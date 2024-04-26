燒肉眾二代目精緻燒肉-台南中正店~新鮮滿點的燒肉海鮮!

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某天等車時看到電視牆正在播放

一間新開的燒肉店、食材看著挺不錯

想想也很久沒吃烤肉啦！

就趁放假日組團來嚐鮮看看~

中正路上、林百貨附近的

【燒肉眾二代目精緻燒肉-台南中正店】

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燒肉眾二代目位於大馬路邊上、

簡潔俐落的黑色外觀

與大片的白底黑字招牌、

在陽光下閃閃發亮的相當顯眼!

不過門面倒是滿低調的。

裡頭空間不大、

應該說比我想像中還小XD

（建議可先訂位）

但座位區的空間挺寬敞、

所以也不會讓人覺得擁擠！

✩［最神奇的是~吃完2小時出來

身上衣服一點味道也沒有］✩

◆〖採燒肉吃到飽模式、限時2小時〗

頂級饗宴-(平日限定)$788(+$100)/人

豪華饗宴-$988(+$100)/人

精饌饗宴-$1288(+$200)/人

兒童價位-110cm以下免費

110cm-130cm:$388/人

【以上價位均加收10%清潔費】

食材種類主要分為

牛、豬、雞肉、海鮮、熟食。

（最高級的還有龍蝦❤）

以菜單來看、

可能是我吃過的烤肉店裡

菜色種類偏少的!

但在肉類海鮮的生鮮品質上

卻是名列前茅❤❤❤

而店家在服務品質上也是沒話說！

有隨時注意到客人的需求、

態度也很親切風趣、給讚!

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《988的套餐》

點餐後會先送上一盤招待的肉盤!

而且還有現包手卷可以吃

(有雞、豬、牛三種口味)

接著店員就會送上調料任君選擇~

不過雖然剛開始的目的是要吃肉肉

但就實際情況、

現在的戰鬥力早已衰退、

肉肉是沒法吃太多了、

所以變成主攻海鮮為主！

然後就必須大推海鮮類的

◆［東石牛奶鮮蚵、大扇貝］

◆［天使紅蝦、泰國蝦］

（基本上有一個小時都在吃這些）

天使蝦與泰國蝦的個頭都不小，

而且肉質彈脆，用看的就很賞心悅目、

吃到嘴裡更是滿

（天使紅蝦的"甜"吃的出來）

接著欣賞在貝殼的湯汁裡

波波沸騰的肥嫩扇貝肉（很大顆!）

最後就是掰開牡蠣殼、

伴隨熱燙鹹香的湯汁

將肥美大顆的鮮蚵放入口中。

感受那瞬間迸發出的鮮脆海味❤

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肉品方面

◆［伊比利。豬梅花］的美味

從油脂分佈還有花色就能看出。

◆［松阪豬］

彈脆的肉感厚度也大受好評❤

◆［脆皮肥腸］是讓人驚訝的"大"

烤到脆香吃入嘴裡、

脆嫩豐腴的脂香加上青蔥，

讓人吃的很是爽快❤

店名：燒肉眾二代目精緻燒肉-台南中正店

地址：臺南市中西區中正路56號

時間：下午12:00 - 下午3:00

下午5:00 - 上午12:00

電話：06 221 9782