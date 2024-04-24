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台南市東區吃。台南市｜東區。「島旅•brunch」新店報報!!!!!!!巷弄老宅寵物友善餐廳，獨特採用木炭直火料理早午餐餐點

2024-04-24 16:25:07 樂天小高&樂天人生 人氣：103
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2434篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 東區

造訪商家：島旅•brunch
place台南市東區裕文路22巷2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在裕文路巷弄裡透天民宅外觀很顯眼。

這間新開幕「島旅•brunch」是看格友分享才收入口袋名單，第一次前來遇到店面整修中敗興而歸，今天在台南用完午餐忽然想吃甜點，臨時決定專程前來品嚐與各位分享，「島旅•brunch」店面就選擇在虎尾寮社區裡巷弄民宅裡，老宅精心規劃下呈現浪漫優雅的氛圍，觀看店家臉書得知，早午餐餐點是採用木炭來料理食材，餐點增添炭火香氣令人超級期待，可惜小高中午已經吃飽，只能捨棄早午餐餐點與大家分享，小高就點咖啡跟甜點當作下午茶享用，品嚐完覺得很美味定價可接受範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店面採用木質裝潢有點日式喫茶店氣息，前院放置盆摘襯托出悠閒的氛圍。

木門推開迎面而來是日式清水模復古用餐空間，靠窗處有2席雅座採光極好真舒服，餐廳前方規劃成料理吧台區，後面是顧客主要開放式用餐空間。

這深色系木作料理吧台頗有復古風的氣息，大理石桌面襯托出高質感的作工。

冷藏冰箱裡有四樣甜點供客人直接挑選，小高我就挑選玄米抹茶巴斯克160元來享用。

經過櫃檯來到寬敞開放式用餐空間，維持老屋原始洗石子地板，增加清水模牆面施作，飄散出日式禪風簡約用餐氛圍。

店面後方有擺放老舊餐廚當作櫃子，上面有放置餐具和茶水供自取使用。

這製作精美文青式菜單供點餐參考，菜單主要分類有茶飲類、氣泡水類、咖啡類、早午餐類及甜點類等供選擇，菜單品項很多定價可接受範圍內，每人低消是一杯飲料。

今天就點衣索比亞紅蜜160元與玄米抹茶巴斯克160元。

這是手沖咖啡衣索比亞紅蜜160元，這咖啡不會偏酸帶點花香順口好喝

這是玄米抹茶巴斯克160元，日式玄米跟抹茶互相融合不衝突，茶味種微微甜入口即化真好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「島旅•brunch」用餐空間很日式舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價稍微偏高，值得樂天小高推薦給您品嚐。


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店家資訊：島旅•brunch

地址：台南市東區裕文路22巷2號  

營業時間：09:00–17:00（週三、四公休）

電話： 06-267-1139

 樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

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