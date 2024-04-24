老饕好朋友揪來吃 龍山寺美食 ，

心裡想龍山寺周邊不是都只有遊客愛吃的嗎？！

哪會有甚麼特別的美食，

朋友就帶我來巷子裡的 好款姨米粉湯 ，

因為好款姨只有一個人在弄所以大家都乖乖地在排隊，

不過也不用擔心會排太久，

大部分人應該只需花二十分鐘內就會吃完，

他們家的米粉屬於比較細的那種，

湯頭算是剛剛好不會太膩，

加紅醬在米粉湯是重點跟別人家的不太一樣，

他們家的黑白切肉類部分大概就是40~60左右，

米粉湯才20元而豆腐也才15元，

在台北市裡應該也算是經濟實惠的，

如果不是老饕好朋友不然我真的也找不到這個地方，

喜歡吃米粉湯的朋友可以來試試喔～

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好款姨米粉湯 店家環境

▲ 如果走梧州街從萊爾富旁邊這條巷子走進來，

在萬華金安宮前就可以看到攤位～

因為好款姨只有一個人在弄所以大家都乖乖地在排隊！



▲ 他們家的肉清理得很乾淨也不會有豬腥味

▲ 好款姨的刀功了得

▲ 這就是好款姨家的紅醬，

吃起來比較像甜辣醬～

▲ 豆腐去年也才漲成15元，

在台北市還算是蠻便宜的～

▲ 他們家的辣醬就是微辣比較偏鹹

好款姨米粉湯 餐點推薦

米粉湯

米粉湯 NT.20/碗

他們家的米粉湯是屬於細的那種，

這種米粉是比較能吸湯汁的，

而在點菜的時候可以請阿款姨加醬，

讓原本比較清淡的米粉湯多了一個甜辣的味道，

我個人非常喜歡，

大家可以來試試看喔～

黑白切(大腸頭、生腸)

▲ 大腸頭

▲ 生腸

黑白切(大腸頭、生腸) NT.110

阿款姨家的肉類處理的都非常乾淨，

而且應該都是每天買每天處理的賣完就沒了，

所以點任何一道都非常不錯，

像他們家的大腸頭真的很讚，

軟Q軟Q的非常好吃，

喜歡脆脆口感的人就可以點生腸，

也是非常不錯喔～

黑白切(嘴巴肉、豬心)

▲ 嘴巴肉

▲ 豬心

黑白切(嘴巴肉兩份、豬心) NT.130

朋友最愛的嘴巴肉一定要點兩份，

一份應該是40元，

而豬心應該就是50元，

嘴巴肉吃起來軟嫩不柴很不錯，

而他們家的豬心也是脆脆的口感，

不會像有些可能太韌咬不動，

他們家的肉真的都很不錯隨便點都好吃～

好款姨米粉湯 店家資訊

好款姨米粉湯

營業時間：12:00–17:00(週一休息)

店家地址：108台北市萬華區青山里華西街30巷10弄(萬華金安宮前)



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