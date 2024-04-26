每次去卓蘭，大家都會找鵝肉店來吃，但卓蘭這麼多家吃過後，目前心中第一名就是 阿榮鵝肉 ，至於這家剛開不久的鵝行天下 萬家香麵館 則是網友推薦的，裝潢蠻氣派又新穎，鵝肉雖然是招牌，但意外的發現這家成都四川料理更厲害，尤其酸辣粉跟燃麵等..真的好吃。

鵝行天下 萬家香麵館｜交通位置

位於卓蘭農會果菜市場對面，在中正路上，靠近卓蘭峩崙廟。

以鄉下小鎮來說，這家裝潢挺有氣勢的

每日快炒應該都會有微調。

小菜看起來很不賴

環境也很乾淨舒適，冷氣開很涼。

聽說他們家鮮乳酪好吃，下次可以買看看。

鵝行天下 萬家香麵館｜MENU

快炒部分參考黑板上的，甜點就是以鮮奶酪為主

除了招牌鵝肉可以點來嚐鮮以外，川味麵食我都很推薦。

每一道菜都是現點現做，上菜確實比較慢，但千萬不要催菜，因為廚師會生氣氣。

炒水蓮

雖然一盤100元不便宜，但份量確實也給的很足。

脆炒鵝腸

跟韭菜一起拌炒，脆Q脆Q，處理的很乾淨無腥味。

紅燒豬腳

使用新鮮溫體豬紅燒入味的豬腳，燉煮到入味而且軟而不爛還帶點Q度。口味鹹香不死鹹，湯汁拿來拌麵、配飯也很不錯，這個可以點。

成都酸辣粉

想說這老闆也太有趣，又是鵝肉、客家料理還有川味麵食也太多元了吧！因為沒想到在這種小鄉鎮還有酸辣粉可以點，我朋友是酸辣粉控，所以我們乾脆就把川味麵食都點一輪了。

這酸辣粉真的很夠味，而且四川紅薯粉條很Q彈，豐富多層次口感，麻、辣、鮮、香、酸通通有，雖然很重口味但吃的好爽。

成都担担麵

原來成都担担麵長這樣，外觀跟酸辣粉有點像

反正都紅紅辣辣的，就差在有花生跟肉燥，吃起來倒是比較像燃麵。

應該說是燃麵的湯麵版本，只是這一款辣度比較低一點。

宜賓燃麵

這燃麵很合我口味，酸酸辣辣還有肉燥香氣

花椒麻麻的香氣十足，肉燥更是麻辣鹹香交織，整體來說我給滿分。

招牌鵝肉（大）

我喜歡吃偏嫩口的鵝肉，這家是嚴選台灣正宗的土鵝肉

鵝肉帶骨厚切，部位是鴨的後段，偏結實帶一點柴，比較有嚼勁但我不喜歡。

可能我更喜歡瘦肉較多的前段，帶骨的咬起來費勁。

鵝行天下 萬家香麵館

地址：苗栗縣卓蘭鎮昭永路20號｜地圖

電話：042 5899658

時間：11:00–14:00、17:00–19:30｜每週二、三公休

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