位在裕文路巷弄裡透天民宅外觀很顯眼。

這間新開幕「島旅•brunch」是看格友分享才收入口袋名單，第一次前來遇到店面整修中敗興而歸，今天在台南用完午餐忽然想吃甜點，臨時決定專程前來品嚐與各位分享，「島旅•brunch」店面就選擇在虎尾寮社區裡巷弄民宅裡，老宅精心規劃下呈現浪漫優雅的氛圍，觀看店家臉書得知，早午餐餐點是採用木炭來料理食材，餐點增添炭火香氣令人超級期待，可惜小高中午已經吃飽，只能捨棄早午餐餐點與大家分享，小高就點咖啡跟甜點當作下午茶享用，品嚐完覺得很美味定價可接受範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店面採用木質裝潢有點日式喫茶店氣息，前院放置盆摘襯托出悠閒的氛圍。

木門推開迎面而來是日式清水模復古用餐空間，靠窗處有2席雅座採光極好真舒服，餐廳前方規劃成料理吧台區，後面是顧客主要開放式用餐空間。

這深色系木作料理吧台頗有復古風的氣息，大理石桌面襯托出高質感的作工。

冷藏冰箱裡有四樣甜點供客人直接挑選，小高我就挑選玄米抹茶巴斯克160元來享用。

經過櫃檯來到寬敞開放式用餐空間，維持老屋原始洗石子地板，增加清水模牆面施作，飄散出日式禪風簡約用餐氛圍。

店面後方有擺放老舊餐廚當作櫃子，上面有放置餐具和茶水供自取使用。

這製作精美文青式菜單供點餐參考，菜單主要分類有茶飲類、氣泡水類、咖啡類、早午餐類及甜點類等供選擇，菜單品項很多定價可接受範圍內，每人低消是一杯飲料。

今天就點衣索比亞紅蜜160元與玄米抹茶巴斯克160元。

這是手沖咖啡衣索比亞紅蜜160元，這咖啡不會偏酸帶點花香順口好喝 。

這是玄米抹茶巴斯克160元，日式玄米跟抹茶互相融合不衝突，茶味種微微甜入口即化真好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「島旅•brunch」用餐空間很日式舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價稍微偏高，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：島旅•brunch

地址：台南市東區裕文路22巷2號

營業時間：09:00–17:00（週三、四公休）

電話： 06-267-1139

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com