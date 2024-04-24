印象中的餐酒館或是酒吧氣氛都比較高昂

如果喜歡安靜氛圍~質感溫馨氣氛的餐酒館

推薦這間高雄左營餐酒館、左營酒吧

福利福樂餐酒館Free Flow Bistro&Bar

福利福樂餐酒館Free Flow Bistro

店內牆上有放映電影或影集

還有兩隻可愛狗狗陪客人用餐

如果是一個人前往~

也可以坐吧台跟可愛的調酒師聊天❤️

經典美食

🔸招牌牛肉麵

福利福樂餐酒館最令人驚訝的一道美食

他們的招牌牛肉麵屬於清燉而非紅燒

牛肉已燉煮到相當軟嫩~而且還帶有少許牛筋

湯頭喝起來甘甜回味，整體感受相當溫潤

私心覺得比其它牛肉麵店還更好吃😂

🔸花椒乾拌麵

花椒乾拌麵走的路線比較像是涼麵

微辛且香氣十足的花椒拌麵

配上清爽的小黃瓜與紅蘿蔔切絲還有泡菜

份量剛剛好~適合酒前墊墊胃

下酒菜

🔸手工鹹豬肉尬烤香腸

如果已經吃過晚餐~只想來點配酒肉

推薦可以點這盤手工鹹豬肉尬烤香腸

尤其是半油半肉的鹹豬肉

咬起來脆口味道也相當入味~非常好吃

🔸雙拼滷味

平價一點的下酒菜可以點雙拼滷味

結合豆干與米血切塊~吃完也有些許飽足感

炸物

🔸四喜拼盤

結合脆薯/雞塊/薯餅/雞米花

醬料有番茄醬還有泰式酸辣醬

朋友聚餐家庭聚會首選四喜拼盤

🔸辣棒棒雞腿&雞翅

雖然是辣棒腿但其實也不會太辣口

大人小孩都能夠接受的口味

披薩

🔸綜合起士披薩

🔸墨魚海鮮披薩

整體來說披薩屬於厚片

墨魚海鮮結合鮮蝦魷魚等等的海味

綜合起士比較像是原味披薩

建議上餐後馬上食用~不然冷掉的話皮會有點硬

調酒

🔸想入非飛

結合伏特加與琴酒基底

再配上帶有果香味的蘭姆酒、荔枝酒、葡萄柚利口酒

最後再插上一整支百威啤酒

喝起來有綜合水果甜味還有百威的清爽順口



🔸四季特調(鳳梨)

基底為琴酒~再結合鳳梨果實酒與蔓越莓汁

整體來說蔓越莓酸甜味比較明顯

酒精濃度較低~蠻推薦大眾口味的女性點看看這杯



🔸蘋果伯爵氣泡飲(無酒精)

無酒精的綜合水果氣泡飲

不愛喝酒也想chill一下就點它

營業資訊

📍高雄市左營區修明街17號

⏰18:00–02:00

☎️07-5509021