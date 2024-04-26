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【台北】饞哭了煎餅果子｜這個分量太無敵，源自天津的高CP值煎餅｜柴貓趴趴走

2024-04-26 11:40:00 柴貓趴趴走 人氣：102
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窩客好文

柴貓趴趴走

發表篇數：391篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：饞哭了煎餅果子
place台北市松山區南京東路四段133巷8弄1號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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Google評價4.2顆星，
來自天津的街邊小吃
「饞哭了煎餅果子」
點一份直接飽兩餐；

【台北】饞哭了煎餅果子｜這個分量太無敵，源自天津的高CP值煎

【饞哭了煎餅果子(南京店)】
地址：台北市松山區南京東路四段133巷8弄1號
電話：0908885252
營業時間：11:00~19:30
公休日：星期天
【饞哭了煎餅果子】粉絲專業

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※台北捷運懶人包｜松山新店線推薦餐廳

【台北】墨洋拉麵｜滿滿海味貝貝拉麵，還有整顆干貝在裡面｜柴貓

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所有餐點現點現做，
小小的餐車前，
總是圍著一圈客人，
趁著午後下著小雨，
人少時點一份來吃吃看；

【台北】饞哭了煎餅果子｜這個分量太無敵，源自天津的高CP值煎
【外觀就是一個小餐車】

【台北】饞哭了煎餅果子｜這個分量太無敵，源自天津的高CP值煎
【看起來都好好吃】

【台北】饞哭了煎餅果子｜這個分量太無敵，源自天津的高CP值煎
【還有販售花椒辣油】

源自於天津的小吃，
菜單口味有約十種可以選擇，
不知道要點什麼的時候，
直接來分"肉多多巨無霸"
所有口味都吃的到；

【台北】饞哭了煎餅果子｜這個分量太無敵，源自天津的高CP值煎
【所有口味參考】

【台北】饞哭了煎餅果子｜這個分量太無敵，源自天津的高CP值煎
【優惠雙人餐】

老闆熟練在鐵板畫上一個圓，
依序擺上大熱狗、培根、燻雞等餡料，
在俐落用鏟子折起，
"肉多多巨無霸"就完成了；

【台北】饞哭了煎餅果子｜這個分量太無敵，源自天津的高CP值煎
【老闆熟練畫好餅皮】

【台北】饞哭了煎餅果子｜這個分量太無敵，源自天津的高CP值煎
【放上超多餡料】

【台北】饞哭了煎餅果子｜這個分量太無敵，源自天津的高CP值煎
【完成!】

整個重量超重，
橫切面更是浮誇，
麵皮混著鐵板的香氣，
不甜但是和餡料很搭，
滿滿生菜增加爽脆口感，
就是餡料MAX版的可麗餅啊
我才吃半個就很飽，
這個cp值簡直不要太高，
建議拿到要趕快吃，
不然麵皮就會軟掉了~

【台北】饞哭了煎餅果子｜這個分量太無敵，源自天津的高CP值煎
【拿起來沉甸甸的】

【台北】饞哭了煎餅果子｜這個分量太無敵，源自天津的高CP值煎
【邪惡的斷面秀】

【台北】饞哭了煎餅果子｜這個分量太無敵，源自天津的高CP值煎
【肉料和生菜一起吃很搭】

※後記：【饞哭了煎餅果子】
靠近捷運小巨蛋，
所有餐點現點現做，
只要有大單排隊機率超高；
整個餡料塞超滿、分量很大
是cp值滿滿的街邊小吃

延伸閱讀：捷運小巨蛋美食~

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