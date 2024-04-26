台北美食推薦。梨谷韓式鐵板炭火烤肉獨創結合韓式火烤與鐵板燒的餐廳，而且還有多道還原韓國當紅電視節目的美食，來這裡像是韓式豆腐鍋、部隊鍋、石鍋拌飯、海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式炸雞…等經典必吃的韓式餐點都吃的到，梨谷韓式鐵板炭火烤肉一百多塊錢起的消費在台北可說是超級平價，除了超多好料可以吃也有不少特別的韓式調酒可以喝，非常適合三五好友來這裡聚聚喲！

梨谷韓式鐵板炭火烤肉完整菜單點我

梨谷韓式鐵板炭火烤肉

營業時間 11:00-00:00

電話 0287851014

地址 110台北市信義區忠孝東路五段699號

臉書專頁請點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

梨谷韓式鐵板炭火烤肉位於台北信義區，鄰近還可以到五分埔去逛逛走走，捷運的話可以搭到永春站(5號出口步行約7分鐘)或是後山埤站(1號出口步行約5分鐘)。

梨谷韓式鐵板炭火烤肉的營業時間也很長，從上午11點開到半夜12點，所以除了三餐之外下午肚子餓了還是想吃宵夜都沒問題。

梨谷韓式鐵板炭火烤肉也有提供外帶、外送的服務，這天小金來用餐，看店家外送訂單真的是接到手軟，門口擺放外送餐點的架子從來都沒有空過，大家就知道這人氣有多高了吧！

梨谷韓式鐵板炭火烤肉完整菜單點我

梨谷韓式鐵板炭火烤肉的小菜也都是可以「免費續加」的喲~香辣的韓式泡菜、海帶、黃瓜…等，怎麼小金覺得台北很多美食餐廳都這麼的佛啊~而且這些小菜都超開胃超下飯的，難怪就算不是用餐時段也是超多客人來用餐耶！

【海鮮煎餅】

梨谷韓式鐵板炭火烤肉的海鮮煎餅小金在來之前就看到網路上超多人推薦必點，他們主打每一口都可以吃的到海鮮，就是一個把海鮮料舖好舖滿的概念，真心推薦絕對一定要點

海鮮煎餅一上桌真的立刻就讓大家不顧形象嗑起來了，金黃香酥的外衣裡面包了滿滿的海鮮餡料，沾上一點甜鹹香的韓式沾醬, 保證大家一吃就愛上~這下午茶或是宵夜點個幾份外送到家，也是超讚的啊！

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【韓式半半炸雞】

另外深受世界各國都喜歡的「韓式炸雞」當然不點對不起自己的胃，梨谷韓式鐵板炭火烤肉的半半炸雞有「原味」、「辣味」、「蜂蜜」、「起司」四種口味可以選擇，這天我小金選了辣味跟起司兩種風味來搭配。

金黃香酥的炸雞再裏上滿滿的醬汁，梨谷韓式鐵板炭火烤肉炸雞的粉厚薄度恰到好處，起司風味的吃起來鹹香迷人是大人小朋友都會很喜歡的口味，另外辣味的香辣中帶一點點甘甜滋味，這就是韓式醬汁的迷人之處啊~推推

已經飽到天靈蓋的我們本來想放棄玉米打包的，沒想到~梨谷韓式鐵板炭火烤肉這玉米加上起司的香氣真的太好吃了，玉米本身蔬菜的清甜味再配上鹹香的起司太搭了吧~這玉米可不可以也出個單點啊！哪天下午茶也想點來吃吃~

【海陸嫩豆腐鍋】

梨谷韓式鐵板炭火烤肉還原了韓國電視節目「梨泰院Class」的海陸嫩豆腐鍋跟「一日三餐」中的啤酒豬五花都是人氣必點的料理，不用飛到韓國也可以跟偶像歐巴、歐妮品嚐同款美食啦~

這海陸嫩豆腐鍋真的太超值了，裡頭配料有海鮮、肉片、金針菇、泡菜、白菜、洋蔥、嫩豆腐…等等，台灣人不管春夏秋冬就是受不了這熱呼呼的鍋物料理，小金也很喜歡用這韓式豆腐鍋的湯來泡飯吃，超級夠味兒的~

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【炭烤豬五花】

說到吃韓式料理怎麼可以沒有來份烤豬五花肉呢！加上梨谷韓式鐵板炭火烤肉獨創結合了「鐵板燒」跟「火烤」方式雙重享受，炭烤豬五花一上桌這肉山就吸引大家的目光，看那油亮亮的光澤真的太誘人了。

梨谷韓式鐵板炭火烤肉烤肉搭配的這醬料從左到右依序為「黑醋」、「包飯醬」、「麻油鹽」，每種風味搭配起來都有不同的享受，小金自已超愛麻油鹽耶~麻油的香氣加上鹹香味兒跟肉超搭的啦~推薦大家一定要試試。

梨谷韓式鐵板炭火烤肉鐵板燒肉系列的餐點都會附上包肉生菜，這生菜是可以「免費續加」的，煎烤到金黃色澤的肉搭配蒜片、韓式泡菜跟黃瓜，包在生菜裡大口咬下真的超過癮的。

【奇異果蘋果汁/鮮芒果冰沙】

梨谷韓式鐵板炭火烤肉除了有特色的韓式燒酒跟調酒之外，也有多款無酒精的飲料可以選擇，大口吃肉是不是就很適合來杯冰冰涼涼的飲料，果汁系列小金很推薦，清涼香甜的滋味真的很讚 (開車不喝酒、未成年不得飲酒)

來用餐這天小金座位就在料理區的旁邊，隔著玻璃可以看到師傅在鐵板上料理的過程，重點是飄出來的香氣真的讓人受不了想要大口大口吃美食啊！

梨谷韓式鐵板炭火烤肉大約可容納五十多位用餐，其中還有一個十人的包廂座席區，如果是有想要聚餐的朋友也可以事先預約訂位包廂座席喲~

梨谷韓式鐵板炭火烤肉完整菜單點我

梨谷韓式鐵板炭火烤肉

營業時間 11:00-00:00

電話 0287851014

地址 110台北市信義區忠孝東路五段699號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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