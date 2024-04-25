位在大禮街上騎樓前放置料理台很顯眼。

將過四月份天氣卻異常的炎熱，這種天氣總會想到消暑的冰品，才在網路搜尋發現鹽埕區這間「阿英紅豆湯八寶冰」，距離小高出差的地點不遠之處， 因此決定驅車前往品嚐看看，老闆娘阿英在這裡創業超過10年時間，巷弄低調經營累積不少周遭老顧客，這裡不只賣剉冰還賣一些甜湯給選擇，小高品嚐覺得很美味定價偏親民，因好吃我還外帶愛玉檸檬回家享用，值得樂天小高極力推薦給極力推薦給您品嚐。

料理台上放置幾樣已經料理好的食材，物價飛漲關係料理台重新標菜單，目前僅有標菜單品項卻沒標定價，小高只知道八寶冰45元與檸檬愛玉40元（大杯），其餘定價則需要問老闆娘本人。

裡面掌廚者就是很親切老闆阿英本人。

料理台有愛玉、粉粿、育員、蜜鳳梨、薏仁、紅豆、綠豆、豌豆、芋頭、湯圓、粉條、仙草......等等，食材不多重要的應有儘有。

料理台上維持很整潔食品衛生比較放心。

裡面有2位工作人員各司其職忙碌中。

室內有設置開放式用餐空間。

座位不多環境看起來很整潔舒服。

這碗是八寶冰45元。

抱歉忘記了，印象中可以挑選8種配料才對，這碗剉冰淋上自製甜而不膩的糖漿。

這碗剉冰裡面有愛玉、芋圓、湯圓、綠豆、紅豆、豌豆、蜜鳳梨.....等等。

這碗剉冰裡面的配料都是很到位好吃 ，自製糖漿年而不膩透心涼好吃 。

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小高就外帶2杯愛玉檸檬與1杯仙草茶回家享用。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「阿英紅豆湯八寶冰」用餐空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價偏親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：阿英紅豆湯八寶冰

地址：803高雄市鹽埕區大禮街26號

營業時間：13:00–18:30（週四、日公休）

電話：0933-392-407

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com