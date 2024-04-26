卡菲努努親子寵物餐廳位於竹東二重埔，與隔壁的岩漿火鍋都是同個老闆所經營，是寵物友善餐廳，店內有兩隻鸚鵡(一隻叫卡菲一隻叫努努)，還有許多狗狗、貓咪、山羊、梅花鹿、柯爾鴨等小動物，戶外有小沙坑可以讓小朋友玩，室內還提供兒童遊戲間，餐廳高樓層還能欣賞無敵夜景，入館只需購買門票(成人250元、兒童150元可折抵部分餐費)就能享受館內所有設施和所有動物互動，很適合選個假日帶小朋友來逛逛用餐。

▲餐廳提供大型戶外停車場，如果停滿了可停旁邊的岩漿火鍋停車場。

▲卡菲努努外觀像個大型的玻璃盒，開車走68快速道路很容易發現這個明顯的地標。

▲入口處兩旁種滿了櫻花，花季來時非常美麗。

▲入口處右邊就見到了店內的開園元老卡菲和努努的身影。

▲入園需先購買抵用券，大人250元可折抵餐費200元，小孩150元可折抵餐費100元，2歲以下小孩不收費，餐廳1~4樓都有不同的動物可以互動。

▲卡菲努努菜單(圖片轉自google地圖)。

▲門口買完門票得到一張抵用券，將抵用券撕下至櫃檯結帳可折抵餐費。

▲點完餐付完錢拿取震動取餐機，餐廳完成自行至櫃檯取餐。

▲蛋糕櫃內有多種口味蛋糕可選。

▲當天是平日造訪所以被安排在一樓，用餐環境寬敞舒適，取餐和回收都採自助式，吧檯有飲用水、兒童餐具可自行取用。

▲一樓戶外用餐區是梅花鹿和羊咩咩、柯爾鴨的家，羊咩咩有固定放風時間，會直接走到戶外座位跟大家討食物吃，非常有趣。

▲兒童沙坑內的沙是小顆白石頭，玩起來不會黏身體弄髒衣服，爸媽也能坐在旁邊陪小孩。

▲二樓用餐區有兒童遊戲間，玩具以積木和布偶為主，二樓用餐區的景觀就很不錯，晚上可欣賞窗外無敵夜景。

▲三樓為貓咪的家，幾隻個性比較溫和的貓咪是放出來跟客人互動的，看著貓咪慵懶的蜷伏在各個角落非常有趣，貓咪奴們一定會超愛！

▲另一區的是還在適應的貓咪統一關在小房間內，只能隔著玻璃觀賞。

▲四樓是狗狗的家，狗狗每天有固定的放風時間可以跟牠門互動喔！平常都是關在房間內的。

▲四樓陽台往下看發現園區整理得很不錯。

▲鮮淬檸檬哈妮 180元：飲料甜度剛好，果汁是濃縮果汁不是現榨的，喝起來有淡淡檸檬清香。

▲普羅旺斯白醬雞肉燉飯 380元：白醬燉飯整體調味較淡很適合小朋友，白飯米心是全熟的，雞肉肉質軟嫩沒有乾柴感。

▲鄉村野菇松露義大利麵 380元：配菜有小黃瓜和香菇，義大利麵麵條軟硬適中，醬汁有濃濃的松露風味，整體份量偏少。

▲香酥黃金右腿咖哩飯 380元：雞腿外皮炸得金黃酥脆，肉質厚實軟嫩多汁，咖哩醬味道濃郁，白飯有整整一碗份量中等，雞肉沾著咖哩醬一起吃很下飯。

2019年初訪食記：

▲套餐附的濃湯和麵包。(2019年拍攝)

▲白酒奶油海鮮義大利麵。(2019年拍攝)

▲泰式椒麻雞飯。(2019年拍攝)

▲培根和牛起士漢堡 - 漢堡的肉質不是很好。(2019年拍攝)

▲培根和牛起士漢堡 - 雞塊薯條的份量還算多。(2019年拍攝)

▲套餐附的茶凍，超可愛的熊熊造型。(2019年拍攝)

雞蛋糕短評：全票入場費350元300元可抵餐費，半票150元100元折抵餐飯，有提供停車場，一樓有鸚鵡、梅花鹿羊咩咩和沙坑，二樓有小型遊戲室，三樓為貓咪的家，四樓是狗狗的家，餐點中上水準，自行取餐和回收不收服務費，小孩在這裡玩得很盡興。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★★



【卡菲努努親子寵物餐廳美食資訊】

地址：新竹縣竹東鎮明星一路138號

電話：035827709

官網：facebook

營業時間：11:00–22:00

外送：無

線上預定：無

停車場：有

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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