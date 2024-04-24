#foodie #taoyuanfood #彌月禮盒 #甜點 #杏芳食品 #桃園 #桃園美食 #大溪 #大溪美食 #彌月#送禮 #乳酪球 #伯爵茶乳酪球 #伯爵茶 #減糖 #減糖乳酪球 #天使蛋糕 #伴手禮 #12入禮盒 #季節限定 #新上市 #團購 #母親節蛋糕 #母親節

桃園大溪80年老店！中央路超人氣熱門美食推薦、桃園必買伴手禮



桃園市大溪區必吃美食「杏芳食品」

在地深耕至今已經八十年 專門手工製作各式糕餅、點心、甜點

最有名的就是一口布朗尼以及乳酪球年銷量超過五百萬顆以上的人氣商品

獲得多家新聞媒體的肯定報導 這次ＹＵＮＯ要來分享的是減醣乳酪球及伯爵茶乳酪球跟伯爵天使蛋糕

原文:杏芳食品｜大溪老街伴手禮首選！愈吃愈涮嘴的超人氣乳酪球 承載著八十年的幸福記憶

杏芳食品在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:杏芳食品

杏芳食品電話:03-388-1689

杏芳食品營業時間:08:30–18:30

杏芳食品官網: 點我

杏芳食品ＦＢ: 點我

杏芳食品ＩＧ: 點我

杏芳食品地址:335桃園市大溪區中央路127號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以杏芳食品為主

文章內有杏芳食品地址、電話、營業時間可提供參考

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO 粉絲團 & line@ 私訊詢問

Instagram ID：yuno05199

杏芳食品在地深耕至今已經八十年 專門手工製作各式糕餅、點心、甜點

是大溪老街的伴手禮首選名店

最有名氣的就是一口布朗尼以及乳酪球

年銷量超過五百萬顆以上的人氣商品 獲得多家新聞媒體的肯定報導

冷凍保存七天 冷藏只有三天 建議冷凍保存

退冰後3-5分鐘品嚐是最佳品嚐時機 ！

ＹＵＮＯ是冷凍取出直接吃 有點像是冰淇淋的口感 更好吃

杏芳食品及持「不加防腐劑、嚴選食材以及手工製作」的精神

接單生產和短期存放期限 確保了產品的新鮮度和品質 讓顧客能夠真正品嚐到最好的味道

ＹＵＮＯ這次品嚐了兩款乳酪球跟伯爵天使蛋糕 依序跟大家分享一下口感

上層放有一層烘焙紙 能防止在運送過程中沾黏或碰撞

杏芳食品｜減醣乳酪球-12入禮盒

擔心熱量跟怕太甜的小夥伴們 可以選這個糖量減半的版本乳酪球分為上下兩層

下層是手工起士餅乾再擠上重乳酪蛋糕體 迷你版的重乳酪蛋糕 不甜膩 綿密細緻的口感

一顆約50元硬幣的大小 一口一個超方便！乳酪控、起司控一定不能錯過

杏芳的糕點全部都是手工製作 無化學添加劑、防腐劑....等等

即便放在冷凍庫 也只有七天的保存期限 建議大家要趁新鮮品嚐

杏芳食品｜伯爵茶乳酪球-12入禮盒

使用頂級錫蘭紅茶與佛手柑調配而成的伯爵茶 融入澳洲天然放牧的奶油乳酪

一口咬下 就能感受到茶香的餘韻及乳酪 非常適合在辦公室跟同事當下午茶分享

不管是送禮還是獨自享受 杏芳食品的禮盒都是非常值得入手的選擇！

杏芳食品｜伯爵天使蛋糕 (5吋圓盒)

採用圓形的外盒 上蓋會標示口味 5吋的大小

天使蛋糕為只使用蛋白做成的蛋糕體

一打開就聞到濃濃的伯爵茶香氣 內餡使用頂級錫蘭紅茶與佛手柑調配而成

甜而不膩的內餡與蓬鬆濕潤的蛋糕體完美的結合 尾韻有著淡淡的乳酪香

為了響應環保 並不會主動提供紙袋

下單時可備註一盒一個紙袋或兩盒一個粉色環保袋 自用送禮都很方便

奉上資訊



名稱:杏芳食品

杏芳食品電話:03-388-1689

杏芳食品營業時間:08:30–18:30

杏芳食品官網: 點我

杏芳食品ＦＢ: 點我

杏芳食品ＩＧ: 點我

杏芳食品地址:335桃園市大溪區中央路127號

寵愛媽咪首選 連結🔗 https://lihi2.com/LtqO2

經過附近時不妨也來杏芳食品嘗嘗看吧!!