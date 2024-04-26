雲林斗六質感火鍋推薦鍋布峒和牛鍋物！隱身於斗六靜謐的透天住宅區中，悄悄竄出鍋物香氣，雖然才開三年多，但人氣可完全不輸。主打雲林日本和牛火鍋第一品牌，堅持雲林產地直送新鮮食材，甚至還有明治冰淇淋、飲料、咖啡免費吃到飽，套餐價格最低309元起，也難怪尖峰時段仍然常常客滿，更不用說母親節或是例假日，若想聚餐或約會建議預先訂位比較保險。

這天陪阿文來到斗六簽約後，安排了斗六一日遊行程，我們先前往澎鼠森林公園、斗六太平老街、斗六雲中街生活聚落逛逛，晚餐時段我們在Google地圖上發現質感系鍋布峒和牛鍋物，地點於熱鬧的斗六莊敬夜市旁，而我們從斗六莊敬路轉自強街就會看見整排質感透天厝，鍋布峒就藏在其中，當然來到這裡最重要就是停車位，店家有附設專屬停車場，若車位已滿可往公園旁路邊停車格或是斗六門受天宮收費停車場尋找，整體來說停車相當便利。

雲林斗六營業超過三年，更提供日本A5和牛讓客人用實在價格就能細細品味，可說是雲林日本和牛火鍋第一品牌，不僅如此響和牛、取新鮮、食在地、真堅持以峒為主軸的不同風格的火鍋料理，身為無肉不歡的和牛控，當然不能錯過呀！

只能說鍋布峒，哥就是不同，不定期舉辦優惠活動，像是分享回饋活動禮、生日我最大活動、會員滿額贈點數送日本和牛、和牛轉轉樂，一系列好康活動帶給你最幸福的感動。

活動真的很多耶！櫃台有和牛轉轉樂，詳細活動請內洽服務員。

這座牆超浮誇又有質感，呈列滿滿紅酒與有梗流行語，像是吃貨、和牛在手誰與爭鋒、好肉就要大口吃都很有趣，很多饕客都會在這裡拍照打卡。

以低調質感而高貴的空間設計，搭配唯美灰色系與黑玻璃陪襯，以及俐落圓球吊燈，呈現出一種輕奢感，若稱它斗六質感火鍋店絕對上榜。

店內生意真的很好，不誇張平日晚上尖峰時段完全是客滿狀態，就知道有多厲害了啊～

二樓用餐空間超有質感，更棒是大面積的落地窗，還可眺望斗六中山紀念公園，不僅如此就連座位都是採用六人桌設計，桌子面積大、座椅舒適又有提供兒童餐椅，對親子友善也十分重視。另外若有需要包場也可洽詢店員。

話說有免費自助吧就是加分，品嚐完鍋物後，最期待就是茶飲、果汁、自動咖啡機、熱茶包任你喝到爽，不僅如此光是明治冰淇淋超有誠意，四種口味不怕你吃，想吃多少自己來。另外也有提供多種醬料，根據自己喜好使用。

二樓也有免費自助吧，明治冰淇淋、飲料、醬料皆有，方便二樓客人使用，若想喝果汁、咖啡、茶包可至一樓索取。

桌上有小垃圾桶可使用，然而抽屜內有擺放面紙和牙籤，時刻都能抽取真便利。

店家不定期舉辦活動，有興趣都可以參考桌面上告示牌，另外也設有服務鈴，提供即時服務。

英國伯爵招牌紅茶喝起來微甜帶有果香味，茶香不澀也不甜膩，光是紅茶我就喝好幾輪(笑)；再來是布峒招牌濃醇奶茶也很不錯，豐潤細緻又有揉合醇濃奶香，甜度更是適中不膩口。

秘製滷肉飯

鍋物原本有附贈白飯，可換購+15元升等秘製滷肉飯，店員端上秘製滷肉飯時，陣陣香味撲鼻而來，據說是店家嚴選豬梅花和筍菇、中藥材..等燉煮，拿起筷子往嘴裡扒幾口，滿滿膠質感停留唇間，肥中帶瘦的肉質配上粒粒分明白飯，阿文吃完後一直喊著金賀甲～

有機蔬果彩虹麵

有機蔬果彩虹麵主打自家孩童吃了無負擔，因此使用純天然蔬果製作，打造出營養又美味的色彩，接著我們將麵條放進鍋物裡熬煮，滾後撈出來大口咬，香Q滑口不軟爛，帶有微微嚼勁，再加上無鹽低鈉，口味清淡爽口。

布峒原味湯底

布峒原味湯底是店內招牌，選用昆布柴魚、新鮮蘿蔔、番茄等食材熬煮，呈現湯底十分清澈，嚐起來甘甜順口，無論是搭配肉品或是蔬菜都十分耐喝。

南瓜奶香湯底

鍋布峒湯底多達九種可選，而我選擇+60元升等南瓜奶香湯底，風味獨特有特色，其中還加了山藥、牛奶、新鮮南瓜、洋蔥、蒜頭等食材燉煮，從鍋底撈出一整塊南瓜攪拌均勻，待湯底滾後啜飲一口，南瓜與牛奶毫無違和感，齒舌間保留南瓜香，牛奶香味卻不搶戲。

套餐皆附菜盤乙份，菜盤的量給不少，有高麗菜、番茄、玉米、南瓜、杏鮑菇、金針菇、芋頭、蛤仔、木耳、墨魚貢丸、蟹味棒….等多達十六種食材，以我來說是吃完很有飽足感。

紫薯流沙包

紫薯流沙包是鍋布峒新產品，一道共有四顆，特別是選用魚漿+芋泥製成外皮，再加入鹹蛋黃宇起司漿製作，放進鍋中煮熟，輕輕一咬外皮Q彈，繼續咬第二口竟然嘴裡爆漿，鹹香濃郁滋味搭著淡淡芋泥香實在好吃，唯一要注意就是燙口～

福袋

福袋是最近賣很好品項！將豆皮包入飛魚卵、魚漿等製成，吃起來豆皮鮮香，帶有柔嫩多汁感，裡面飛魚卵內餡飽滿有勁，整個口感挺不錯滴～

日本A5紐約客頂級和牛

哇！日本A5紐約客頂級和牛一上桌驚嘆聲四起，眼前如此漂亮的油花實在好誘人，不僅選用日本鹿兒島黑毛和牛，還是A5最高等頂級品質，而且不用使用重組肉，都是強調原型肉品，儘管價格稍高，但對於味蕾極度挑剔絕對要試。馬上夾起一塊放進高溫滾燙的湯底，涮幾秒後待肉變色放入口中，天啊～這個柔嫩度直接在嘴裡化開，咀嚼時還有香甜的肉香味，那股油脂實在太美味拉～

花雕玫瑰松阪豬

再來這道花雕玫瑰松阪豬許多老饕都會點，特色是選用義大利進口松阪豬，將肉品捲成玫瑰花形狀，浪漫又夢幻樣貌令人垂涎三尺，繼續看過來肉量，仔細一問松阪豬多達160克，更是誠意滿滿。開吃後～松阪豬的彈脆感瀰漫舌尖，那股迷人厚度，嫩中帶脆的滋，又保有肉質的甜韻，光是上桌不到幾秒就被我們吃光光，實在太涮嘴了拉～

原本以為自助吧有冰淇淋就很讚了！沒想到竟然還有招牌芋香紫米露，甜度恰恰好，吃得出芋頭的香甜味，紫米的濃稠感，整碗吃完很滿足。再來是加點39元櫻花見團子(甜)，不得不說這個也很好吃，特色是選用日本米磨製的上新粉製作，佐入櫻花花瓣與艾草等植物改變糰子顏色，每口Q彈紮實，吃起來也不會太甜膩。

偷偷說有明治冰淇淋吃到飽就加分，除了有脆皮甜筒，旁邊也有棉花糖可搭配，而我們吃完火鍋最後來支冰淇淋劃下味蕾句點，幸福感UPUP～

整體心得：這次品嚐日本A5紐約客頂級和牛深得我心，和牛不僅誘人好看，也實在入心的好吃，不管是湯底、新鮮食材配料、以及免費自助吧無限暢飲都無可挑剔，以這樣價位來說合理又實在。更佛是鍋布峒不定期造福顧客，如和牛轉轉樂、生日我最大活動、滿額贈點數送日本和牛..等好康活動，無論是母親節或是節慶來這裡聚餐、約會真的很超值。

鍋布峒和牛鍋物

地址:雲林縣斗六市自強街69號

電話:05-5320057

營業時間:週一～週五11:00~15:00；17:00~22:00/週六、週日11:00~22:00(中間無休息)/最後收客時間21:00

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