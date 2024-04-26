燒肉眾二代目精緻燒肉-台南中正店~新鮮滿點的燒肉海鮮!
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某天等車時看到電視牆正在播放
一間新開的燒肉店、食材看著挺不錯
想想也很久沒吃烤肉啦！
就趁放假日組團來嚐鮮看看~
中正路上、林百貨附近的
【燒肉眾二代目精緻燒肉-台南中正店】
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燒肉眾二代目位於大馬路邊上、
簡潔俐落的黑色外觀
與大片的白底黑字招牌、
在陽光下閃閃發亮的相當顯眼!
不過門面倒是滿低調的。
裡頭空間不大、
應該說比我想像中還小XD
（建議可先訂位）
但座位區的空間挺寬敞、
所以也不會讓人覺得擁擠！
✩［最神奇的是~吃完2小時出來
身上衣服一點味道也沒有］✩
◆〖採燒肉吃到飽模式、限時2小時〗
頂級饗宴-(平日限定)$788(+$100)/人
豪華饗宴-$988(+$100)/人
精饌饗宴-$1288(+$200)/人
兒童價位-110cm以下免費
110cm-130cm:$388/人
【以上價位均加收10%清潔費】
食材種類主要分為
牛、豬、雞肉、海鮮、熟食。
（最高級的還有龍蝦❤）
以菜單來看、
可能是我吃過的烤肉店裡
菜色種類偏少的!
但在肉類海鮮的生鮮品質上
卻是名列前茅❤❤❤
而店家在服務品質上也是沒話說！
有隨時注意到客人的需求、
態度也很親切風趣、給讚!
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《988的套餐》
點餐後會先送上一盤招待的肉盤!
而且還有現包手卷可以吃
(有雞、豬、牛三種口味)
接著店員就會送上調料任君選擇~
不過雖然剛開始的目的是要吃肉肉
但就實際情況、
現在的戰鬥力早已衰退、
肉肉是沒法吃太多了、
所以變成主攻海鮮為主！
然後就必須大推海鮮類的
◆［東石牛奶鮮蚵、大扇貝］
◆［天使紅蝦、泰國蝦］
（基本上有一個小時都在吃這些）
天使蝦與泰國蝦的個頭都不小，
而且肉質彈脆，用看的就很賞心悅目、
吃到嘴裡更是滿
（天使紅蝦的"甜"吃的出來）
接著欣賞在貝殼的湯汁裡
波波沸騰的肥嫩扇貝肉（很大顆!）
最後就是掰開牡蠣殼、
伴隨熱燙鹹香的湯汁
將肥美大顆的鮮蚵放入口中。
感受那瞬間迸發出的鮮脆海味❤
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肉品方面
◆［伊比利。豬梅花］的美味
從油脂分佈還有花色就能看出。
◆［松阪豬］
彈脆的肉感厚度也大受好評❤
◆［脆皮肥腸］是讓人驚訝的"大"
烤到脆香吃入嘴裡、
脆嫩豐腴的脂香加上青蔥，
讓人吃的很是爽快❤
店名：燒肉眾二代目精緻燒肉-台南中正店
地址：臺南市中西區中正路56號
時間：下午12:00 - 下午3:00
下午5:00 - 上午12:00
電話：06 221 9782