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台南市中西區台南市中西區燒肉眾二代目精緻燒肉-台南中正店~新鮮滿點的燒肉海鮮!

2024-04-26 00:18:00 沾墨點落 人氣：94
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：667篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：燒肉眾二代目精緻燒肉-台南中正店
place台南市中西區中正路56號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/phpkOiXMC

燒肉眾二代目精緻燒肉-台南中正店~新鮮滿點的燒肉海鮮!

某天等車時看到電視牆正在播放
一間新開的燒肉店、食材看著挺不錯

想想也很久沒吃烤肉啦！
就趁放假日組團來嚐鮮看看~

中正路上、林百貨附近的
【燒肉眾二代目精緻燒肉-台南中正店】

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燒肉眾二代目位於大馬路邊上、
簡潔俐落的黑色外觀
與大片的白底黑字招牌、
在陽光下閃閃發亮的相當顯眼!

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不過門面倒是滿低調的。

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裡頭空間不大、
應該說比我想像中還小XD
（建議可先訂位）
但座位區的空間挺寬敞、
所以也不會讓人覺得擁擠！

✩［最神奇的是~吃完2小時出來
     身上衣服一點味道也沒有］✩

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◆〖採燒肉吃到飽模式、限時2小時〗

頂級饗宴-(平日限定)$788(+$100)/人
豪華饗宴-$988(+$100)/人
精饌饗宴-$1288(+$200)/人
兒童價位-110cm以下免費
110cm-130cm:$388/人
【以上價位均加收10%清潔費】

食材種類主要分為
牛、豬、雞肉、海鮮、熟食。
（最高級的還有龍蝦❤）

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以菜單來看、
可能是我吃過的烤肉店裡
菜色種類偏少的!

但在肉類海鮮的生鮮品質上
卻是名列前茅❤❤❤

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而店家在服務品質上也是沒話說！
有隨時注意到客人的需求、
態度也很親切風趣、給讚!

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《988的套餐》
點餐後會先送上一盤招待的肉盤!
而且還有現包手卷可以吃
(有雞、豬、牛三種口味)

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接著店員就會送上調料任君選擇~

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不過雖然剛開始的目的是要吃肉肉
但就實際情況、
現在的戰鬥力早已衰退、
肉肉是沒法吃太多了、
所以變成主攻海鮮為主！

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然後就必須大推海鮮類

◆［東石牛奶鮮蚵、大扇貝］

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◆［天使紅蝦、泰國蝦］

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（基本上有一個小時都在吃這些）

天使蝦與泰國蝦的個頭都不小，
而且肉質彈脆，用看的就很賞心悅目、
吃到嘴裡更是滿
（天使紅蝦的"甜"吃的出來）

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接著欣賞在貝殼的湯汁裡
波波沸騰的肥嫩扇貝肉（很大顆!）

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最後就是掰開牡蠣殼、
伴隨熱燙鹹香的湯汁
將肥美大顆的鮮蚵放入口中。
感受那瞬間迸發出的鮮脆海味❤

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肉品方面

◆［伊比利。豬梅花］的美味
從油脂分佈還有花色就能看出。

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◆［松阪豬］
彈脆的肉感厚度也大受好評❤

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◆［脆皮肥腸］是讓人驚訝的"大"

烤到脆香吃入嘴裡、
脆嫩豐腴的脂香加上青蔥，
讓人吃的很是爽快❤

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店名：燒肉眾二代目精緻燒肉-台南中正店

地址：臺南市中西區中正路56號

時間：下午12:00 - 下午3:00
         下午5:00 - 上午12:00

電話：06 221 9782

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