平常和老婆到餐廳吃飯，如果有清酒選項，必定來一杯配餐，雖然喜歡喝，但對清酒只是略懂，所以這次看到我們喜愛的餐廳，將清酒結合餐點，並邀請清酒講師，推出特別晚餐主題「光影清酒祭」，直接訂位兩位！

▼Les Ombres光影與Sakakura清酒餐酒會，當晚不少清酒同好中人。

清酒講師──葉明政（Dreamfis）

吉力酒藏-日本酒專營首席唎酒師

香港Umai雜誌-日本酒專欄作家

極上諸白～日本酒品飲誌-主筆

國際日本酒匠

日本酒品質鑑定士

▼從十四代清酒出發，今日圍繞在五支清酒，品著清酒、聽著說明、吃著美食，來一場深度清酒之旅！

主題：十四代與他的追隨者們

十四代影響了近30年來的日本酒風潮，催生了而今、榮光富士、東洋美人等一眾追隨者。

高砂 上撰

與十四代相同，作品以生酒、生詰兩大類為主，初期採用了人工瓶火入方式，後續與十四代一同採用新型機器，讓作品表現獲得更近一步提升。

以瓜果氣味為主體，帶些新炊白飯甜潤。酒體輕快而在口中帶出些許瓜果氣味，尾韻平順。

三重縣木屋正酒造，五百萬石60%，適飲溫度10-15度，搭配餐點鮪魚塔塔、昆布漬蛋黃，「高砂 上撰」喝起來清爽俐落，很適合作為第一支清酒。

（未滿十八歲禁止飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

榮光富士 龍吟虎嘯 純米大吟釀

與十四代皆來自於山形縣內。然十四代旗下90%以上作品都是生詰酒體，僅有少部分季節品以生酒現身。而榮光富士則一反常態，以近乎全員生原酒姿態問世。

以瓜果氣味為主體，哈密瓜、富士蘋果等氣味。酒體輕快而在口中帶出些果物氣味，尾韻俐落。

山形縣富士酒造，羽州譽50%，適飲溫度10-15度，搭配餐點南洋風鮮蝦沙拉，循序漸進的果香味，襯著蝦子海味更為鮮明。

（未滿十八歲禁止飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

榮光富士 酒未來 純米大吟釀

酒未來由「美山錦」及「山酒4號」培育而成是十四代的高木酒造社長重點培育的新款酒米。在 2010 年前後才開始配給其他酒藏。

以哈密瓜氣味為主體，青蘋果、水梨酸度。酒體輕快而在口中帶出些許瓜果甜潤，尾韻飽滿。

山形縣富士酒造，酒未來50%，適飲溫度10-15度，搭配餐點香草雞胸鑲乳酪，酒未來在果香表現奔放，同時更容易帶出果酸表現，配合肉類主餐相得益彰。

（未滿十八歲禁止飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

寒菊 羽州譽 純米大吟釀

新生代的折衷式風格，介於十四代濃醇旨口與新政高酸度主流風格，搭配強烈設計感。

以蘋果氣味為主體，混些香瓜與高接梨等氣味。酒體輕快而在口中帶出甜酸對比，尾韻俐落。

千葉縣寒菊酒造，羽州譽55%，適飲溫度10-15度，搭配餐點煙花女義大利麵，酒味甜酸輕盈，綜合煙花女義大利麵的濃郁感。

（未滿十八歲禁止飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

朝日鷹

穩定既有的日本酒本質──佐餐酒，朝日鷹不光作為山形限定，也是酒造最根本存在。

以瓜果氣味為主體，哈密瓜、青蘋果、新炊白飯甜潤。酒體輕快而在口中帶出些許瓜果氣味，尾韻平順。

三重縣木屋正酒造，華吹雪55%，適飲溫度10-15度，搭配餐點托斯卡尼鮭魚、干貝。

朝日鷹作為佐餐酒並不喧賓奪主，以清爽之姿襯托餐點的風味，為今晚餐宴劃下完美的總結。

（未滿十八歲禁止飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

經過今晚！我和老婆似乎被觸發對清酒更深的熱忱，對歷史、對體驗，好奇更多不同清酒的味道，一定要找機會拜訪一趟Sakakura清酒，聽說現場還能單飲一杯！有疑問也可以問他們！

網路搜到的體驗單杯分享：

https://aronrandom.pixnet.net/blog/post/34414865

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