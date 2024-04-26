這家真的是很隱藏版，在地人才懂的美味，就位於菜市場內 公廁旁，是我們從小吃到大的小麵攤，那肉燥香氣真的是不得了，原本常戲稱便所麵的無名麵攤，喊著喊著倒也成了正式名稱了！而如今…已經交給第二代甚至第三代傳承，幸好熟悉的肉燥香氣至少還在，激推必點請往下看….。

山腳便所麵｜交通位置

就在山腳菜市場裡面，公廁旁。

路邊停車位有，但需要找一下，建議避開早上時間過來。

畢竟這裡是菜市場，早上會比較多人。

以前在附近讀國中

每天下課都會在這裡吃上一碗麵才騎車回家

因為在公廁旁，因此在地人都戲稱便所麵

叫著叫著就成了正式名字了。

這裡基本上沒太多改變

就是牆上多了一些彩繪，看起來有比較繽紛多彩。

這裡是小菜市場

座位倒是不少，不用擔心沒位子。

好懷舊的公共電話

早上這裡挺熱鬧的..

但說歸說也是好幾十年沒來逛過這裡的菜市場。

山腳便所麵｜MENU

我們從一碗20元吃到現在，是不是從小吃到大！

這裡賣的東西倒是很單純，反正就是很純樸的古早味小麵攤。

必吃就是陽春麵搭配豆腐肉跟餛飩、貢丸等…

那一鍋肉燥香氣就是靈魂，我們超愛。

真的又油又香！

每次來都點餛飩乾麵，還要＋貢丸跟豆腐肉才行。

黑白切

這個可點可不點，外面也吃得到，沒什麼特別。

豆腐貢丸湯

北部比較少見豆腐肉，建議大家可以點來吃吃看

其實就是豆腐鑲肉，我們中部人常吃，這家除了豆腐肉以外，貢丸也好吃。

餛飩乾麵＋豆腐肉＋貢丸

我推薦必點隱藏版吃法就是這個啦！

一定要餛飩乾麵＋豆腐肉＋貢丸，一次可以吃到我的多種最愛。

面體則是陽春乾麵，淋上招牌肉燥，搭配餛飩、豆腐肉、貢丸，真的超迷人。

鹹香油亮，麵體偏軟但很入味，吸飽了肉燥精華

一定要攪拌均勻，最好加點辣椒醬，一點就好，那辣椒醬偏鹹。

他們餛飩我也喜歡，所以每次最愛這樣點。

豆腐肉跟貢丸就是好兄弟，少了一個都不完整。

反正推薦吃法都教你們了，來這裡就這樣吃最對味。

當然陽春湯麵跟餛飩湯麵也不錯，一樣＋豆腐肉、貢丸也很澎派

反正這裡可以都自行加點，很客製化的

難得來，點好點滿就對了！

苑裡 便所麵

地址：苗栗縣苑裡鎮舊社里41之7號｜地圖

電話：037 744006

時間：06:00–18:00｜每週一公休

延伸閱讀：

【苑裡】藺子工作室 藺草手編工藝｜在地文創 苑裡藺草 ，手工限量獨一無二 假日還有職人阿姨現場教導藺編喔。

【苗栗】苑裡魚丸-王記鑫｜苑裡名產伴手禮 傳承三代 將近50年老店 不加澱粉的鯊魚丸、鯊魚餅！選用新鮮鯊魚漿和獨特秘方製作。

更多苑裡美食請按此：/category/苑裡美食

更多苗栗美食請按此：

出走苗栗：/category/出走苗栗

苗栗美食：/category/苗栗美食

歡迎來信洽談商業合作 Mika 粉絲團►https://www.facebook.com/mikatogotw

Mika 信箱► Mika出走美食日誌

延伸閱讀