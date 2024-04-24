在近百年土角厝中品茗，大啖無菜單料理，感受歲月靜好的幽靜氛圍，通通都在台中沙鹿庭院餐廳 日日工作坊！現場供應正餐、點心、咖啡、茶飲等，眾多植栽的舒心庭院，結合鹿寮社區在地小旅行，還能體驗構樹、土角厝、酒盆盆栽DIY，現場也提供包場，空間租借，很適合家庭、情侶安排半日遊程，來此緩慢感受美好假日

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日日工作坊 台中沙鹿景觀餐廳

日日工作坊 隱身在沙鹿中山路永安巷裡，對我與友人首次到訪，真的稍花些時間找尋，但看到這般幽靜環境，真的真的太喜歡！前身為「日日是好日」，對許多在地鄉親應該不陌生，若開車前往的朋友，周邊停車還算便利，也可詢問店家那處方便停車

日日工作坊 |ＦＢ

地址：台中市沙鹿區中山路永安巷93-9號

時間：10:00–17:00 (週日、週一公休)

電話：04 26621390

日日工作坊 環境

精緻舒心的庭院，映著一片綠意，細細探訪發現店家用心培育眾多款植栽，有樹葡萄、台灣欒樹、大王椰子、肖楠樹等，若坐在此喝杯茶吃塊糕更顯恬靜

日日工作坊 用餐區域分成三種空間，首要印入眼簾的是現代帶點日系風格的場域，這次主要在此享受茶席體驗，一系列茶席用具都能依照自身喜好挑選，隨著日光灑落，眺望映著窗外綠蔭，整體環境相當愜意舒心

另一區塊是近百年歷史的土角厝，外觀像電影中的可愛小屋，有夠夢幻，搭著眾多庭院植栽更顯悠哉靜謐

踏入深感驚喜，運用許多傳統用品點綴，像是竹籃、燈籠、紙傘，以竹編桌椅陳列，這次與友人在這享受餐點，伴隨著溫暖的黃色調光線，整體古色古香的氛圍，我倆都相當喜歡

穿越綠蔭庭院，還有一處小木屋的藝文空間，內有榻榻米席位及一班桌椅，提供包場服務，有許多茶藝師辦活動特別喜歡指定在此，大面積的窗戶映著外頭造景，格外詩情畫意

日日工作坊 菜單

來日日工作坊 千萬不要錯過無菜單料理，需提前一日預約，每日限量20份，食材會因應季節變化，若沒預約現場也有多款料多味美的飯麵系列可選擇

嘴饞想來點輕食，搭配咖啡，無咖啡飲品也有供應，最推薦就是來日日工作坊體驗泡茶品茗，看要自備茶葉或是現場購買都很可以

日日工作坊 餐點

無菜單料理 600元（需預訂）

與友人前往除享品茗就是為了無菜單料理來著，這次預定600元價位，從前菜、主餐、主食、湯品、甜點都有，整體搭配與份量相當豐富，日日工作坊也能依客人預算考量，設計不同價位的無菜單料理

第一道為迎賓養生小品，以新鮮季節蔬果搭配堅果，及濃稠的太極米漿粥，率先來溫潤我們的味蕾

第二道 有果乾麵包、香料烤時蔬及風味果醋，自製果乾麵包可是店內招牌，內有純香起司，整體Ｑ彈充滿嚼勁的口感，越咬越香，烤時蔬簡單調味，保留食材本身鮮美，吃起來保水多汁

第三道 法式紙包海鮮 打開相當驚喜！乘載眾多海鮮與鮮蔬，整體料多實在，還有五花肉包豆腐，獨具巧思，輕盈調味不搶走食材原本鮮美風采，真的越吃越喜歡

第四道 燉湯，黃澄澄的濃郁燉湯，以南瓜、玉米、紅蘿蔔，添加大塊雞腿肉燉煮，隨便一撈滿滿都是好料，湯頭宜人鮮甜，連雞腿肉軟嫩化口，美妙的讓我們叫好連連

第五道 古早味炊飯，彈牙的米飯裡頭有著多款蔬菜一起炊煮，咀嚼每口都能品嘗到蔬菜鮮甜，上頭還搭配蝦捲，整體份量相當澎湃，飽足感滿點

第六道 為紅豆紫米湯，紅豆飽滿軟透，甜度輕盈，表層搭配細緻奶泡，豆香交織著奶香，更多份溫潤感

若想來用餐但無事先預訂無菜單的朋朋們，現場也有提供多款麵飯可選擇！

時蔬紅燒素排骨鍋燒麵 250元

像這款為茹素能安心品嚐 時蔬紅燒素排骨鍋燒麵，內有南瓜、番茄、青花菜、菇類、花椰菜、蘿蔔等，湯頭滿是宜人的蔬菜鮮甜，搭配燉煮入味口感扎實的紅燒素排，整體吃起來一樣飽足

時蔬海鮮湯飯 250元

滿滿海味的時蔬海鮮湯飯 ，用料一樣誠意滿點！內有小卷、鮮蝦、淡菜、魚肉、搭配新鮮時蔬一同熬煮，每一口真的是鮮上加鮮，每款海鮮都很新鮮彈牙，海鮮控們可列為必點！

想簡單來點鹹食也有水餃可選擇，顆顆料多飽滿，搭配多款新鮮時蔬及荷包蛋，一樣營養滿點

日漸炎熱的氣候，很適合來杯冰咖啡，店內單品咖啡分成淺焙與中焙，可依自己喜好選擇，隨飲品都會附贈自製小點，像今天是手工餅乾，微微甜味搭配咖啡剛剛好

這款哥倫比亞的單品豆，淺焙處理，入口風味能感受到柑橘、水蜜桃及輕盈荔枝香氣，伴隨著甜美花香，口感飽滿滑順

日日工作坊 茶席體驗

吃飽喝足準備來體驗下午茶，日日工作坊提供泡茶組，茶席佈置體驗，從茶葉種類、茶具、到茶席都能依喜好選擇，宛如自身是個專業茶師，準備來好好品茗一番

當日選擇大禹嶺茶，超過兩千公尺栽種的茶葉，可是許多品茗愛好者的心頭好，沖泡後散發出醇厚香氣，清透的茶湯，伴隨著迷人茶香尾韻，讓人沉醉不已

豐富茶點一份為60元，餅乾系列多數都是出於老闆娘巧手，搭著細緻綠豆糕、軟Ｑ酸甜的果乾及蜜餞，邊喝茶邊享受，真的好愜意

日日工作坊 DIY體驗

日日工作坊 所在處古名為鹿寮，據說以前有大批鹿群聚集而稱，身為在地鄉親的老闆，更費心參與社區營造的種種，並開發多款體驗DIY與鹿寮在地小旅行的行程，有興趣的朋友們可私訊詢問，

像有構樹皮結構強韌，早年將其替代宣紙之用，來此能體驗透過敲擊打造構樹紙

不僅在日日工作坊能在土角厝享受幽靜時光，更能捏製動物與造景，打造自己專屬的土角厝，很適合親子一起來體驗

回收酒瓶也有新面貌，研發酒瓶盆栽DIY，外觀採流體化方式彩繪製作，瓶身內再種植喜歡植栽，宛如是個精緻的裝置藝術，對上述DIY和鹿寮小旅行有興趣的朋友，記得私訊店家提前預約起來

台中沙鹿的庭院餐廳日日工作坊，精緻綠蔭的舒心庭院，有著三大區的用餐品茗空間，尤其是在近百年土角厝場域，更顯氛圍愜意，無菜單料理採預約制方式，供應無菜單、正餐、點心、咖啡、飲品等，還能享受茶席體驗，若想來用餐但無事先預訂無菜單的朋朋們，現場也有提供多款麵飯可選擇，結合鹿寮社區在地小旅行與多款DIY，還有提供包場，空間租借服務，真的很適合家庭、情侶安排半日遊程，來此感受緩慢美好

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