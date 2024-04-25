不加比較Buga Better早、輕食、晚餐。高雄駁二店
電話｜ 0931-557868
地址｜ 高雄市鹽埕區新樂街214號
營業時間 ｜10:00~13:30 /17:00~19:30
官方LINE｜線上菜單
潮州熱門早午餐「不加比較好Bagabetter」
來高雄開分店囉!從小在高雄長大的闆娘，現在回來住高雄
希望將無添加、健康、自然的概念來服務大家
愛麗去潮州常來這吃早午餐、下午茶，現在在高雄就可以吃到
高雄駁二新店位置在鹽埕區新樂街七賢路口附近
鹽埕區美食、駁二特區是高雄必遊景點
點餐方式
內用桌邊點餐、線上點餐自取、線上多元支付系統
菜單餐點選擇多樣 (以下菜單參考，如有更換以店家新菜單為正確)
店內目前新址只有戶外座位區，來這外帶外送的饕客很多
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會員優惠
消費集點｜30元一點，一點可折抵一元
壽星優惠｜壽星當月用餐九折
會員享有不定期專屬優惠，店家活動如有更換以店家資訊為正確
早晨一杯熱咖啡、一份健康的早餐是一天活力的開始
不加比較好餐點均為現點現做
創業初心，希望客人在品嘗美味餐餐吃得美味也不會增加身體負擔
推行低GI飲食不添加美乃滋沙拉醬，走輕食健康餐點
食材上用全麥土司取代了白吐司
用舒肥的方式熟成肉品不加沙拉醬料，食材的挑選有一定的水準
嚴選燕麥、有機蔬菜、優質雞蛋、新鮮水果，用好的油脂製作餐點
咖啡採用單品咖啡豆，挑選都是老闆平常愛喝的精品咖啡
抹茶是用日本小山園，抹茶歐蕾是日本達利品牌
新門市不同菜色主推健康餐盒系列
手做甜點、輕食多樣選擇
辣香煙燻鮭魚小麥飯
微辣口感很下飯，鮭魚油脂比較多，配菜也很豐富
紐澳良雞腿小麥飯
復訪多次都很喜歡紐奧良雞腿小麥飯
這次前來用餐推薦給同行的好友品嚐
泰式檸檬雞墨西哥捲餅
墨西哥捲餅是我喜歡的餐點之一，之前在潮州店也品嘗過
這次推薦給同行的好友來品嘗
將水耕美生菜、牛番茄、小黃瓜、荷包蛋、泰式檸檬雞
用墨西哥餅皮捲起來對切成兩段，方便食用
不加醬吃起來很清爽，墨西哥餅皮有點嚼勁 辣
舒肥松阪豬小麥飯
每樣餐含6樣以上，及一個荷包蛋
店家熱門排名第一的舒肥松阪豬系列
每日限量，可以事先預訂餐點
冬季隨餐附贈熱湯
自製焦糖核桃乳酪貝果
店家食材、貝果是自家製作，烤過的貝果口感扎實外層酥脆
焦糖核桃乳酪醬，甜度降低香濃好吃
除了美味健康的早午餐、晚餐、品質好喝咖啡、還有好吃的手作甜點
老闆超佛心食材都使用高品質
推行不加醬健康理念，希望自己做餐點讓客人吃的開心安心及滿意
提供早午餐、晚餐、健康餐盒、甜點每日限量供應數量不多
喜歡可以事先預訂
抹茶千層蛋糕
食材嚴選高品質使用日本小山圓粉茶粉、法國鮮奶油
很搞工的千層蛋糕，聽老闆說製作這個麵糊要靜置冷藏
一片片手作千層皮每一層塗上法國鮮奶油
香濃的抹茶香、奶香，迷人滑順的口感，甜度剛好
甜點真的是一種魔力無法抗拒超滿足的
檸檬塔
喜歡檸檬塔酸v酸v的滋味
像朵綻放的玫瑰花檸檬塔，灑上一些檸檬皮屑點綴
增添檸檬清新的香氣，外層餅皮酥脆口感
內餡自然檸檬香氣，入口微酸滋味綿密細緻口感在口中化開
100%新鮮現榨檸檬汁搭配獨家配方，好吃檸檬塔令人回味無窮
如果買回家沒有要馬上吃可以冰在冷凍，口感比較冰涼
不加比較Buga Better早、輕食、晚餐。高雄駁二店
電話｜ 0931-557868
地址｜ 高雄市鹽埕區新樂街214號
營業時間 ｜10:00~13:30 /17:00~19:30
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