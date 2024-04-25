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高雄市鹽埕區吃。高雄市｜鹽埕區。「阿英紅豆湯八寶冰」隱身在巷弄老饕等級剉冰店，菜單沒有標價但cp值確很高「阿英紅豆

2024-04-25 14:25:06 樂天小高&樂天人生 人氣：105
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2437篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鹽埕區

造訪商家：阿英紅豆湯八寶冰
phone0933-392407
place高雄市鹽埕區803高雄市鹽埕區大禮街26號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在大禮街上騎樓前放置料理台很顯眼。 

將過四月份天氣卻異常的炎熱，這種天氣總會想到消暑的冰品，才在網路搜尋發現鹽埕區這間「阿英紅豆湯八寶冰」，距離小高出差的地點不遠之處， 因此決定驅車前往品嚐看看，老闆娘阿英在這裡創業超過10年時間，巷弄低調經營累積不少周遭老顧客，這裡不只賣剉冰還賣一些甜湯給選擇，小高品嚐覺得很美味定價偏親民，因好吃我還外帶愛玉檸檬回家享用，值得樂天小高極力推薦給極力推薦給您品嚐。

料理台上放置幾樣已經料理好的食材，物價飛漲關係料理台重新標菜單，目前僅有標菜單品項卻沒標定價，小高只知道八寶冰45元與檸檬愛玉40元（大杯），其餘定價則需要問老闆娘本人。

裡面掌廚者就是很親切老闆阿英本人。

料理台有愛玉、粉粿、育員、蜜鳳梨、薏仁、紅豆、綠豆、豌豆、芋頭、湯圓、粉條、仙草......等等，食材不多重要的應有儘有。

料理台上維持很整潔食品衛生比較放心。

裡面有2位工作人員各司其職忙碌中。

室內有設置開放式用餐空間。

座位不多環境看起來很整潔舒服。

這碗是八寶冰45元。

抱歉忘記了，印象中可以挑選8種配料才對，這碗剉冰淋上自製甜而不膩的糖漿。

這碗剉冰裡面有愛玉、芋圓、湯圓、綠豆、紅豆、豌豆、蜜鳳梨.....等等。

這碗剉冰裡面的配料都是很到位好吃，自製糖漿年而不膩透心涼好吃

小高就外帶2杯愛玉檸檬與1杯仙草茶回家享用。

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：阿英紅豆湯八寶冰」用餐空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價偏親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：阿英紅豆湯八寶冰

地址：803高雄市鹽埕區大禮街26號 

營業時間：13:00–18:30（週四、日公休）

電話：0933-392-407 

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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