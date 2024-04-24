印象中的餐酒館或是酒吧氣氛都比較高昂
如果喜歡安靜氛圍~質感溫馨氣氛的餐酒館
推薦這間高雄左營餐酒館、左營酒吧
福利福樂餐酒館Free Flow Bistro&Bar
福利福樂餐酒館Free Flow Bistro
店內牆上有放映電影或影集
還有兩隻可愛狗狗陪客人用餐
如果是一個人前往~
也可以坐吧台跟可愛的調酒師聊天❤️
經典美食
🔸招牌牛肉麵
福利福樂餐酒館最令人驚訝的一道美食
他們的招牌牛肉麵屬於清燉而非紅燒
牛肉已燉煮到相當軟嫩~而且還帶有少許牛筋
湯頭喝起來甘甜回味，整體感受相當溫潤
私心覺得比其它牛肉麵店還更好吃😂
🔸花椒乾拌麵
花椒乾拌麵走的路線比較像是涼麵
微辛且香氣十足的花椒拌麵
配上清爽的小黃瓜與紅蘿蔔切絲還有泡菜
份量剛剛好~適合酒前墊墊胃
下酒菜
🔸手工鹹豬肉尬烤香腸
如果已經吃過晚餐~只想來點配酒肉
推薦可以點這盤手工鹹豬肉尬烤香腸
尤其是半油半肉的鹹豬肉
咬起來脆口味道也相當入味~非常好吃
🔸雙拼滷味
平價一點的下酒菜可以點雙拼滷味
結合豆干與米血切塊~吃完也有些許飽足感
炸物
🔸四喜拼盤
結合脆薯/雞塊/薯餅/雞米花
醬料有番茄醬還有泰式酸辣醬
朋友聚餐家庭聚會首選四喜拼盤
🔸辣棒棒雞腿&雞翅
雖然是辣棒腿但其實也不會太辣口
大人小孩都能夠接受的口味
披薩
🔸綜合起士披薩
🔸墨魚海鮮披薩
整體來說披薩屬於厚片
墨魚海鮮結合鮮蝦魷魚等等的海味
綜合起士比較像是原味披薩
建議上餐後馬上食用~不然冷掉的話皮會有點硬
調酒
🔸想入非飛
結合伏特加與琴酒基底
再配上帶有果香味的蘭姆酒、荔枝酒、葡萄柚利口酒
最後再插上一整支百威啤酒
喝起來有綜合水果甜味還有百威的清爽順口
🔸四季特調(鳳梨)
基底為琴酒~再結合鳳梨果實酒與蔓越莓汁
整體來說蔓越莓酸甜味比較明顯
酒精濃度較低~蠻推薦大眾口味的女性點看看這杯
🔸蘋果伯爵氣泡飲(無酒精)
無酒精的綜合水果氣泡飲
不愛喝酒也想chill一下就點它
營業資訊
📍高雄市左營區修明街17號
⏰18:00–02:00
☎️07-5509021