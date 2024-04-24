火鍋是我一年之中最常吃的料理，原因無他 方便且食材多又豐富，天氣再熱我還是要吃火鍋，天冷那就是必須更要吃火鍋，22:02 火鍋。樂活我吃過幾次，一直都覺得店家品質維持得很棒且也是一家會讓人不斷想回訪的優質好店，這次來到的是位在內湖美麗華三樓的分店，也與許久未見的好友吃飯敘敘舊，真的好開心也因為朋友是22:02 火鍋。樂活的忠實老客人，所以我們這次點餐完全不用擔心，直接讓朋友處理，總之 招牌雙味鴛鴦鍋，蔬菜沾醬，冷泡茶，冰沙，牛小排，滷味三寶，基隆三記魚餃，職人手工蛋餃，非基改豆品拼盤，菇類拼盤 跟有機蔬菜盤是一定不能少，且目前還有推出幾歲送幾片肉的活動，趕緊約朋友家人前往開吃啦！

手刀訂位：這裡訂位

『本文為合作，內文皆為真實感想』

市面火鍋品牌很多，但我每次只要講22:02火鍋。樂活，就會有蠻多客人表示他們都吃過且會一直回訪，店家用心程度是有目共睹的，真的無須我一直強調，消費者品嚐過後自然會知道，有的火鍋店吃完後，我都會覺得不舒服，但22:02火鍋。樂活是少數我吃完後，身體感覺沒什麼負擔的火鍋店，好感程度在我前五名內啊！而我這次前往的是內湖美麗華店三樓，最近的捷運是 劍南站三號出口，很便利。

交通資訊：

搭乘捷運：

台北捷運 劍南站3號出口，徒步約莫5-8分鐘即到。

搭乘公車：

28、208、247、256、268、287區間車、620、681、 902、紅2、藍7副線、藍26、 72、222、247區間車、267、286 副線、556、646、683、955、南軟通勤天母線、藍7、藍20區間車

『以上公車皆在 美麗華公車站下』

生日壽星活動 ：

目前22:02火鍋。樂活有推出幾歲送幾片肉的活動，只要是 當日 壽星憑證消費就會贈送同歲數的梅花豬肉片喔，我當天聽朋友說還有客人帶104歲的長輩來吃，哈哈哈哈！104片梅花豬肉片簡直超爽！

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如果是首次來用餐的客人，我推薦大家點 雙味鴛鴦鍋，湯店若吃辣，可以選經典辣味與養生白味湯底，紅鍋辣度溫和不刺激，白鍋帶有一點藥膳味，是入門湯底。

魔王嚴選優質好物！

美味好物長期團：點這裡！

點我看大圖菜單

鍋底費 140元/人，可選單鍋，也可以雙味鴛鴦鍋。 附餐 季節飲品，黃金地瓜飯，手工蕾絲麵，粉絲寬/細 『以上僅限內用可一直續點。』 每桌附贈 有機蔬菜 盤一份。 每桌附贈五彩鮮切水果一份。 價格須加10%服務費。

22:02火鍋。樂活雙人平日套餐：

若是擔心餐點太多，也可以考慮平日週一至週五供應的午餐套餐 雙人套餐788元『需另加10%服務費，鍋底費另加，附餐加點另收費』，我個人是覺得都來了，就是點好點滿，當然以不浪費為主。

22:02火鍋。樂活吃到飽限定店：

22:02火鍋。樂活也有推出火鍋吃到飽活動，但僅限林口Ａ9店，位置在林口環球購物中心2樓，我N年前就是去那裡吃，印象極深刻，也是那時候就對該店的蔬菜醬有著極好的評價，有夠銷魂！

而林口店也只需要搭乘機場捷運線至A9站下就好，很便利。

電話：02-2609-2229

地址：新北市林口區文化三路一段2號2樓

線上訂位：https://reurl.cc/lLOoxQ

22:02火鍋。樂活有機蔬果區：

22:02火鍋。樂活是一間追求 食材天然且新鮮無毒與友善種植的火鍋店，所以客人若來品嚐火鍋喜歡店內的蔬果，在每家分店也都設有新鮮蔬果區供消費者購買回家喔。

22:02火鍋。樂活用餐環境：

一走進來就是令我熟悉的22:02火鍋。樂活充滿綠意生機的環境，空間配置的非常寬敞且極為舒適，尤其是桌距不過分擁擠，美麗華店多以方桌搭配沙發區為主，桌面皆為大理石桌，光滑透涼，燈光也不會過度強調明亮，用餐起來有種隱私感，我覺得蠻舒服的，很像坐在森林裡吃火鍋的錯覺，哈哈哈～

22:02火鍋。樂活飲品：

一入桌，還沒用餐就先看到每張桌子上擺放一大瓶冷泡茶超解渴，另外店家還有季節冰沙與熱白木耳飲喝到飽『不包含套餐』，我超愛22:02火鍋。樂活的梅子冰沙，酸甜開胃又解辣。

22:02火鍋。樂活美味的秘密：

來到22:02必須要來這一味誰吃誰上癮的蔬菜醬，根本無敵百搭，不管是沾肉配白飯拌麵都好好吃，且這是22:02獨家特製的美味秘方，跟蟹老闆的蟹堡王一樣，有秘密蟹堡秘方啊！另外還有怪味醬，怪味醬其實就是胡麻醬，我覺得沾肉也挺美味，但蔬菜醬真的過一次就會愛上，然後22:02不提供沙茶醬等市面上常見的醬料，若是需要生辣椒或醬油，可以跟店家說就好。

附餐：

22:02火鍋。樂活的附餐也超愛，我不愛吃白飯，但加了地瓜的白飯我就會吃，地瓜鬆甜不知不覺就吃光一碗飯，而手工蕾絲麵也很推薦大家務必要沾蔬菜醬一起拌著吃，超美味！冬粉有寬跟細，也是許多人會點的，且附餐內用也是無限量供應喔『套餐除外』

22:02火鍋。樂活人氣湯頭：

如果是第一次來22:02，我建議大家直接點他們的雙味鴛鴦鍋，紅白湯底都很讚，紅湯雖是麻辣湯底但使用許多中藥藥材燉湯，所以帶有一股中藥香氣可說是完全不燥，辣度很溫和且不是那種很刺喉嚨吃完事後會不舒服的辣，且店家還貼心把辣鍋的中藥香料分開放，我覺得有夠貼心，這樣不僅可以維持辣鍋味道也不會去撈到中藥香料，白湯可說是吃過的人都會大讚的湯頭，白湯也有中藥的清香，建議大家可以在還沒煮食材前，先喝上一碗湯暖暖胃。

『湯底有含牛骨高湯』

滿滿一大盤天然有機蔬菜盤就相當有誠意，裡頭都是台灣在地小農鮮美蔬菜超過十種，吃火鍋我會先看店家菜盤，有的菜盤一擺出來，一眼就會愛上！22:02的菜盤就是！

菇菇菇拼盤298元：

愛吃菇類的人，請直上菇菇拼盤，總共有五種鮮挑菇類品種，包君滿意。

職人手作蛋餃 178元/基隆三記魚餃 178元

熟門熟路的朋友說不要點餃類拼盤，他直接幫我們點這兩款餃類，說吃這兩樣餃類就很棒了，都聽你的，都聽你的！我個人不怎麼愛吃蛋餃，因為皮容易破加上內餡有很多我吃不懂，且機器大量生產味道總是有那麼點怪，但22:02的蛋餃是職人手工製作，久煮不破且滿滿蛋皮香氣好濃郁肉餡也飽滿，過關！基隆三記魚餃更不用多說，我個人是第一次吃到基隆三記魚餃，的確與外頭一般魚餃相比，三記魚餃味道真的較為濃郁且外皮較有彈性，肉餡味道也較鹹香，沒有可怕的魚腥味，果然是火鍋好朋友，好吃！

非基改豆類拼盤 258元

這一盤請點好點滿！裡頭有原味凍豆腐/芝麻凍豆腐/生豆包三種拼盤，三種是吸飽湯汁精華的神仙組合，而三款豆製品均使用非基改的黃豆製作，生豆包一定要給他煮到稍微爛爛的然後撈起來吃，沾上蔬菜醬根本銷魂，凍豆腐、芝麻凍豆腐也是軟嫩無比，我個人最愛生豆包與芝麻凍豆腐。

滷味三寶 428元

裡頭有大腸，牛筋，牛肚，敢吃辣的就放紅湯，牛筋需要煮久一些，大腸處理很好沒有臭味且帶有點嚼勁，而牛筋牛肚更是我最愛，軟軟QQ滿滿膠原蛋白。

生日壽星幾歲送幾片肉禮：

幾歲送幾片肉，這是22:02的生日壽星活動，贈送的肉品是梅花豬，即始是生日贈送的肉品，賣相極佳耶，油花分布均勻，口感很棒非常有誠意的生日禮物。

無骨牛小排 538元

超好吃！！牛小排簡單涮過就好，不管是紅湯還是白湯都很適合，肉質好軟且細緻，本身就很有甜味，油脂也豐富。

蔬菜醬真的是沾什麼都好吃！尤其是沾肉，根本無敵，大開胃！

一定要點海鮮拼盤 968元

我吃鍋的準則就是 海陸都必須要有這樣才能被滿足，根本大船入港般上面滿是豐富的各式海鮮，ＳＰＡ文蛤，草蝦，白蝦，天使紅蝦，干貝，牡蠣，鮑魚，新鮮魚片，超級澎湃。

當天這些美味都通通進我肚，22:02真的是怎吃都不會膩，湯頭又棒又溫醇，食材新鮮且光是蔬菜盤全都是有機食材，美味秘方蔬菜醬沒有一家店比得上，難怪開業多年，還是受到大家歡迎，我真的覺得一分錢一分貨，食材好消費者都可以吃得出來。

22:02火鍋。樂活超澎湃水果盤：

想不到吧！22:02超狂！餐後不要急著走，因為還有一大盤水果等著我們，店家會依照用餐人數鮮切季節水果，而且這份水果很用心，小番茄居然雕刻出小白兔的模樣，蘋果也是，還沒吃就先好好欣賞一番，每樣水果都很甜且新鮮，這也是我覺得來到22:02火鍋。樂活用餐的期待之一！

店家/景點資訊

店家名稱：22:02火鍋美麗華店

所在地址：臺灣3F, No. 20號敬業三路中山區台北市10466

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：02 85012220

評價：★★★★★

備註資訊：

營業時間：

11:00–15:00

17:00–22:00 Google即時導航





交通資訊

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