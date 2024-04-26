來韓國旅行最值得住的首爾明洞飯店，一次推薦給你🤩如果你正在猶豫來首爾自由行要住哪，這篇文你一定要看下去！明洞是首爾必去的景點之一，也是交通非常便利的一個城市，周邊還有好多好吃好逛的~在這裡也有許多不同特色的房型，不論你是單人還是多人，都有適合你的首爾住宿選擇，快跟著AsiaYo一起來明洞看看吧！

明洞親愛酒店 Dears Myeongdong | 近明洞站



走路5分鐘就到地鐵明洞站

！整體真的超級漂亮又適合打卡拍照，還有提供免費WiFi~更方便的是24小時韓、英、日語都能溝通的服務櫃台！

💎住宿亮點：近明洞站、可寄放行李、免費WiFi、多語24小時櫃台





🍓 附近地標：忠武路站 - 251 公尺、忠武路站 - 295 公尺、南山谷韓屋村 - 324 公尺、明洞 - 423 公尺

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日安飯店 | 提供嬰兒床與多種房型選擇

提供免費WiFi和24小時接待櫃檯的貼心飯店，不僅設備齊全，還有嬰兒床的房型可以選擇，非常適合家庭出遊！另外也有商務中心適合出差人士~

💎住宿亮點：免費WiFi、嬰兒床房型、可寄放行李、24小時櫃台





🍓 附近地標：鐘路三街站 - 170 公尺、鐘路三街站 - 182 公尺、塔谷公園 - 315 公尺、仁寺洞 - 551 公尺

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經典住宿明洞飯店 | 交通便利、健身房

近明洞站的經典住宿明洞飯店，交通便利之外，附近還有許多景點可以探索，更厲害的是飯店內還有健身房跟商務中心，旅遊的同時也不耽誤生活~

💎住宿亮點：健身房、24 小時櫃檯、付費置物櫃





🍓 附近地標：會賢站(南大門市場) - 317 公尺、市廳站 - 373 公尺、新世界百貨公司總店 - 231 公尺、南大門市場 - 257 公尺

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📌明洞緊鄰地鐵站住宿推薦

明洞戴斯酒店 | 健身房、近明洞站



距離明洞站超近

的飯店，有超多設施可以使用，像是咖啡廳和餐廳，就連健身房和商務的會議室都有提供！還可以寄放行李，服務超貼心~

💎住宿亮點：近明洞站、免費WiFi、咖啡廳、健身房





🍓 附近地標：明洞站 - 239 公尺、會賢站(南大門市場) - 543 公尺、新世界百貨公司總店 - 223 公尺、明洞 - 250 公尺

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空中花園酒店明洞1號店 | 交通方便、免費WiFi

飯店近南大門市場等景點，交通很方便，而且提供行李寄放和每日清潔的服務真的超貼心，另外也有免費WiFi和24小時服務櫃檯，是非常適合旅遊的選擇！

💎住宿亮點：近明洞站、24小時櫃台、免費WiFi





🍓 附近地標：明洞站 - 197 公尺、乙支路入口站 - 549 公尺、明洞 - 210 公尺、新世界百貨公司總店 - 268 公尺

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明洞住宿

也是超多人來到首爾自由行時，推薦的最佳選擇，除了交通方便之外，每間飯店也都各有特色，另外還有超多厲害的精選首爾住宿！如果想解鎖旅行最輕鬆的方法可以看更多韓國跟團旅遊的行程，總之快提上行李，跟著AsiaYo一起趣旅遊吧！

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