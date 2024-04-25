開十幾年的〔 牛排大叔 〕以高CP值大份量原塊肉排餐聞名，甚至還有提供自助吧無限量供應，下午不打烊睡到下午也有得吃喔！【文末提供店家資訊/菜單】

👣〔 牛排大叔 〕交通

👣〔 牛排大叔 〕環境

◆ 略為褪色的招牌說明了開業已有多年，十多年前大學時期，這家才剛新開幕，這排開了好幾家餐廳，也算是一級戰區，大叔能屹立不搖確實有實力！老闆還打趣說，好多回頭客都說自己年輕時候就吃過他們家呢。

內用環境靠窗位置滿明亮的，多為2～4人桌位，椅子是很舒適的固定沙發椅，下午時段不打烊真的是晚鳥福音，睡到下午才起床也可以大吃牛排啦～

桌上的餐巾紙依然是十多年前的那樣

結帳櫃檯有提供可愛的糖果可自行取用。

洗手間貼心提供漱口水、濕紙巾、牙籤等小物。

👣〔 牛排大叔 〕餐點

📌小惡魔單人獨享餐22oz$799

▫️十多年前第一次來吃牛排大叔點的就是這個22盎司的小惡魔獨享餐，當時吃的是沒有切的，這次選擇切成骰子牛的作法，切的過程會先斷筋，接著先煎後烤去除掉多餘油脂，牢牢鎖住肉汁，口感紮實同時保有嫩度，一口一塊滿口肉香吃到停不下來！

📌頂級特選PS菲力 特價$698（原價$788）+雙倍起司$r49

📌升級螺旋酥皮濃湯$69

▫️PS菲力可是每日限量，厚度有夠滿足啦，五分熟是他最美好的溫度，肉質非常軟嫩多汁，鮮甜細緻，沾點鹽就很美味，愛吃嫩肉的必須點這個！我們還加購了雙倍起司搭配著吃，幸福度爆表～

現在還有活動優惠價把握起來！點此道排餐拍照上傳facebook分享，享有優惠價，再加碼送你海大蝦或干貝，超划算啦～

排餐本身都有一顆半熟蛋跟少許蔬菜，細條鐵板麵口感有彈性，還有一盤裡面有火腿的沙拉，餐包、酥皮濃湯。

還可以加價升級更加酥脆的螺旋酥皮濃湯，酥皮都是現點現烤，單吃有淡淡的甜味超級脆，戳到濃湯裡面吸湯汁吃也很讚！

自助吧提供辣牛肉清湯、多種不同飲料、奶味濃郁的霜淇淋無限量供應。

醬料也是自己到自助吧取用，有蘑菇跟黑胡椒兩種，桌上也有不同醬料可以搭配喔。

👣〔 牛排大叔 〕優惠活動

▫️考試小確幸：國中小學校期中、期末100分（滿分）考卷，皆可免費兌換一隻霜淇淋（需請小朋友本人帶著考卷親自兌換）

若持以上符合條件試卷至店用餐，一張滿分試卷加碼送脆薯一份、兩張當日用餐95折！

👣〔 牛排大叔 〕店家資訊

★僅供參考，建議搜尋店家最新官方資訊★

📍台中市西屯區漢口路二段146號

📍04 2316 3719

📍11:30–22:00

📍FB官網 https://www.facebook.com/UncleSteak/

👣〔 牛排大叔 〕菜單