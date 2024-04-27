「豬肉蛋飯糰(沖繩飯糰)」是來沖繩必吃的道地小吃，飯糰的尺寸剛好就是一手可以拿起來的大小，中間夾的配料可以依照個人喜好去選擇不同口味，其中最有特色的就是包入沖繩山苦瓜，也是來「pork tamago onigiri 珀塔瑪」一定要吃的口味。這次在那霸國際通跟北谷美國村都吃一次，把兩種經典口味山苦瓜和島豆腐都各點一次，兩個人一起吃剛好就是點心的份量，不會影響到正餐可以保留胃來品嚐更多的特色料理。

餐廳資訊

那霸國際通的店面就在牧志公設市場附近的巷弄中，看到「公設市場橫丁」的巷子轉進去就會看到

北谷美國村店位在最外圍的河堤餐廳街上，旁邊就是美式漢堡「Chatan Burger Base Atabii’s」，適合兩間餐廳的餐點各買一份互相分著吃

餐廳環境

國際通的牧志市場店從排隊到點餐都是只會在門口的窗台，美國村店(下圖)比較能清楚看到廚房製作的過程，空間也比較大一點，餐點製作的動作還滿快的

購買完裝的塑膠袋是招牌的亮黃色，這個走在路上被燈照到應該會非常顯眼XD

第一張菜單是「美國村店」的菜單

第二張的菜單是「牧志市場店」，下面還有總菜單，每間分店的餐點都不太一樣

菜單

菜單的部分每間分店都有各自的菜色，如果有喜歡的口味記得要先看清楚分店資訊免得撲空~

除了單點外還可以直接購買盒裝的，盒裝相對不容易擠壓到飯糰的形狀

主餐的飯糰外還有炸物、湯品跟飲品可以選，其中有一個湯品是「迷你沖繩麵」，如果我們是把飯糰當作正餐吃的話還會點這個湯麵來吃，因為看到名字真的會好奇沖繩麵的口感跟味道與一般的湯麵和泡麵有甚麼不同

餐點介紹

第一個飯糰是在牧志市場店點的「厚炸島豆腐與油味噌」，中間夾的島豆腐非常厚一塊

一口咬下島豆腐外酥內嫩，搭配餐肉跟味噌醬吃起來非常夠味，餐肉的香氣濃郁味噌醬可以提升香氣

如果一個人吃大概是6分飽左右，還可以再逛一逛吃些小點心，或是可以像台灣的夜市小吃一樣大家分著吃，這樣就能多品嚐幾種口味或是多吃幾間小店

第二個是美國村店的「苦瓜天婦羅」，中間的沖繩苦瓜也是我一直想吃的配菜

沖繩苦瓜之起來不會有任何害怕的苦澀味，反倒口味滿清爽的還有解膩的效果，經過油炸外皮將苦瓜的香氣都鎖在裡面

結語

沖繩飯糰的口味多樣而且每間分店的選擇也不太一樣，如果真的有特別想吃的口味安排行程時要注意一下，以免點餐時找不到自己想要的口味。飯糰的大小適中一個吃也不會太飽走一走就能再多吃幾種小吃，口味裡面的配料看似都簡單三到四種為主，但每一個配料都有嚴格的製作管控，越簡單的料理越能看出對餐點的用心，兩間店的主要飯糰裡的餐肉、蛋跟飯糰本身的味道都是一樣，炸物的火侯控制恰到好處油都有瀝乾淨，吃起來不會感覺有油膩感反倒十分順口。