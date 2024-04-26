台中南屯美食 小媳婦鐵鍋燉｜高雄人氣東北料理 小媳婦鐵鍋燉 進軍台中！全台首間引進中國東北特色料理鐵鍋燉，小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店就座落在漁人町日本星光市集，老闆娘本身是哈爾濱人，因思念家鄉好味，將正宗東北鐵鍋燉原汁原味引進，巨大鐵鍋中以特製醬底加入大骨高湯燉煮，及手工揉製玉米餅Ｑ軟焦香，還有多款東北涼拌菜，不用飛出國來這都吃得到！

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小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店 在哪裡？

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店 位在台中南屯環中路四段上，座落於漁人町日本星光市集中，超寬敞店面，外觀視覺相當大氣，開車前往的朋友，可停在哈漁碼頭，免煩惱停車問題

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店

地址：台中市南屯區環中路四段2號

電話：04-23860528

時間：一至四11:00-23:30、五六日11:00-01:30

ＦＢ｜訂位

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店 環境

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店 店內空間非常寬敞，整體採挑高設計，多以中國元素裝點，視覺鮮明喜氣大方

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店 座位數非常多，有一般座位區、半開放包廂座位，和更具隱私感的包廂用餐區，很適合親朋好友，公司行號多人聚餐，加上一路營業至深夜時段，和三五好友相揪來吃宵夜也很可以

現場白飯無限供應，道地口味的東北鐵鍋燉，濃郁鹹香，很適合擔當白飯殺手

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店 菜單

鐵鍋燉是中國東北的特色料理，因高緯度氣候寒冷，當地人喜愛吃些熱騰騰的燉菜讓身體暖和，聽老闆娘說，在地每個家庭都有巨大鐵鍋，能一次將飯與菜同時做出來，因思念家鄉，嫁來台灣的她，將正宗鐵鍋燉引進，讓台灣鄉親也能吃到道地東北家鄉味

每款鐵鍋燉約2-3人份，選擇主食肉類，裡面還有白蘿蔔、玉米、白菜等，想吃更澎湃可點各式配料一起燉煮，主食類別錯過手工揉製的玉米餅，還有多款手工涼拌菜也都很值得一嚐

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店 菜色

豬皮凍 180元

晶瑩剔透的豬皮凍，可是老闆娘拿手私房菜，率先將豬皮刮除多餘油脂，再將其剁碎蒸煮，慢熬2至3小時凝結成軟Ｑ的皮凍，白色款無另外調味，建議沾取中間醬料一同品嚐，彈嫩口感滿滿膠原蛋白，深色經過些許調味，滋味更加濃郁，兩款都毫無油耗味，黑白兩色相間，擺盤也好好看

家常涼菜 180元

乾豆皮、香菜、胡蘿蔔、小黃瓜、紫甘藍等，搭上店家特製醬汁做成的涼拌菜，酸甜爽脆，也很適合搭配東北重口味的鐵鍋燉，適時擔當轉換味蕾

老虎菜 150元

以北方榨菜、胡蘿蔔、青龍椒、蔥、香菜製作成風味獨特的涼拌菜，微微辣度，酸爽開胃，一樣很涮嘴

裸體小黃瓜 60元

看到名稱不禁笑出來，原來是將小黃瓜外皮刨除，以蒜頭、香菜涼拌調味，入口微微脆度，交織香菜與蒜頭的辛辣感，吃起來很過癮

小蔥拌豆腐 60元

將嫩豆腐攪拌成泥狀，拌入青蔥增添香氣，入口滑順綿密滿是豆香

馬蹄竹蔗水 180元

原先內有俗稱馬蹄的荸薺、玉米、紅蘿蔔、甘蔗，以特級砂糖水一起熬煮，入喉有著玉米與甘蔗的甜味，清爽順喉也很解膩

五穀豐登套餐 2380元

一般鐵鍋燉約落在2-3人的份量，若人數多想吃更澎湃配料，建議直攻這款五穀豐登套餐！任選兩款肉品（雞腿、鴨肉、牛肉、排骨、鱸魚），內含玉米、紅蘿蔔、白蘿蔔、黃豆芽、大白菜五款蔬菜，配料有東北粉條、老油條、鴨肉丸、手工米血、板豆腐、乾豆皮、馬鈴薯、茶樹菇、蓮藕及5個玉米餅，在湯頭選擇有東北口味與原味，若喜愛重口味或想嚐嚐道地風味的朋友，建議選擇東北口味唷

來這請務必試試小媳婦鐵鍋燉的手工玉米餅！五穀豐登套餐、酸菜燉大鵝與豬腳燉板栗，三款都有玉米餅，點選其他鐵鍋燉口味並沒有附贈，想吃記得要另外加點唷

玉米餅製作過程，有點像燒餅及胡椒餅似的，將餅團依序貼在鐵鍋邊緣，透過鐵鍋熱度將把餅烙熟，底層會呈現脆脆的焦香口感

一口咬下玉米餅令我大大驚艷，底層酥脆，內層軟Ｑ蓬鬆，有點像古早味大餅，咀嚼間散發著玉米甜感與酒香，單吃就好迷人

還有種吃法是淋上鐵鍋燉湯汁一同品嚐，餅皮吸滿醇厚湯汁，口感變得濕潤，滋味更為濃郁

這次的五穀豐登套餐，肉品選擇鱸魚與牛肉，上桌看到整條飽滿鱸魚有夠霸氣，透過濃郁的東北醬汁細細燉煮，讓魚肉吸滿湯汁，吃起來甘甜鮮嫩相當夠味

牛肉選用牛腩部位，燉煮透徹入味，肉質柔軟富含湯汁，鮮明濃郁的牛肉香氣，越嚼越香

東北粉條

使用馬鈴薯製作成略寬的粉條，入鍋與醇厚湯汁一起燉煮，吸飽湯汁口感格外滑溜過癮

乾豆皮

使用純黃豆製作的乾豆皮，打成結狀，豆香濃郁也特別有口感

茶樹菇

少見的茶樹菇，口感爽脆帶些甜感

燉煮入味的板豆腐，吸飽湯汁口感扎實相當過癮

想大啖東北特色料理免飛出國，來小媳婦鐵鍋燉輕鬆享受，主理人將記憶中的家鄉味鐵鍋燉原汁原味引進，不僅餐點風味迷人，用餐空間更是舒適寬敞，加上營業時間一路營業至半夜，想吃正餐宵夜都很可以，真的很適合多人聚餐聚會，不妨有空來試試獨特的東北料理吧，以上推薦給你們

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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