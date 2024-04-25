台北行李箱哪裡買? 推薦箱寓行李箱專賣店中正店，提供1年保固5年保修，款式齊全價格便宜，實體店面有保障。

箱寓行李箱專賣店中正店 在哪裡?

地址：台北市中正區重慶南路三段18號

電話： 02 2305 8828

營業時間：11:00–21:00

最近大家開始紛紛出國旅行，行李箱因為疫情關係好一段時間沒有拿出來使用，上次出國就帶著舊的行李箱，結果出發前沒仔細檢查，在國外直接拉鍊壞掉再也關不起來，說實在的行李箱也是消耗品，舊的都已經用了10年了，是時候該買新的行李箱了。

箱寓是台灣在地的行李箱專賣店。這間箱寓中正店位在台北重慶南路二段上，是工廠直營的行李箱專賣店，且現場款式顏色都超級齊全，上百個行李箱在店面隨你挑，重點這間有品質保證，主打一年保固五年保修，敢這樣主打表示對自家品牌有信心，沒那麼容易壞掉啦，行李箱款式百百種，每個人喜好與需求都不同，真的要到實體店面逛一圈才能準確買到適合自己的行李箱。

箱寓行李箱專賣店中正店 公車捷運資訊

因為台北交通非常方便，很多人都選擇搭公車跟捷運，箱寓行李箱專賣店中正店門口剛好就有一個公車站牌，搭公車可以搭5號、227號、248號到寧波重慶路口下車，一下車門口就是箱寓中正店歐。

若是搭捷運的話，可以搭到中正紀念堂站，走路也只要9分鐘左右就可以抵達箱寓中正店。

箱寓行李箱專賣店中正店 停車場資訊

若是開車來的話，建議不要直接導航到箱寓行李箱中正店，因為店面再重慶南路二段上，那邊大馬路比較不好停車，建議直接導航到隔壁條泉州街萊爾富附近，因為泉州街上很多路邊停車格，且只有周一到周六9:00~17:00要收費一小時30元，其他時間都不收費，有位子就可以直接停，停這附近離箱寓行李箱中正店走路都只要3分鐘內就可以抵達。

或是泉州街上有兩個收費停車場，分別是uTagGo 富山泉州街停車場跟和停停車場，這兩個停車場都離箱寓行李箱中正店非常近，走一個小巷子就到了不用2分鐘。

停車場旁就是重慶南路三段16巷，從巷子走進來就會直接看到箱寓行李箱中正店。要買行李箱還是開車來比較方便，當天看喜歡就可以直接把行李箱帶回家，放後車廂剛剛好。

箱寓行李箱專賣店中正店 環境介紹

一進去就看到琳瑯滿目各式各樣的行李箱，排放整齊一目了然，各種款式、顏色、大小通通在實體店面看的到。從20吋內登機箱到29吋行李箱通通有，也有胖胖箱、工具箱等，要找甚麼行李箱這裡都有，沒有研究也可以請店員幫忙介紹，這邊店員都很專業，會大概問一下你對行李箱有沒有功能需求或喜好材質，店員就可以快速幫你找到適合你的行李箱。

每個從箱寓售出的行李箱，都有一年保固五年保修的保障，這對消費者來說也是可以安心購買的一個要素，雖然行李箱都很耐用，但有時候就是不知道她怎麼壞的，別怕，只要是在箱寓購買，都會給你一張保固卡，是全省箱寓都可以維修，不一定要到原本購買的門市，也可以找鄰近的門市詢問歐。

箱寓行李箱專賣店中正店 店員專業介紹

店員問我們有沒有想要什麼功能或材質的行李箱，之前我都喜歡用布的行李箱，覺得很輕巧又可以有拉鍊加大功能很不錯，但發現布的行李箱怕下雨，還有怕碰撞，於是我們跟店員說我們喜歡硬殼但又不要過重的，店員拿出了這款黑白撞色行李箱真的一次就中，顏色是我們喜歡的，功能也符合我們的期待，原來硬殼的也有做拉鍊加大功能耶，真棒。

我們選這款是29吋的黑白撞色行李箱，我們因為想要輕巧所以沒選鋁框，雖然這個硬度沒有鋁框那麼硬，但是也是硬殼比布的還耐撞，至少伴手禮放在行李箱裡面不會壓到變形，然後還有防爆防盜拉鍊設計，也有側邊加大功能，前面也有掛鉤可以勾包包，測試了一下前面掛鉤的耐重度，我包包很重應該至少2~3公斤，掛著都沒問題。

裡面的拉鍊也有撞色的設計，還有很多夾層可以收納，兩邊空間平均可以放很多行李，整體來說很滿意，本來選定了這個想說要不要再看看其他，但看來看去還是最喜歡這個，就決定是你了。

箱寓行李箱專賣店中正店 1年保固5年保修

凡在箱寓購買行李箱，都會附贈保固維修卡，這張卡要收好歐，憑卡保固。

目前全台有七間門市有提供服務：

台北市：中正店、木柵店、松山店、南港店、士林店

新北市：板橋店、三峽店

箱寓行李箱專賣店中正店 JournEase特色行李箱介紹

再來帶大家看看我自己滿喜歡的幾款功能行李箱吧，現在的登機箱竟然有放筆電的設計，之前朋友要出差時，希望節省時間不要去托運行李，所以帶了登機箱，但因為要帶筆電，就另外杯一個背包，隨身行李一個就被筆電佔領了，現在有這樣的登機箱，筆電可以直接放在登機箱內，也有保護層，這樣就可以多一個隨身行李的扣達給自己。且行李箱還有充行動電源功能也很不錯歐。

平常出國都很愛買飲料，去日本也會隨身攜帶保溫杯。行李箱現在也有杯架的設計，這一款就是一面有掛勾可以掛包包伴手禮，另一面有杯架可以放飲料或保溫杯，四角都有防撞設計，輪胎也是避震靜音的設計唷。

之前很夯的胖胖箱，個人覺得造型真的很可愛，是一邊比較深一邊比較淺的設計，一樣有避震靜音的輪胎，還有現在幾乎都有TSA國際海關鎖。胖胖箱也有設計夾層可以收納更多東西，且兩側都有掛鉤固定住，打開行李箱時行李就不會掉出來。

這款行李箱也滿特別，第一次看到有手機支架的，一開始還想說誰會把手機放在這邊啦，會被偷走吧，後來想想這應該是在休息等候的時候，可以放著追劇用，就不用一值手拿很酸，也是滿方便的呢。

另外是大家都很愛的鋁框行李箱，以硬度來說這個應該算很頂的。金屬材質十分堅固、耐摔又耐撞、防護能力強不容易被撬開，只是行李箱本身也會比較重一點就是，就看每個人的需求囉。我其實滿喜歡左邊這個粉色行李箱，顏色美美的。

另外還有這種郵戳設計的行李箱，感覺就好像已經去了好幾個國家那樣，且都很有設計感不會覺得很亂，這種行李箱再吃行李輸送帶的時候都會特別顯眼，比較不容易拿錯行李箱。

最後要介紹這個工具箱，原本沒注意到它，是因為姊姊是新秘，每次化妝工具都超重，她都用行李箱裝，有叫我幫他物色一下有沒有耐重的行李箱，後來店員拿出這個工具箱給我看，也太符合了吧，上掀蓋式拿東西很方便，行李拖著走也很方便，高度也很剛好，也很耐重，真的是很棒耶，馬上分享給我姊。

箱寓行李箱專賣店中正店 Eminent萬國行李箱

另外店內也有賣萬國品牌的行李箱，大家對萬國應該也很熟悉了，就不多介紹，有需要可以來店裡看。

箱寓行李箱專賣店中正店 American Tourister行李箱

箱寓除了自家品牌外，也有販售其他品牌，像是剛剛提到的萬國行李箱、American Tourister美國旅行者、Samsonite等也都有販售唷，有興趣都可以到門市看看。

但我覺得他們自家品牌JournEase就很有競爭力，如果不吃品牌的話，選工廠直營的品質保證，也有一年保固、五年保修，價格還相對比較便宜歐，給大家參考

歡迎加入猴屁的粉絲團

蛋糕喜歡到處吃喝玩樂。分享旅途的美好📷

💌信箱：[email protected]

💕文章分享：部落格、FB粉絲團、IG、Youtube、愛食記、窩客島

👉主要領域：台中美食、台北美食懶人包

👉台中美食社團：台中美食(我每天都不知道要吃什麼)

👉訂閱猴屁：LINE VOOM猴屁官方帳號

此篇文章與箱寓合作

店家/景點資訊

店家名稱：箱寓行李箱專賣店-中正店

所在地址：100臺灣台北市中正區重慶南路三段18號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話： 02 2305 8828

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

延伸閱讀