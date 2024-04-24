老饕好朋友揪來吃 龍山寺美食 ，
心裡想龍山寺周邊不是都只有遊客愛吃的嗎？！
哪會有甚麼特別的美食，
朋友就帶我來巷子裡的 好款姨米粉湯 ，
因為好款姨只有一個人在弄所以大家都乖乖地在排隊，
不過也不用擔心會排太久，
大部分人應該只需花二十分鐘內就會吃完，
他們家的米粉屬於比較細的那種，
湯頭算是剛剛好不會太膩，
加紅醬在米粉湯是重點跟別人家的不太一樣，
他們家的黑白切肉類部分大概就是40~60左右，
米粉湯才20元而豆腐也才15元，
在台北市裡應該也算是經濟實惠的，
如果不是老饕好朋友不然我真的也找不到這個地方，
喜歡吃米粉湯的朋友可以來試試喔～
好款姨米粉湯 店家環境
▲ 如果走梧州街從萊爾富旁邊這條巷子走進來，
在萬華金安宮前就可以看到攤位～
因為好款姨只有一個人在弄所以大家都乖乖地在排隊！
▲ 他們家的肉清理得很乾淨也不會有豬腥味
▲ 好款姨的刀功了得
▲ 這就是好款姨家的紅醬，
吃起來比較像甜辣醬～
▲ 豆腐去年也才漲成15元，
在台北市還算是蠻便宜的～
▲ 他們家的辣醬就是微辣比較偏鹹
好款姨米粉湯 餐點推薦
米粉湯
米粉湯 NT.20/碗
他們家的米粉湯是屬於細的那種，
這種米粉是比較能吸湯汁的，
而在點菜的時候可以請阿款姨加醬，
讓原本比較清淡的米粉湯多了一個甜辣的味道，
我個人非常喜歡，
大家可以來試試看喔～
黑白切(大腸頭、生腸)
▲ 大腸頭
▲ 生腸
黑白切(大腸頭、生腸) NT.110
阿款姨家的肉類處理的都非常乾淨，
而且應該都是每天買每天處理的賣完就沒了，
所以點任何一道都非常不錯，
像他們家的大腸頭真的很讚，
軟Q軟Q的非常好吃，
喜歡脆脆口感的人就可以點生腸，
也是非常不錯喔～
黑白切(嘴巴肉、豬心)
▲ 嘴巴肉
▲ 豬心
黑白切(嘴巴肉兩份、豬心) NT.130
朋友最愛的嘴巴肉一定要點兩份，
一份應該是40元，
而豬心應該就是50元，
嘴巴肉吃起來軟嫩不柴很不錯，
而他們家的豬心也是脆脆的口感，
不會像有些可能太韌咬不動，
他們家的肉真的都很不錯隨便點都好吃～
好款姨米粉湯 店家資訊
好款姨米粉湯
營業時間：12:00–17:00(週一休息)
店家地址：108台北市萬華區青山里華西街30巷10弄(萬華金安宮前)
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