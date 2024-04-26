新竹五峰．蟬說：霧繞WooRao

游小熊家的第三露，依舊選擇免裝備的懶人露營模式這次來到新竹五峰鄉白蘭部落裡的「蟬說：霧繞WooRao」

蟬說：霧繞結合泰雅族特色文化，提供一泊三食免搭帳的全包式豪華露營體驗

只要帶著一咖行李即可輕鬆入住，從新竹市區開車約一個多小時即可抵達

報到後即可享用園區準備的午茶迎賓小點，接著還有手作DIY體驗

夜間還有營火晚會可以烤棉花糖，亦可自費報名參加泰雅族狩獵文化體活動

霧繞食堂提供原住民風味晚餐及中西式自助早餐，餐點種類豐富且好吃

更棒的是，園區內隨著四季而有著不同的主題景致

二月賞櫻、四月賞螢、六月可賞繡球花，也有機會看到楓紅和雲海

森林系的全包式懶人露營，很適合帶著家人一同來大自然裡放鬆及放空

五峰鄉也有不少景點可以順遊，像是清泉部落裡就有不少景點可走走

有張學良故居、將軍湯、桃山國小、三毛的家、清泉吊橋和峰市集

不管是入住前或是退房後都可以順遊的景點喔~

蟬說：霧繞WooRao_讀者專屬優惠

專屬優惠:https://chanshuo.life/EjG16(線上訂房 輸入wr7935 可享95折優惠)

新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298之3號

電話：03-6210-120 / 0975-380-021

受理電話預約時間：9:30 am – 9:30 pm

入園時間：14:00、入住時間：16:00、退房時間：11:00

蟬說：霧繞WooRao_地理位置



蟬說：霧繞位在新竹五峰鄉約海拔1000公尺的的白蘭部落裡

跟著導航指示，從122縣道轉進隘蘭聯絡道路約十分鐘後

看到右前方有霧繞的招牌，轉進去就對了

進入園區後，即可看到左右兩側都有規劃停車格

可入園的時間為14:00，我們大約14:05左右抵達

我們似乎還算蠻早來的，所以還可以挑個喜歡的位置停



蟬說：霧繞WooRao_園區地圖

蟬說：霧繞WooRao_豐收餐廳

停好車環顧四周環境後，直覺地往眼前這棟木造建築方向走去

這裡就是入住的這兩天，享用午茶點心及早、晚餐的「豐收餐廳」

而辦理入住手續的櫃檯也在這裡面



另外也會順便詢問及登記下午的手作DIY活動

因16:00才能進帳篷，行李可先寄放在櫃檯旁，屆時會再幫忙送到帳篷區 辦理入住手續時，工作人員會解說園區地理位置、用餐時段及相關事項另外也會順便詢問及登記下午的手作DIY活動因16:00才能進帳篷，行李可先寄放在櫃檯旁，屆時會再幫忙送到帳篷區

櫃檯還放有畫著營區景致的明信片，一旁也有圖章可以蓋

寫好可投入後方小箱子內，約1~2週會寄出（FREE）

蟬說:霧繞另有付費體驗的活動「Qbuyang之夜│泰雅族獵徑尋根」」

是由專業獵人帶著大家走入獵徑並體驗原民狩獵文化

活動時間是晚上的19:30-21:30

有興趣的人都可向櫃檯工作人員報名

稍早有提到可將行李在櫃檯這裡

櫃檯旁有個收納掛袋，上面放有各房號專屬的行李吊牌

找到屬於自己房號的掛牌，將它綁在欲寄放的行李上

屆時工作人員會依掛牌號忙，幫忙將行李送到各個帳篷

蟬說：霧繞WooRao_園區活動時間表





Day1:

・14:00 入園

・14:30-16:00 迎賓小點

・15:00-16:00 在地體驗（手作/園區導覽）

・16:00 進房

・18:00-19:30 原住民風味晚餐(最晚入場 18:30)

・19:30-21:30 營火晚會(遇雨改消)

Day2:

・08:00-09:30 早餐(最晚入場 9:00)

・11:00 退房

以上活動時間表，會視現場情況調整，故請依當日實際調配時間為主喔

蟬說：霧繞WooRao_迎賓小點

辦好入住手續及寄放好行李，時間也已來到14:30左右

此時在原地（豐收餐廳)即有園區貼心準備的迎賓小點可享用（14:30-16:00)







豐收餐廳在櫃檯及取餐區，兩邊都有規劃座位區

整體的座位數還不少，可以挑個喜歡的位置坐下來吃

木質的取餐台上放有兩款點心和兩個小烤箱



這天的兩款點心分別是檸檬蛋糕和荷蘭小鬆餅

荷蘭小鬆餅得用小烤箱烤過的口感會更好吃喔

另一側放有飲品和幾款小餅乾

飲品有金萱烏龍、葡萄柚汁、黑咖啡，更貼心的是，還準備了鮮奶

讓不喝黑咖啡的人，也可自行調製一杯拿鐵來喝，超棒~

餅乾共有卡哩卡哩(甜)、海苔鬆餅和馬鈴薯洋芋球三款

也剛好都是我們和孩子們愛吃的~

有蛋糕、有餅乾還有飲料，實在太幸福了

我們也邊享用我們最愛的下午茶及邊等候待會兒的手作DIY活動 蟬說：霧繞WooRao_森林系編織鑰匙圈DIY

15:00-16:00為手作DIY活動時間

這天的主題是森林系編織鑰匙圈（不定期調整，請依現場為主）

先由工作人員傳授編織口訣並實際示範編織一兩回後

大家便各自回到座位上自行編織

編織繩的配色共有三種不同的搭配

游小熊一家四口剛好三種配色都可以一次擁有



在熟記工作人員傳授的口訣來編織，其實真的不難吔

陳小銘和昕妹妹父女倆選擇通力合作，先一起編一條

而游小熊和尊哥哥母子倆則是各自努力編自己的 本來一直擔心因自己手殘而無法做好的游小熊在熟記工作人員傳授的口訣來編織，其實真的不難吔陳小銘和昕妹妹父女倆選擇通力合作，先一起編一條而游小熊和尊哥哥母子倆則是各自努力編自己的 很快地，時間也接近16:00左右了

工作人員也告知大家可以準備進帳篷

我們將手邊還沒編織好的鑰匙圈先收好

等回帳篷後，有空繼續把它完成

而上圖即是我們一家未完成的作品

昕妹妹已先將編繩戴在手上，旁邊兩條即為游小熊和尊尊的

相信用肉眼即可看的出，中間那條似乎做的比較好

沒錯~中間那條沒有歪七扭八的正是游小熊編的 沒想到~游小熊編的還蠻好看的吔

（至少是一家子裡編的最好的這樣，哈~）

也讓國中時期家政課成績一向不怎麼好的游小熊

有恢復了那麼一點信心這樣，哈~ 蟬說：霧繞WooRao_誠實商店

在豐收餐廳前方的空間裡，除放有桌椅外，還有個鐵製三層置物架

最下層放有可自行取用的玩具箱、上面兩層則放有多款泡麵和餅乾

這裡即是園區的誠實商店 鐵架旁掛有誠實商店裡各個商品的售價

若有想買的，自行將錢投入紙盒裡即可 而玩具箱裡也有一些遊戲器材

所以孩子們也趁空檔在前方空地玩了起來

玩了一會兒後也準備往我們的帳篷方向移動 蟬說：霧繞WooRao_山眠小車（Zone D) 往我們入住的帳篷區移動時會經過有兩台露營車的山眠小車

山眠小車

坐落在園區至高點，溫暖舒適的露營車打造出別同以往的露營體驗

從窗外望去便是白拋拋的雲海映入眼簾。 露營車感覺也是蠻不錯的體驗，下次有機會也想來住看看

接著繼續往我們入住的山谷小鹿區走去，要從露營車旁的階梯往下走 下階梯後，沿途都有指標，跟著走即可 蟬說：霧繞WooRao_好冬小屋（Zone B)

沿途會經過好冬小屋，游小熊也走上前在外面看了看究竟

好冬小屋

山腰上的小小木屋，眺望著層山疊嶂的山谷，傍晚時刻，

殷紅色的夕陽為雲朵染上了金色、橘紅色、紫色的絢麗色彩！ 不想睡帳逢或是露營車的人也可以選擇小木屋

一個園區裡有不同的房型可選擇也很棒吔 沿著斜坡往下走，隱約可看到在衫木林間露出的白色帳篷身影

而這裡就是我們當天要入住的山谷小鹿了 看到帳篷身影，孩子們也迫不及待地往帳篷區方向走去 蟬說：霧繞WooRao_山谷小鹿（Zone C ) 山谷小鹿

山谷內筆直又挺拔的杉木環繞四周，如同天然的屏障一般，

寧靜又安心。夜晚伴著撒落在身上的點點星光，靜靜地欣賞隨風起舞的樹影。

山谷小鹿共有九帳，另規劃有公用浴廁、休息區、交誼廳和營火場地

依分配的房號再對照帳篷外的號碼即可找到自己的帳篷 游小熊一家很幸運地入住在離浴廁及休息區都很近的9號帳篷

山谷小鹿的帳篷是5米的帆船帳篷，另有外帳和獨立的休息區 外帳休息區放有一桌+四張折疊椅 每個帳篷外也貼心掛有兩把愛心傘可使用 帳篷內有兩張雙人床 (152x188cm)

床很大，我們一大+一小的組合一起睡一張床

空間很足夠，孩子還可以滾來滾去這樣

在兩張床的中間放有籐編茶几和桌燈 茶几旁有一條多孔設計的延長線

正面及側面都有插頭可充電，很方便 園區在冬季期間（10月至４月）會提供電毯/床/條

我們入住時是三月底左右，天氣還蠻熱的，所以就沒有使用它了 除了帳篷外有桌椅，房內也有一桌兩椅

這裡放有面紙盒、垃圾桶和暖爐（夏天有風扇） 另一側有沙發床、立身鏡、掛衣架、衣架、浴巾、液體電蚊香和耳塞 園區採共用衛浴，另有提供一個盥洗袋，沐浴時可使用

要注意的是，因應支持綠色旅遊，故不提供一次性備品(牙刷、牙膏)喔 進來沒多久後，園方工作人員也將我們的行李送達

再稍微整理後，游小熊也打算到外面走走逛逛 有對父女倆早已迫不及待到外面空地活動筋骨去了

所以只好派尊尊留守帳篷，媽媽我自己去探險就好 我們帳篷斜對面剛好是晚上營火晚火的場地

真的不得不說，我們的帳篷地理位置真的挺不錯的呢 蟬說：霧繞WooRao_山谷小鹿（交誼廳&休息區) 斜坡旁有個玻璃屋，這裡是山谷小鹿的交誼廳 裡面放有營火晚會活動的相關物品，另有多張桌椅

若不想待帳篷，來這裡吃東西或聊聊天也不錯 角落處也放有玩具和球拍，都是可以直接取用 交誼廳旁有個像是樹屋的地方，游小熊也走上去瞧一瞧 這裡是放有不同型式椅子的休息區，椅子坐起來也蠻舒服的

夜晚點了燈後，和三五好友們來這裡聊聊天，氣氛也很不錯 蟬說：霧繞WooRao_山谷小鹿（茶水間&梳妝室） 位在斜坡左手邊的白色小屋，是共用衛浴、茶水間及梳妝室 在白色小屋這裡，也有不少人會來拍照取景

天氣好時，在杉木間可拍到後方山景及藍天白雲的畫面 茶水間和梳妝室是同一間

外面放有分類的垃圾桶、廚餘桶及餐盤回收台 前半段是梳妝室，在大面的化妝鏡前放有幾張椅子 桌上也貼心放有消毒酒精、棉花棒、牙線棒、女性生理用品

也有幾台吹風機和一台消毒鍋 牆邊也設置如豐收餐廳前的誠實商店

讓肚子餓想找東西吃的人，可就近購買，不用跑太遠 後半段的空間則是茶水間

除放有保溫瓶和餐具外 也有一台冰溫熱的飲水機和公用冰箱 蟬說：霧繞WooRao_山谷小鹿（共用衛浴) 蟬說：霧繞的衛浴是男女共用而未分開的形式

門口的左右兩側都各有兩個洗手台 共用衛浴的空間分為左右兩邊

左邊是男女共用的廁所、右邊則是淋浴間

在走廊的盡頭也放有嬰兒澡盆和小板凳，都可自行取用 淋浴間裡有提供茶籽堂的沐浴乳和洗髮乳

熱水很熱且水柱也很強，沖起澡來很舒服

大致參觀完山谷小鹿的周邊環境，也差不多準備來去吃晚餐了

蟬說：霧繞WooRao_原住民風味料理

游小熊一家一直都很喜歡蟬說系列的餐點，無論是晚餐或早餐

餐點不僅豐富且選擇性多，且會將在地的特色及食材融入料理之中

蟬說：霧繞的晚餐，是由霧繞食堂所準備的原住民風味料理（18:00-19:30)

近20多道的佳餚裡，融入在地原住民特色的食材，像是:

刺蔥、馬告、樹豆、羅氏鹽夫木….等食材

並保留了泰雅族碳火烹調、燻烤的技法並結合法式燉煮模式所烹調而成

一道道餐點放在具質感的木造餐檯上且又打了光

因而看來更是讓人垂涎三尺，每一道都好想吃吃看

每道料理旁都放有寫有料理名稱的小卡，讓住宿旅客可知道自己吃的是什麼

因為餐點太多且版面有限，游小熊在此就不一一介紹

僅將餐點的料理名稱列出給大家參考喔

餐點（由左而右及由上到下）：

刺葱香燻烤雞、辣味小米酒釀豬肉、蘿蔔時雨煮、炒高麗菜、青醬烤時蔬、炸串菇菇、

胡椒烤螺肉、櫻花蝦烤玉米筍、香酥巴攏…

其中的烤螺肉很夠味，孩子們吃超多，烤雞和酒釀豬肉也好吃

高麗菜很脆且甜，烤玉米筍也是多數人的最愛

還有那一串串金黃色的炸香菇也很受歡迎

樹豆豬肉丸、火烤月桃小腿肉、炸小米糕鰹魚片、莓果烤布丁

其中的炸小米糕鰹魚片，游小熊一直以為它是章魚燒，結果一咬下去才知原來不是

晚餐裡唯一的一款甜點即為上圖這口感綿密且吃的到雞蛋香的莓果烤布丁，

除了菜之外，另有白飯和香菇炊飯及小農蔬菜湯、水果雞湯可搭配著一起吃

香菇炊飯還蠻特別的，不常吃到的我們都覺得蠻好吃的

水果雞湯吃來帶點甜味，和蔬菜湯都是屬於較清淡口味的湯品

另一個餐檯上也放有幾道小點、水果、沙拉和飲料

這裡有野菜捲、豬肉慕絲餅、苦花起司酥及老芋頭派對等幾款特別的小點

另有水果（火龍果/柳丁)、糖醋漬及生菜沙拉

飲料則有烏梅汁和馬告紅茶

游小熊一家四口也幾乎將所以的餐點都夾了一些來分食

對於晚餐，雖然各有不同喜歡的菜色，但相同的是都給予很高的評價喔

蟬說：霧繞WooRao_豐收地（Zone A)

用餐後在走回帳篷之前，我們也走來位在豐收餐廳前的「豐收地」看看

豐收地：

地主的祖先初到此地時第一個開拓地方，早晨若運氣好，

可看到雲海圍繞，夜間星空一覽無疑。春季時，櫻花樹圍繞在帳篷外，

隨風搖曳的粉嫩櫻花，飛翔在山影之間。

夜晚的營區，有了燈光的加持真的變的好美

豐收地這裡和我們入住的山谷小鹿同為五米的帆船帳

也有共用的衛浴和茶水間，帳篷前還有一片大草地

這樣的空間也很適合三五好友一起來包區呢

蟬說：霧繞WooRao_營火晚會（烤棉花糖，遇雨取消）

雖然才剛吃飽沒多久，但正好也是營火晚會的時間（19:30-21:30)

在玻璃屋（交誼廳）的桌子上，也準備好烤棉花糖的食材和器具

桌上還貼心放有烤棉花糖小訣竅的小立牌

我們也大致看了一下，等待會兒來真正烤時就知有沒有認真記了，哈~

營火晚會的營火早已升好

我們等人潮稍退後再前去烤棉花糖

自己吃的棉花糖自己烤，兄妹倆也很認真地烤自己要吃的

也很孝順地有各自烤給爸爸媽媽吃

游小熊也有試著烤一下，只是功力沒有很好

接近火源的距離沒有掌握的很好，但還好沒有烤太焦就是了

（烤過後的棉花糖變軟之後，口感比沒烤過的好吃吔

只是，吃多多少會比較甜膩就是，所以淺嚐吃個一兩顆就好）

稍早看過豐收地的夜景覺得很美

但其實山谷小鹿這裡也一樣很美

有了燈光點綴，一整個超夢幻也很有FU

我們也和其它人一樣，坐在外帳休息區裡聊天和吃東西

但也因為晚餐吃太飽，所以帶去的零食幾乎都沒吃這樣

看了看時間，我們趁著大多數人還在聊天時趕快輪流去梳洗



梳洗後也差不多該睡覺了

因為帳篷與帳篷間距離較近

若是怕吵或容易被聲音影響睡眠的話

此時帳篷裡貼心準備的耳塞就派的上用場啦

蟬說：霧繞WooRao_早餐



因為是睡在戶外，約六點多就可以清楚的聽到蟲鳴鳥叫聲

再躺在床上掙扎些許時間後，也趕快起來梳洗準備吃早餐了

第二天，依然是個大好的天氣

往餐廳方向走去，眼前藍天白雲加上被群樹包圍，拍出來的畫面很美

早餐的用餐時段是08:00-09:30(最後入場09:00）

有別於晚餐是由工作人員先安排好座位

早餐則採自由入座的方式，拿取專屬房號小立牌

再找喜歡的位置坐下，並將小立牌放置桌上即可

中西式的自助早餐菜色依然很豐富

餐檯上放置的一道道餐點看來也一樣都很可口

有香料烤南瓜、起司菇菇、西式炒蛋、炒時蔬、炒高麗菜、洋葱炒豬肉絲、烤培根、蘿蔔糕和白粥

也有兩款麵包+三款抹醬、火腿片和生菜沙拉

另一邊的餐檯上則有清粥小菜的配菜、飲料和榖片

飲料有牛奶、黑咖啡和柳橙汁，榖片則有三種口味可選擇

小菜種類雖然不多，但基本且經典的品項都有就很夠吃

另外還有芭樂和蘋果兩款水果可以吃

游小熊一家四口，中式和西式早餐各有喜好

所以依慣例一樣是全部都先夾一些來吃

有喜歡的再去夾第二輪、第三輪這樣

（但通常是夾一輪就飽了，哈~）

我們不趕時間，所以就慢慢地享用美味的早餐

用餐後回到帳篷也開始慢慢整理行李

更貼心的是，工作人員約10:30左右也會來各帳篷幫忙運送行李

行李整理的差不多之後，我們依然在帳篷裡休息並且把握時間拍拍照

時間差不多，我們也和其它帳篷的人一樣

一起慢慢散步到豐收餐廳去準備退房啦~

同場加映：新竹五峰鄉清泉部落巡禮

清泉吊橋

桃山國小

將軍湯

張學良故居

峰市集

【後記】

退房後，游小熊一家在回程時也到清泉部落裡走一遭

探訪了張學良故居、將軍湯、桃山國小、三毛的家、清泉吊橋和峰市集

因不常來新竹五峰鄉，難得來一趟，實際走訪一趟上述景點也很不錯

因蟬說：霧繞每個季節都有不同的主題景致

若有特別鍾情於某個季節時分，也別忘了追蹤及留意粉絲團

隨時掌握開放的訂房時間，如此一來才能手刀且快速地訂到房喔

喔，對了！

蟬說：霧繞旁正在整修的白蘭溪古道也預計將在6月中完工

屆時又多了一個可以感受白蘭古道生態之美的地方了喔~

蟬說：霧繞WooRao_讀者專屬優惠

專屬優惠:https://chanshuo.life/EjGI6

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新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298之3號

電話：03-6210-120 / 0975-380-021

受理電話預約時間：9:30 am – 9:30 pm

入園時間：14:00、入住時間：16:00、退房時間：11:00

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交通資訊

請用Google搜尋「蟬說：霧繞」進行導航，或點選連結 https://reurl.cc/2Dpbba。

切勿使用蘋果手機內建APP。

路徑：竹東→122縣道駛至終點50.4公里→ 岔路靠右行駛約3公里後抵達。

下交流道之後，中豐路和東豐路口有加油站、超商、 飲料店可以在此先補給

最後補給位置為122縣道 ，36-36.5公里處的台塑石油和7-11(非24小時)。

[自行開車 ]

※北上旅客：經國道1號→95A新竹出口轉台68線→ 往中豐路台3線→122縣道續駛至終點 50.4公里→隘蘭聯絡道路靠右行駛3公里後抵達。

※南下旅客：經國道3號(90-竹林)下交流道往芎林方向→ 轉台68線→往中豐路台3線→122縣道續駛至終點 50.4公里→隘蘭聯絡道路靠右行駛3公里後抵達。

店家/景點資訊

店家名稱：蟬說:霧繞WooRao

所在地址：新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298之3號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:30-21:30

店家電話：03-6210-120 ; 0975-380-021

評價：★★★★★

備註資訊：

入園時間：14:30

入住時間：16:00

退房時間：11:00



