喜歡電玩動漫主題或是親子家庭想去酒吧小酌一下一定要認識這家-冒險者公會 The A.G's Bar，

是以動漫為主題的餐酒館、

擁有270環景大螢幕，在這打switch超過癮，

還有小孩最愛的魚缸、多款桌遊，

不管是一個人、三五好友、親子家庭都很適合來這裡喔~

(開車不喝酒，喝酒不開車)

冒險者公會 The A.G's Bar，位於國父紀念館旁，門口就是以電玩動漫為主題，

但也不限是 Cosplayer才能入內，

距離捷運國父紀念館站步行6分鐘的路程，

開車的朋友可以停在市府停車場約步行1~2分鐘的距離

(開車不喝酒，喝酒不開車)

很多人都對酒吧有著高不可攀的感覺，

或者是覺得暗暗的不敢入內，

但冒險者公會有一面大大的窗戶，

讓人從外面就能看到裡面，

讓人更放心的入內

這裡是以電玩動漫為主題，入內後記得先去找會長報到喔~

這副盔甲相當帥氣，

馬上就吸引了我的目光

這裡還有超多動漫模型收藏品，

動漫迷們可別錯過

還有孩子愛的魚缸，

看著魚兒游來游去，

讓人感覺放鬆又自在

最酷的就是這個270環景大螢幕，

在這裡還可以打switch，

非常適合電玩迷們來這包場一起打遊戲，

也很適合運動迷們包場一起看運動賽事超過癮的

如果想要打電動跟店家說一聲就好，但目前限定平日使用，

詳細規範可以在訂位時跟店家詢問喔~

旁邊還放著盾牌和劍，

可以拿來拍照

還有好多桌遊可以和三五好友們一起玩

以往酒吧都給人高不可攀的感覺，

這裡有設施豐富也非常適合親子們一起來喔~

吃喝玩樂一起滿足

冒險者公會的菜單好可愛喔~

有啤酒、調酒、主餐、點心、炸物、下酒菜…等可以選，

滿足每個人不同的喜好

(開車不喝酒，喝酒不開車)

(開車不喝酒，喝酒不開車)

(開車不喝酒，喝酒不開車)

(開車不喝酒，喝酒不開車)

現在來冒險者公會慶生，

當月壽星送瑪蘭哥半甜氣泡酒喔~

(開車不喝酒，喝酒不開車)

現在商業晚餐只要$550，

CP值超高的

(開車不喝酒，喝酒不開車)

座敷童子 迴廊

座敷童子是岩手縣傳說中的一個精靈，

也是住在家宅和倉庫裡的神

在傳說中座敷童子常常戲弄家裡的人，

但見到它的人能帶來幸運，

所以有座敷童子在的家庭會很富足

這款調酒搭配的茶和羊羹頗有日式風味的，

喝起來帶有清爽的茶香，香甜順口，餐後搭配羊羹一起很不錯

(開車不喝酒，喝酒不開車)

酒吞童子 紅蓮羅生門

酒吞童子因從小擁有異於常人的能力，

所以被周圍的人排斥，又叫他鬼孩子，

後變為妖怪後改名酒吞童子，

在大江山建了名為鐵之御所的住處，統領著許多惡鬼，

在冒險者公會，每一款調酒，都代表著一個傳說故事，

大家有空可以google一下，

一杯酒一個故事很有梗耶~

這款酒喝起來就像是莓果汽水般的感覺，

酸酸甜甜的又清爽，

讓人享受微醺的感覺

(開車不喝酒，喝酒不開車)

剝皮辣椒雞湯

最近這個雞湯好夯啊~

好多地方都有，

這裡的剝皮辣椒雞湯喝起來味道還蠻足的，

剝皮辣椒香脆微辣，雞肉嫩口，

餐前喝暖胃又開胃

熔岩薯條

來這裡的朋友可別錯過這個熔岩薯條，

薯條炸得金黃酥脆，

淋上店家的特製醬料，

香濃又好吃，因為醬料裡面其中一個樣是加酸黃瓜，

所以嚐起來相當有層次，

也不會很膩口，

味道還蠻特別的，

是來這裡必點的美味

炸布里起司

還是第一次吃到炸起司耶~

有點像是炸牛奶般的感覺，

表層酥酥的，

一口咬下有爆漿的感覺，

搭配藍莓醬料，

嚐起來獨特又不膩口

奶油青醬燻雞

每根麵條緊緊的巴著濃郁的醬汁，

奶香交織著青醬香，

滋味超級濃郁的，

嚐起來滑口又Q彈，

燻雞肉也很香，

還蠻不賴的

甜酒燉肉

肉塊大又軟嫩，

米飯軟硬度適中嚐起來濃郁又不乾口，

微酸微甜的嚐起來超開胃的，

是一道真材實料又有飽足感的主餐

焦糖布蕾

表面的焦糖焦脆，

可惜是布蕾當天吃起有點太水了，

但整體的味道是好吃的，

女兒還是很捧場的把他吃光了，

當天有跟店家反應，如果有去的朋友還是可以試試喔~

現在來冒險者公會消費滿1000就能抽獎，

最大獎是百富12年1瓶，

獎項不是抽完就沒喔，

抽完會把原本的獎項放回箱子，

所以每次抽都有機會中大獎，

大家有來可別錯過喔~

冒險者公會270環景大螢幕超吸晴，打起電玩來更過癮，

熔岩薯條和炸布里起司相當有特色，

調酒也很有梗，

在這讓人感覺非常歡樂，

讓人彷彿踏入遊戲世界中，

享受一個放鬆微醺的夜晚，

這裡除了適合下班後小酌、親子同樂也很可以，

也超適合和一群同好朋友來這包場辦活動、看球賽，

搭配著大螢幕，

玩起來更盡興，也更多了樂趣

店家資訊:

冒險者公會 The A.G's Bar

地址:台北市信義區逸仙路26巷1號

電話: 02 8786 4733

冒險者公會 The A.G's Bar 粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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