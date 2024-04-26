Google評價4.2顆星，

來自天津的街邊小吃

「饞哭了煎餅果子」

點一份直接飽兩餐；

【饞哭了煎餅果子(南京店)】

地址：台北市松山區南京東路四段133巷8弄1號

電話：0908885252

營業時間：11:00~19:30

公休日：星期天

【饞哭了煎餅果子】粉絲專業

※台北捷運懶人包｜松山新店線推薦餐廳

所有餐點現點現做，

小小的餐車前，

總是圍著一圈客人，

趁著午後下著小雨，

人少時點一份來吃吃看；



【外觀就是一個小餐車】



【看起來都好好吃】



【還有販售花椒辣油】

源自於天津的小吃，

菜單口味有約十種可以選擇，

不知道要點什麼的時候，

直接來分"肉多多巨無霸"

所有口味都吃的到；



【所有口味參考】



【優惠雙人餐】

老闆熟練在鐵板畫上一個圓，

依序擺上大熱狗、培根、燻雞等餡料，

在俐落用鏟子折起，

"肉多多巨無霸"就完成了；



【老闆熟練畫好餅皮】



【放上超多餡料】



【完成!】

整個重量超重，

橫切面更是浮誇，

麵皮混著鐵板的香氣，

不甜但是和餡料很搭，

滿滿生菜增加爽脆口感，

就是餡料MAX版的可麗餅啊

我才吃半個就很飽，

這個cp值簡直不要太高，

建議拿到要趕快吃，

不然麵皮就會軟掉了~



【拿起來沉甸甸的】



【邪惡的斷面秀】



【肉料和生菜一起吃很搭】

※後記：【饞哭了煎餅果子】

靠近捷運小巨蛋，

所有餐點現點現做，

只要有大單排隊機率超高；

整個餡料塞超滿、分量很大

是cp值滿滿的街邊小吃

⊕ 延伸閱讀：捷運小巨蛋美食~⊕

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