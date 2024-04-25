嗨，您是否開始滑手機就停不下來？辦公室使用電腦至少超過八小時？隱形眼鏡戴久乾澀流眼油？其實現代人的眼睛疲勞問題相當嚴重，而眼睛是珍貴的靈魂之窗，為了避免不可逆的傷害，我們都需要好好保養眼睛喔。

說到眼睛保養，西莉亞個人相當有感，因為白天從事行政相關業務，晚上偶爾接案趕文章，等於一整天眼睛都需要盯著電腦工作，更別說追劇是我的平日休閒娛樂之一。可能是長時間用眼過度，自從邁入中年之後，眼睛漸漸不如年輕時一片光明(笑)，電腦螢幕盯久了視線總是漸漸模糊，除了補充營養品之外，西莉亞也正準備尋找一組適合自己使用的眼部按摩器。

前陣子剛好有個機會接觸到這一台【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE，真的是不用不知道，使用起來令人超驚豔啊！

【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE不論是外型或是使用功能，都相當適合用眼過度需要休息的西莉亞，難怪這一台空氣波熱敷眼部按摩器還有小天使眼罩的美稱，至於這一台眼部按摩器的使用功能有多麼便利呢？接著就讓西莉亞分享給大家喔。

｜MUNICHI 沐尼黑 空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE｜產品包裝

【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE包裝相當簡約時尚，記得那天從管理室大哥手上接過這台按摩眼罩，一瞬間被重量給驚艷到，怎麼可以這麼輕巧啦，這讓西莉亞相當期待打開包裝的那一刻..(笑)

▼【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE，又被稱為小天使按摩眼罩，使用起來應該會有一種讓小天使帶您置身天堂的體驗.(笑)

▼MUNICHI 沐尼黑。空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE

▼MUNICHI 沐尼黑。空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE

▼MUNICHI 沐尼黑。空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE

▼開箱第一眼看見這一台空氣波熱敷眼部按摩器，機身純粹潔白顏色搭配淺灰色親膚材質的PU 蛋白親膚墊，真的是光外型就讓女孩們超喜愛啊..

▼MUNICHI 沐尼黑。空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE

▼【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE總共有 空氣波熱敷按摩眼罩*1、USB電源線*1、保證書及說明書。

▼空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE體積相對其它品牌，加上又可以摺疊，所以丟進包包攜帶相當便利，機身長寬高為21CM*11.5CM*8CM，淨重則為320公克。

▼MUNICHI 沐尼黑。空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE

▼MUNICHI 沐尼黑。空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE

｜MUNICHI 沐尼黑 空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE｜產品特色

空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE小天使按摩眼罩帶您置身天堂的體驗！氣壓熱敷X親膚材質X輕鬆折疊業界體感最佳，CP值最高，極致享受。

▶ 40°恆溫熱敷，仿真人揉捏手法

▶ 超有感氣壓，太陽穴氣囊按摩設計

▶ 四種模式，睡眠/護眼/暖眼/美眼

▶ 護眼立體凹槽，鬆緊帶調節適用任何頭型

▶ PU 蛋白親膚墊，貼合肌膚，透氣不易過敏

▶ 內建舒緩音樂，支援藍芽連接

▶ 無線設計，180°摺疊收納好攜帶，Type-C 充電

▶ 高續航力，1200mAh 電池，滿電可用 75 分鐘

▶ 自動定時，15 分鐘安全定時關機

▼【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE，總共設計四種模式，睡眠/護眼/暖眼/美眼，不論是睡前放鬆、旅遊舒緩或午休小憩，都可以滿足使用者的需求。

▼大家也無須擔心睡前使用會不會舒服到睡著忘記關機，這一點【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE也為大家想到了喔！這一台眼部按摩器採用自動定時，15分鐘安全定時關機。

▼還記得那一天西莉亞第一次使用【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE，開機之後除了熱敷及按摩功能持續運作之外，其實這一款眼部按摩器還內建舒緩音樂，蟲鳴鳥叫音樂聲伴隨著仿真人揉捏手法規律地運作著，加上40度恆溫熱敷，這說有多舒服就有多舒服啊..(笑)

▼【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE，除了內建舒緩音樂之外，也可以支援藍芽連接，換上自己喜愛的音樂，讓整個按摩過程更增添專屬於自己的休閒時刻。

▼MUNICHI 沐尼黑。空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE-支援藍芽連接

▼MUNICHI 沐尼黑。空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE

▼MUNICHI 沐尼黑。空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE

▼畢竟每個人的頭型大小不一，就連這一點【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE都幫您照顧到了，這一款眼部按摩器擁有鬆緊調節，適合任何頭型，隨便您們調節使用。

▼MUNICHI 沐尼黑。空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE-鬆緊調節適合任何頭型

▼【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE的淺灰色內襯採用PU蛋白親膚墊材質，貼合肌膚，透氣不易過敏，畢竟眼部按摩器相當貼近肌膚，這一款按摩眼罩的PU蛋白親膚墊親膚材質，使用起來軟Q軟Q真的好舒適。

▼超有感氣壓，擁有太陽穴氣囊按摩設計，更是這一款【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE值得稱讚的優點，仿真人揉捏手法更讓西莉亞對於這一台眼部按摩器相當喜愛呢..(笑)

▼【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE的護眼立體凹槽，讓使用者在眼周周圍沒有任何壓迫感，也可以保護眼球。

▼至於【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE的鼻梁簍空設計，讓使用者使用起來不壓鼻，這一點跟護眼立體凹槽同等重要，也是西莉亞相當喜愛這一款商品的原因之一。

▼【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE優點之一，它是一台無線設計的眼部按摩器，隨時隨地輕鬆帶著走，至於如何充電呢？機身正中央設計一組Type C 充電孔，充電時間約2.5小時，1200mAh電池高續航力，滿電可使用約75分鐘，喔，對了！眼部按摩器無法邊充電邊使用，順道提醒大家一下嘿！

▼空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE清潔方式也是相當簡單，請使用清水濕布擦拭內襯即可，不建議使用其它化學成分清潔劑，以免產生變質，記得西莉亞有一次使用完畢之後，才想到根本還沒有卸妝，於是眼部按摩器內襯沾上些許粉底，當下急著心想怎麼辦啦？

大家別太擔心機身清潔問題，只要拿清水濕布輕輕擦拭，沒一會兒功夫內襯就清潔溜溜，相當方便整理。還有記得機身不防水，千萬不要整台眼部按摩器直接拿水沖洗，這樣整台機器會去了了喔..

▼MUNICHI 沐尼黑。空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE

▼【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE除了搭配無線設計Type C充電孔，機身相當好整理之外，它還可以180度摺疊收納，西莉亞真的沒有浮誇，只要將眼部按摩器摺疊起來，隨時隨地就可以輕鬆帶著走囉！

｜MUNICHI 沐尼黑 空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE｜使用不受線

【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE結合市面上熱敷眼罩的優點，睡眠X護眼X暖眼X美眼四種模式，隨心選擇應付每一天的不同需求，另外40°恆溫氣壓熱敷，機身護眼凹槽設計，內襯親膚透氣，高續航力電池自動定時，摺疊收納輕鬆帶著走，機身無線設計完全使用不受線。

還有這一款眼部按摩器結合支援藍芽，西莉亞再也不用敷眼罩，想同時聽音樂還要戴耳機，簡直是好麻煩又難調整，小天使按摩眼罩一機搞定，盡情享受一個人的放鬆時光。小天使按摩眼罩CP值最高，相當值得推薦給您們。

▼對於身為旅遊部落客，總是需要到處趴趴走的西莉亞來說，有時在外經過一天疲勞，想要舒緩一下時，這一款【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE剛好派上用場，PU蛋白親膚立體凹槽保護眼球，鬆緊調節帶鼻樑舒適不壓鼻，Type-C充電無線設計使用上，完全不受限於各種場合，攜帶方便隨時帶著走！

▼MUNICHI 沐尼黑。空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE

▼【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE仿真人揉捏超有感，40°恆溫氣壓熱敷，搭配著舒緩音樂，簡直讓西莉亞舒服到睡著了，另外3D立體氣囊貼合太陽穴按摩，眼部SPA的專屬時光也不能少喔。

根據眼科醫師指出，我們需要眼部熱敷時，就以40-45°C為最佳溫度，敷10-15分鐘效果最佳，但傳統使用熱毛巾熱敷眼部，除了不容易控制溫度之外，整體效果也不太顯著，至於這一款【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE，擁有40°恆溫熱敷能夠維持溫度，讓眼部周邊血液循環能更加舒緩！

▼MUNICHI 沐尼黑。空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE





▼這一款【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE，西莉亞相當推薦給您們，擁有一台功能完善的眼部按摩器非它莫屬，結合多功能按摩模式，簡直完勝市面上任何品牌的熱敷眼部按摩器，價格也相當親民喔！

｜MUNICHI 沐尼黑 空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE｜使用心得

【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE經過這些日子的使用，西莉亞對於這一款眼部按摩器的40°恆溫氣壓熱敷相當滿意，要是感覺眼睛稍微疲勞，簡單熱敷加按摩十來分鐘，讓眼睛周圍紓壓一下嘛系金素西。

還有就是這一款的親膚材質，畢竟眼部按摩器使用需要貼近肌膚，這一款按摩眼罩的PU蛋白親膚墊親膚材質，使用起來真的好舒適，另外輕鬆折疊攜帶方便，這可讓西莉亞這些日子，不論是回高雄娘家，或是外出旅行都可以輕鬆帶著走。

【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE，40°恆溫氣壓熱敷，仿真人揉捏手法，超有感氣壓，太陽穴氣囊按摩設計，讓西莉亞使用之後能夠放鬆雙眼減少疲勞特別滿意，也相當推薦給想要擁有一台輕巧時尚簡約，功能齊全優質眼部按摩器的您們喔。

【MUNICHI 沐尼黑】空氣波熱敷眼部按摩器 MR.EYECARE-哪裡買？

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