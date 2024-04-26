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桃園新開森林系網美餐廳【DOUBLE 2】挑高二層樓清新明亮有質感餐廳/隱身在經國特區商辦大樓/桃園早午餐推薦

2024-04-26 10:25:00 大海愛上藍天 人氣：99
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1652篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：DOUBLE II
phone03-3166875
place桃園市桃園區經國一路75號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園新開森林系網美餐廳就位在經國轉運站後方經國特區，挑高二層樓加上整片落地窗、柔和的燈光，清新明亮寬敞空間讓人好放鬆。這裡不僅有賣早餐、早午餐、咖啡還有義大利麵和輕食等超多樣式可選，用餐環境舒適，連餐食都讓人驚豔，不僅擺盤漂亮，餐點精緻美味，招牌必點早午餐260起，目前試營運可以來嚐鮮。

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陽光下的DOUBLE II給人一種清新自然，很舒服的感覺，超棒的用餐空間～很適合姐妹小聚，情人約會最佳所在。

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沒想到桃園居然有間這麼美的餐廳，外觀氣派新穎，挑高二層樓層加上整片落地窗，讓人好舒服。影片分享

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DOUBLE II隱身在經國特區中茂亞太中心一樓，目前試營運，可設Times 桃園經國一路停車場，就位在經國一路停車場旁。

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一樓靠窗景觀座位區。

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一樓沙發座位區還有高腳椅座位區。

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二樓座位區

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我們於中午時段來訪，享用簡單清爽無負擔輕食早午餐。

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二樓看下去一樓的視角。

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茶水、餐具自取，不收服務費，採線上點餐。

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炙燒雞胸早午餐260元，除主餐外內含生菜沙拉、地瓜、玉米筍、杏包菇、麵包等，附濃湯和飲品（紅茶或綠茶）一杯。

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小管排餐早午餐350元附濃湯和飲品（紅茶或綠茶）一杯（加25元升級咖啡）。

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最新DM，實際DM以店家為主，早餐時段限定7:30-10:30。

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DOUBLE II餐廳就位停車場旁，交通便利，戶外一片綠意盎然，可讓陽光曬進來，坐在裡面用餐很舒服，很開心桃園又多一間優質的餐廳可以享用美食。

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DOUBLE II：桃園市桃園區經國一路75號；Google可設Times 桃園經國一路停車場：桃園市桃園區經國一路158號；營業時間：07:30-16:00

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