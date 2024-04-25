喜歡電玩動漫主題或是親子家庭想去酒吧小酌一下一定要認識這家-冒險者公會 The A.G's Bar，
是以動漫為主題的餐酒館、
擁有270環景大螢幕，在這打switch超過癮，
還有小孩最愛的魚缸、多款桌遊，
不管是一個人、三五好友、親子家庭都很適合來這裡喔~
(開車不喝酒，喝酒不開車)
冒險者公會 The A.G's Bar，位於國父紀念館旁，門口就是以電玩動漫為主題，
但也不限是 Cosplayer才能入內，
距離捷運國父紀念館站步行6分鐘的路程，
開車的朋友可以停在市府停車場約步行1~2分鐘的距離
(開車不喝酒，喝酒不開車)
很多人都對酒吧有著高不可攀的感覺，
或者是覺得暗暗的不敢入內，
但冒險者公會有一面大大的窗戶，
讓人從外面就能看到裡面，
讓人更放心的入內
這裡是以電玩動漫為主題，入內後記得先去找會長報到喔~
這副盔甲相當帥氣，
馬上就吸引了我的目光
這裡還有超多動漫模型收藏品，
動漫迷們可別錯過
還有孩子愛的魚缸，
看著魚兒游來游去，
讓人感覺放鬆又自在
最酷的就是這個270環景大螢幕，
在這裡還可以打switch，
非常適合電玩迷們來這包場一起打遊戲，
也很適合運動迷們包場一起看運動賽事超過癮的
如果想要打電動跟店家說一聲就好，但目前限定平日使用，
詳細規範可以在訂位時跟店家詢問喔~
旁邊還放著盾牌和劍，
可以拿來拍照
還有好多桌遊可以和三五好友們一起玩
以往酒吧都給人高不可攀的感覺，
這裡有設施豐富也非常適合親子們一起來喔~
吃喝玩樂一起滿足
冒險者公會的菜單好可愛喔~
有啤酒、調酒、主餐、點心、炸物、下酒菜…等可以選，
滿足每個人不同的喜好
(開車不喝酒，喝酒不開車)
(開車不喝酒，喝酒不開車)
(開車不喝酒，喝酒不開車)
(開車不喝酒，喝酒不開車)
現在來冒險者公會慶生，
當月壽星送瑪蘭哥半甜氣泡酒喔~
(開車不喝酒，喝酒不開車)
現在商業晚餐只要$550，
CP值超高的
(開車不喝酒，喝酒不開車)
座敷童子 迴廊
座敷童子是岩手縣傳說中的一個精靈，
也是住在家宅和倉庫裡的神
在傳說中座敷童子常常戲弄家裡的人，
但見到它的人能帶來幸運，
所以有座敷童子在的家庭會很富足
這款調酒搭配的茶和羊羹頗有日式風味的，
喝起來帶有清爽的茶香，香甜順口，餐後搭配羊羹一起很不錯
(開車不喝酒，喝酒不開車)
酒吞童子 紅蓮羅生門
酒吞童子因從小擁有異於常人的能力，
所以被周圍的人排斥，又叫他鬼孩子，
後變為妖怪後改名酒吞童子，
在大江山建了名為鐵之御所的住處，統領著許多惡鬼，
在冒險者公會，每一款調酒，都代表著一個傳說故事，
大家有空可以google一下，
一杯酒一個故事很有梗耶~
這款酒喝起來就像是莓果汽水般的感覺，
酸酸甜甜的又清爽，
讓人享受微醺的感覺
(開車不喝酒，喝酒不開車)
剝皮辣椒雞湯
最近這個雞湯好夯啊~
好多地方都有，
這裡的剝皮辣椒雞湯喝起來味道還蠻足的，
剝皮辣椒香脆微辣，雞肉嫩口，
餐前喝暖胃又開胃
熔岩薯條
來這裡的朋友可別錯過這個熔岩薯條，
薯條炸得金黃酥脆，
淋上店家的特製醬料，
香濃又好吃，因為醬料裡面其中一個樣是加酸黃瓜，
所以嚐起來相當有層次，
也不會很膩口，
味道還蠻特別的，
是來這裡必點的美味
炸布里起司
還是第一次吃到炸起司耶~
有點像是炸牛奶般的感覺，
表層酥酥的，
一口咬下有爆漿的感覺，
搭配藍莓醬料，
嚐起來獨特又不膩口
奶油青醬燻雞
每根麵條緊緊的巴著濃郁的醬汁，
奶香交織著青醬香，
滋味超級濃郁的，
嚐起來滑口又Q彈，
燻雞肉也很香，
還蠻不賴的
甜酒燉肉
肉塊大又軟嫩，
米飯軟硬度適中嚐起來濃郁又不乾口，
微酸微甜的嚐起來超開胃的，
是一道真材實料又有飽足感的主餐
焦糖布蕾
表面的焦糖焦脆，
可惜是布蕾當天吃起有點太水了，
但整體的味道是好吃的，
女兒還是很捧場的把他吃光了，
當天有跟店家反應，如果有去的朋友還是可以試試喔~
現在來冒險者公會消費滿1000就能抽獎，
最大獎是百富12年1瓶，
獎項不是抽完就沒喔，
抽完會把原本的獎項放回箱子，
所以每次抽都有機會中大獎，
大家有來可別錯過喔~
冒險者公會270環景大螢幕超吸晴，打起電玩來更過癮，
熔岩薯條和炸布里起司相當有特色，
調酒也很有梗，
在這讓人感覺非常歡樂，
讓人彷彿踏入遊戲世界中，
享受一個放鬆微醺的夜晚，
這裡除了適合下班後小酌、親子同樂也很可以，
也超適合和一群同好朋友來這包場辦活動、看球賽，
搭配著大螢幕，
玩起來更盡興，也更多了樂趣
店家資訊:
冒險者公會 The A.G's Bar
地址:台北市信義區逸仙路26巷1號
電話: 02 8786 4733
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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。
范范部落格
范范LINE@:@098hmurg
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