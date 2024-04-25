這間農會穀倉改建的池上豆之間，讓整個舊穀倉煥然一新，成了相當文青的小店，戶外座位區更是相當Chill，販售的有豆花、豆皮、豆漿等豆製品，多達7種口味豆花、9種創意豆包捲，甜鹹口味都有，選擇種類相當多元，隔壁的池上米之間則是以米製甜點外帶為主，都很適合當成下午茶點心或當伴手禮～

池上豆之間 在哪？

池上豆之間位於池上農會後方，這裡原本是舊穀倉，改建成現在的文青小店，還可以看到豆皮的製作過程，距離台東火車站走路大約2分鐘路程，開車的話店旁或者路邊白線都可以停車，停車相當便利，不少人都是去池上大波池走走逛逛再來吃個下午茶點心

一入店內左方就有玻璃櫥窗可以看到整個製作過程，環境相當乾淨，也有販售冷凍豆皮等豆製品可以購買回家唷！！

店內空間

店內空間相當寬敞，不說還以為來到了咖啡廳，中間廊道用著大片落地玻璃，整個相當清新明亮，每一區座位都有著不同的氛圍感，座位也相當多，不用怕沒位置唷！！

池上米之間

隔壁是池上米之間，這裡沒有內用座位，可以坐在戶外，以外帶為主，製作的是米製的甜點、吐司、月光餅等等，有些在池上豆之間也可以買到唷！！

冷凍食品

店內也有販售冷凍的豆皮、豆製品等，還有豆漿做的冰也相當特別，有興趣都可以看看

這裡採自助式，自行找位置櫃檯點餐結帳後，自行取餐，用完餐餐盤也需要自行回收唷！！

菜單MENU

菜單有豆花、豆包、豆干、豆腐各種豆製品，選擇相當多元，想吃正餐也有套餐選擇，也有池上米之間的米格子鬆餅，價位落在$50~$380之間，每人低消$100，免收服務費唷！！

餐點

香煎豆包-塔香

招牌的香煎豆包有塔香跟香菜兩種選擇，豆皮裡包裹著塔香，有著九層塔的香氣，外酥內軟，不過這樣份量一盤$100著實有點貴

蔬菜豆包捲

這款是素食也能吃，裡面有著滿滿的蔬菜，玉米筍、紅蘿蔔、四季豆等，吃得到豆香還有蔬菜的脆甜度

秘緻豆干

三塊豆干對切，一份$80價格頗貴，滷豆干吃起來滿入味，口感略帶嚼勁

皮蛋豆花

這款是鹹食，吃起來比較像皮蛋豆腐，不過裡面的豆花口感比較綿密，滿特別的～

梅子豆花

梅子豆花旁邊會附上一杯梅露，建議慢慢加著吃，不要一次倒進去唷！！吃起來酸甜酸甜，很適合夏天酸甜解膩，不過個人沒很愛就是了

傳統豆花

傳統豆花裡面的配料是黃豆與紅豆，豆花滑順綿密入口即化，有著濃郁的豆香，沒有碎冰口感涼涼的，糖水則是偏甜些

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