吃完最美味。

台中小鎮豆花評價

《台中小鎮豆花》是阿偉成長過程中，不可或缺的台中美食！因為便宜又大碗，夏天吃冰冰涼涼超爽快，冬天吃暖心又暖胃，雖然台中小鎮豆花看起來並不起眼，但南太平人真的超愛吃這間！有不少人都是跟阿偉一樣從小吃到大，幾乎四季都在吃，只要路過有開就買來吃，可見《台中小鎮豆花》受歡迎程度～

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店家/景點資訊

店家名稱：台中小鎮豆花

所在地址：411臺灣台中市太平區長億路1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 13:00-23:00

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航





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