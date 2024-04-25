2024.04.12

臺北信義區文青小百貨

雖然是新建案的展售中心

但是冷氣很涼很好拍也很好逛

我們在開幕前一日前往也是頗有人潮

專賣幸運的小百貨！有30間品牌入駐。

封面首圖的〈聚吉〉場域，是很多人拍照的區塊

像橘子瓣的舒適椅子還可以旋轉

色調舒適又繽紛

旋轉樓梯上去是〈紅氣球書屋〉

個人覺得便利貼比喻的書籍分類很有趣

空間搭配綠植也很愜意

在裡面選書是很舒服沈靜的感受

吉祥道二樓場域的 紅氣球書屋 和 restyle2050

restyle2050是恆隆行旗下的家電循環經濟平台，只上架不完美的商品～永續環保的消費議題蠻有趣的！

二樓也有樣品屋可以欣賞

家具選品風格很現代但不會很有距離感

要入住蛋黃區請準備好千萬鈔能力😊✨️

〈轉吉〉廊道、〈吉祥放送〉 On Air~來帶回滿滿好運和漂亮照片吧！

吉祥道逛完～了解完建案後

隔壁的〈萬秀洗濯實驗室〉也要去看看

萬秀洗衣店主理人張瑞夫說，「取名為實驗室，是希望這間店，將來會有很多人與人實驗的事情發生，譬如說工作坊、各種交換與交流的事情等，希望能產生創造關係的功能」，透過交流方式，溝通萬秀一直提倡的永續議題，當生意上軌道後，可以讓弱勢者就業，或媒合更多品牌，創造出一個「新型態的永續循環」。

我們去的時候剛好有活動，沒辦法入內參觀

就在門口合影紀錄

萬秀洗濯實驗室，和萬秀合照💛

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📍吉祥道 Jíxiáng dào

營業時間：週一至週四 11:00-20:00、週五至週日 11:00-21:00

地址：台北市信義區基隆路一段89號

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我是阿勁，很開心在這裡遇見你，希望以上分享對你的下一趟旅程有幫助，祝你旅途愉快！

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讓我們下次見！