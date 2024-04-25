今天下班後，我們來開箱板橋的黃昏市場「重慶市場」位於府中捷運站附近《御回鄉》滷味美食；「台灣1001個故事」曾介紹的板橋黃昏市場滷味美食，由二代女婿接班創立之品牌。承襲在地30年美味，其已逝岳父在地飄香老滷味攤；二代經營更是不斷推陳出新。除了，現址可以採購到熱騰騰每天準時出鍋的滷味美食。更另闢冷凍宅配通路、與現場取貨食用通路。

《御回鄉》滷味美食，有兩種包裝：牛三寶與五小福滷味拼盤；五小福拼盤有800g、牛三寶有300g；都是分量很足的量。

飄香30滷汁浸透食材、陣陣糖、醬油的香氣透過微波解凍加熱。真的十分誘惑！

精選大家喜歡的牛腱、牛肚、牛筋在牛三寶；與台灣松阪豬、豆干、百頁、素肚、豬耳朵，大家百吃不膩的前幾名產品。

《御回鄉》第一棒與第二棒產品

五小福滷味拼盤，800g；台灣松阪豬、豆干、百頁、素肚、豬耳朵，光是色澤就讓人超有食欲。

滷汁浸透百頁豆腐，每一塊都滷製金黃飄香、軟Q口感完勝。《御回鄉》最厲害的醬汁香氣超級誘人，浸透食材；再次品嘗，覺得美味絕佳。

二代女婿老闆曾彥翔，最厲害的拿手菜《台灣松阪豬》；每一口都鹹香美味、多年的滷製技術；每次品嚐都「對對對，就是這個味道」，記憶中美好的滷味滋味。

《御回鄉》豬耳朵QQ的口感，富含豬肉皮膠質；口感絕佳、也可以適時的補充膠原蛋白、人體所需營養。

原味的小豆干，滷製的恰到好處。保留豆干原有的豆香味、滷製過程淡淡的中藥味清香及尾韻富含八角香氣；真的每一口都品嘗到豆干新鮮的口感，相當推薦。

我個人也十分推薦《滷素肚》這道美味滷味。口感比起豆干更軟Q、彈牙的口感；不太需要太費力就可以品嘗吞嚥，很適合中高齡的食用者。可以採購給家人品嘗，都可以食用的很歡喜。

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《御回鄉》牛三寶，滷牛腱、滷牛肚、滷牛筋；三種食材都滷製金黃誘人、滷汁醬香浸透食材；中藥淡淡香氣，鹹香適口。越是咀嚼、更是吮指。

滷牛腱，每一口都牛腱香氣、浸透醬香，軟Q有咀嚼感、不卡牙；Q軟筋與牛腱肉滷製恰到好處，香氣四溢；

牛肚軟Q韌，口感Q軟有咀嚼感；醬汁浸透牛肚，越咀嚼、藏匿牛肚中的醬汁蔓延開來。醬香、牛肚香，十分滿足。

牛筋軟Q、軟Q的口感，也是《御回鄉》特別挑選出來的菜色，真的Q軟好吃；醬汁浸透食材恰到好處。

御回鄉 | 新北滷味美食

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店家地址：新北市板橋區重慶路290巷8號

店家電話：0934312519

營業時間：周二至周日14:30~20:30（周一公休）