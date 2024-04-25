港龘港式自助百匯(三個龍，音同「踏」，群龍騰飛之意)，發跡於林口，最初以380元不加服務費的平價吃到飽爆紅，迅速在中壢及桃園開設了分店。現在雖然漲價為平日450、假日500，生意依舊強強滾。

↓在網路上看過太多分享，但若從台北特地跑一趟，未免顯得太貪吃。跟著旅行團來到中壢店，那就順理成章多了。

↓內部空間非常寬敞，裝潢極簡，正中冷盤區、中式熟食區、生菜沙拉水果區、飲料吧，其他自助吧則靠牆呈U字型擺放。

環顧一周會發現，餐廳雖名為「港式自助百匯」，但其實大部分還是以中式料理為主，菜色非常多，號稱有100道以上，說豐富不為過。

↓開吃！先夾一份生菜沙拉意思意思。

↓沙拉區有蜜芋頭，軟綿香甜，相當可口。隔壁桌還加了千島醬。

↓麻油松阪豬不要錯過，切得很大塊，肉質厚實富彈性，咬在口裡超幸福。

↓蜜汁火腿包在富貴雙方裡食用，小小的，卻不輸宴會餐廳喔！

↓清蒸香魚。

↓椒麻雞。

↓五味醬帆立貝和海瓜子，我一開始就搶了，結果被同桌人吃掉，後來才發現沒嚐到。

↓港點區主要在餐廳最深處靠牆，很多蒸籠處。

↓米網芋捲和馬蹄條。

↓沒辦法，我本來就很愛港式炸物和甜點。

↓豬腸粉。

↓綜合腸粉，一分兩個：蝦仁和韭菜肉末的。

↓燒鴨差強人意，皮不夠脆，肉也稍柴。但比起一般燒臘店，不會給這麼大塊又任你吃，空了還又很快補上，無論如何吃多都回本。廣式臘腸同理，略硬但咬起來很香，我特別喜歡肝腸。

↓蒸籠港點就是直接連籠自取，不囉嗦，猛疊起來，拿就對了！

↓完全台味的鳳爪。

↓魚子燒賣。

↓咖哩餃。

↓魚餃。

↓叉燒包不錯，給過。

↓水晶蝦餃。

↓奶皇包不會爆漿也沒有鹹蛋黃味，但也還滿鬆綿，不致太甜，熱熱的很好吃。

我就是衝著港點來的，所以網友一般最推的生魚片、清蒸鱸魚、牛小排和炸螃蟹……等，我都沒拿——吃不下啊！但觀察大部分客人，一盤一盤滿滿的夾，總可以挑選到喜歡的菜色。

↓隔壁的阿伯，從頭到尾就看他專攻白蝦，剝蝦的手沒停過。什麼港點的，他根本一口沒吃。可見每個人的飲食喜好大相逕庭，在這種多樣性吃到飽的buffet都能夠得到滿足。

↓甜點冰箱的部分，奇怪布丁和茶凍我忘了吃。至於蛋糕……不拿也罷。

↓冰淇淋有小美和客惟您兩種，算是基本。

用餐時間100分鐘，綽綽有餘。其他人還在努力回本，我投降出來走走。

中壢火車站來過多回，但這5分種腳程距離的街景，已經完全陌生了。

結論：終於吃到【港龘】，也跟預想的差不多，不收服務費超划算，高CP值的平價自助餐。菜色多樣，可以盡情地吃到脹，港式料理則不是太道地。若糾結於「港式」兩字的，不如去茶餐廳。話說回來，茶樓或茶餐廳小蒸籠一籠是什麼價錢？450能吃幾籠？魚與熊掌如何兼得？就見仁見智了。

【港龘港式自助百匯】中壢店：

地址：桃園市中壢區中山路100號3樓

預約電話：(03) 4221395-6

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