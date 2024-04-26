只有101可以超越101，為歡慶母親節，在四樓都會廣場打造超美的香氛夢幻花園，讓我們在室內也可以欣賞美麗的花卉藝術，現場有滿滿七彩繽粉花朵、花藝拱門，中間還設置花朵座椅，可以置身於花海中，每個人都化身為花花仙子一樣超夢幻的，不管從那個角度看都美，成為台北最新最浪漫打卡點。展期即日起至2024/5/12，喜歡的朋友可以把握時間前來欣賞。

貴婦百貨bellavita春季花園正浪漫展開～影片分享

下雨天不知去那玩的，就來101夢幻香氛花園和貴婦百貨賞花拍美照吧～

台北信義區最新打卡點：台北101浪漫香氛花旅，影片分享

101夢幻花園必拍場景：象徵著生命泉源的大樹之母

現場居然有粉紅色系的花朵座椅，一定要來親自感受一下～

在這裡儍儍地已分不清什麼是真花？什麼是假花，映入眼簾的就是如此夢幻的場景～

同場加映貴婦百貨bellavita城市裡的春季花園

花園中設置木棧道讓你可以在花廊中漫步，穿越拱門，近距離欣賞各種花卉盛開，一起迎接春天來臨。

2024/4/20最新花況分享

路過千萬不要錯過，貴婦百貨中庭打造一個大型的室內花園，讓我們不用風吹日曬就能欣賞美麗的花卉，還可以與它們合影喔～

周邊美食：義米蘭信義店，就位在Att四樓，自從上次到訪就很喜歡。

最新DM，實際DM以店家為主，義米蘭平日下午茶299起手作披薩炸物吃到飽，平日午餐329起，平日晚餐、假日364起。建議主餐不要太多，光附餐就多到讓你吃不完。

義米蘭現點現做，手作現擀披薩、提供多樣化美味餐點。

義米蘭最大的優點是餐點由服務員親自送上，而不是擺在外面餐盤上，現做熱騰騰料理相當好吃。影片分享

主餐：焗烤鄉村南瓜燉飯374元，多10元就有主餐比較划算。

主餐：西西里海鮮義大利麵394元。

義米蘭必吃：炸雞腿吃到飽。

吃完簡直飽到天靈蓋，喜歡吃披薩、炸雞一定要來，這裡有多達15種以上披薩口味，甜的鹹的都有，除此之外還有韓式炸雞、炸雞腿、薯條、甜不辣、洋葱圈等都親自送上，根本就是VIP享受，讓我們享用熱騰騰美食，相當貼心。

另外沙拉、湯品、飲料、雙淇淋等無限量供應，為台北CP值高義式餐廳。

台北信義區吃到飽【義米蘭信義店】299起手作披薩炸物吃到飽/VIP服務親自送上熱騰騰餐點/自助吧無限量供應/台北CP值高義式餐廳

義米蘭信義店：台北市信義區松壽路12號4樓；營業時間：11:00-22:00

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