2024.04.17

法奇FUDGE | 台中沙鹿法式甜點，新品紐約捲登場！

法奇FUDGE | 台中沙鹿的法奇法式甜點一直是我相當喜愛的甜點店，法奇除了冷藏法式甜點水準高，常溫甜點也是相當好吃，近期法奇推出了人氣紐約捲，三種特色口味皆是老闆精心研發出的組合搭配，每日數量有限，想買的人建議早點來購買。

台中法式甜點推薦

法奇在沙鹿經營幾年，累積了熟客跟好口碑，闆娘十多年前經過台式甜點店的洗禮，後來隻身前往加拿大渥太華藍帶廚藝學院修練法式甜點手藝，並留於溫哥華甜點名店磨練，回台則是在君悅甜點坊繼續累積經驗值，更加成長茁況後，回到家鄉台中海線，跟先生一起開設了法奇FUDGE，讓海線也能吃的到高水準法式甜點。

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法奇甜點的店面沒有特別顯眼但卻有著好吃的法式甜點，店門旁側就是童綜合醫院(沙鹿院區)公車站牌，離沙鹿火車站也不遠。

多次來訪法奇FUDGE，老闆特別增加了常溫甜點跟可頌玻璃櫃，可頌類更是增加了口味跟選項，他們的常溫甜點我幾乎快吃了個遍，算是法奇的鐵粉了。

法奇可頌品項

甜點好不好吃，一吃就能吃得出來，使用法國依思尼天然發酵奶油，一級AOP奶油，選擇優質材料才能製作出高水準法式甜點，也是店主的用心跟堅持。

荔枝玫瑰覆盆子紐約捲、柚子抹茶紐約捲、椹果巧克力紐約捲。上一次就買了荔枝玫瑰覆盆子跟柚子抹茶回家，一圈圈層次的紐約捲搭配繽紛的裝飾特別吸引目光。

法式奶油可頌60，不只是層次酥脆奶油香味濃郁，個頭也不小，這售價幾乎快是試吃價格，相當平實。

另外還有鹹口味的可頌跟其它款式的法式常溫甜點，可麗露也是我個人很推薦的點心，之前還買了一盒回家，香草蘭姆可麗露、君度伯爵可麗露、荔枝紅茶可麗露(需預訂)、可可夜總會可麗露(需預訂)四種口味。

法奇飲料菜單

義式咖啡、創意咖啡、英國茶系列、熱可可、氣泡飲、果昔。

荔枝玫瑰覆盆子紐約捲90。

柚子抹茶紐約捲90。

法式巧克力可頌85。

起司四重奏85。

香草百香芒果塔175。

杜樂麗花園205。

冰磚咖啡160。

焦糖柳橙百香果氣泡飲140。

這紐約捲真的很誘人，我覺得買來送人也很適合。

荔枝玫瑰覆盆子紐約捲90。(法國荔枝果泥、法國玫瑰萃取精油、手敖覆盆子果醬、馬達加斯加香草、法國依思尼AOP發酵奶油、法國T55/T45麵粉)

選用依思尼AOP發酵奶油，法國麵粉，層層堆疊出層次，可頌基底製作過程繁瑣，法式烤焙方式讓顏色較深一些，激發麵粉香氣，製作完成的紐約捲外層酥脆，再擠入特製餡料，圓形的外觀討人喜愛，讓人一眼就想挑選。

塗層白巧克力搭配花瓣，外皮相當酥脆，層次很鮮明，且内餡滿滿，荔枝跟玫瑰的香氣很明顯，奶油餡滑順且不甜膩，讓人盡情享受冰涼內餡口感。

柚子抹茶紐約捲90。(靜岡抹茶、馬達加斯加香草卡士達、柚子果醬、法國依思尼AOP發酵奶油、法國T55/T45麵粉)

上方式靜岡抹茶白巧淋面搭配柚子果乾，中間內餡也是使用靜岡抹茶搭配馬達加斯加香草卡士達，吃起來滑順且帶著抹茶自然苦味，甜度剛剛好，是相當高雅的一款抹茶紐約捲。

▲看這個紐約捲的層次跟外皮就知道真的很酥脆。

巧克力可頌85。(法國依思尼AOP發酵奶油、法國T55/T45麵粉、法國鮮奶油、坦尚尼亞75%巧克力、馬達加斯加香草莢)

巧克力可頌一直是法奇的常駐可頌，冰涼的巧克力鮮奶油，使用坦尚尼亞75%巧克力，入口苦甜平衡層次酥脆、巧克力柔滑，帶著一點點微酸質調。

杜樂麗花園205。(接骨木花綠茶乳酪、葡萄柚香柚奶餡、覆盆子橙香庫利、檸檬椰香巴芮脆片、竹炭杏仁奶油塔殼)

像一個小花園，外面一圈是凝香椰香巴芮脆片，搭配食用級乾燥花瓣再點綴一顆馬林糖，整體看起來精緻顯眼。

杜樂麗花園是法奇相當代表性的法式甜點，葡萄柚與日本柚子的香氣略帶苦味，干邑橙酒的覆盆子柳橙庫利與接骨木花綠茶起司蛋糕，酥脆竹炭杏仁奶油外殼，層層堆疊，口味清爽酸甜，是外面吃不到的組合。

香草百香芒果塔175。(新鮮芒果、馬達加斯加香草奶皇醬、百香果奶餡、原味杏仁甜塔殼)

屬於夏季的清爽果香組合，選用愛文芒果，中間搭配自製香草奶皇醬，百香果甜度襯托新鮮芒果的酸香，塔殼則是相當酥脆，搭配奶皇醬剛剛好。

起司四重奏85。(荷蘭煙燻高達、義大利帕達諾乾酪、羅馬諾羊奶乾酪、義大利帕芙隆酪、法國依思尼AOP發酵奶油、法國T55/T45麵粉)

內用還會幫客人加熱後刨上乾酪，起司四重奏非常酥脆，吃起來各種乾酪組合的風味在口腔縈繞，香鹹美味，是讓我驚訝的鹹可頌。

冰磚咖啡160。這冰磚還是特別冰滴出的咖啡再冷凍過，光是冰滴就相當耗時，搭配冰涼的鮮乳奶泡，冰滴咖啡自然的發酵風味搭配奶味，清爽且好喝。

焦糖柳橙百香果氣泡飲140。自家手熬糖漿，帶著自然的苦甜焦糖風味，柳橙百香果氣泡喝起來相當過癮，適合炎熱天氣來上一杯。

來法奇購買甜點好幾次，高質感的法式甜點連我家人都很喜歡，吃的到甜點師的用心跟真材實料，堅持是用法國進口食材跟法式烘焙手法，台中沙鹿能買到這樣高雅的法式甜點，另外也可訂購彌月蛋糕跟生日蛋糕喔。