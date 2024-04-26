來湖山六號公園，就像進入了一個超有趣的消防車主題遊戲場

這個超棒的共融式遊戲場就在大湖公園附近，離捷運站近到一個彎就到

開車的朋友也可以方便地停在收費停車場，不僅可以盡情玩樂，還能輕鬆抵達，真是個完美的家庭好去處

湖山六號公園真是個超級有趣的地方！這裡有兩個超特別的主題遊戲區

首先是雙層樓的救火高塔，特別適合中孩們的小朋友，他們可以在這裡盡情冒險，感受成為救火英雄的刺激

而對於小小孩們，還有專屬的消防車遊具區，讓他們可以輕鬆駕駛、玩樂，簡直太可愛了

湖山六號公園(大湖公園旁)

地址：台北市內湖區大湖街166巷30號

交通：捷運文湖線大湖公園站二號出口

停車：大湖公園地下停車場（由二號出入口上樓）或 公園旁路邊停車格

兒童遊戲場以消防為主題，擁有別出心裁的消防車遊具組、木橋以及高塔滑梯

這裡提供了多種達到滑梯入口的方式，孩子可以選擇使用樓梯或攀爬，增添了遊戲的多元性

這個獨特的設計不僅讓孩子們盡情發揮身為消防員的想像力，同時也促進了他們的平衡感和肌力發展

透過攀爬、爬梯、以及體驗滑梯的過程，不僅使遊戲更富挑戰性，還培養了孩子們的協調能力和動手能力

座椅鞦韆的設計考慮到身心障礙族群的需求，提供更多元化的座椅選擇，讓每位小朋友都能輕鬆參與

而旋轉盤則是一個快樂的旋轉遊戲，讓孩子們在旋轉中感受速度和平衡的挑戰

在這個特別設計給2-12歲兒童、身心障礙族群及陪伴者的沙堆遊戲區，我們鼓勵孩子們體驗放肆的創造力

這裡的沙堆不僅是一個遊戲場所，更是一個啟發無限想像的空間

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